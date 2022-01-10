Dünya basınında bugün | "Omicron'la mücadelede değişmeyen tek şey değişim"

T24 Dış Haberler

Britanya Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Covid-19 vaka artışındaki durulmayla birlikte uzmanların pandemiden endemiye geçiş konusunda dünyaya bir örnek olmayı önerdiğini söyledi. New York Times, ABD'deki vaka sayıları hızla artarken Omicron varyantının pandemide yeni ve baş döndürücü bir dönem başlattığını belirtti. Aralarında 9 çocuk da bulunan 19 kişi, bir ısıtıcının arıza yapması sonucunda apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Fransa’da Omicron varyantının gölgesinde okula dönüş, çocuklar ve ebeveynler için düzenli Covid testi anlamına geldi.

10 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Britanya, Covid’le yaşamanın öncülüğünü etmeli”

Britanya Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Covid-19 vaka artışındaki durulmayla birlikte uzmanların pandemiden endemiye geçiş konusunda dünyaya bir örnek olmayı önerdiğini söyledi. Zahawi, en büyük hedefin Covid’le yaşanılan bir noktaya gelmek olduğunu söyledi. Zahawi, İngiltere’de iş gücü eksikleri yaşanmaması için izolasyon süresinin beş güne indirilmesini de önerdi.

The Independent | “Terör saldırılarını durdurmak hiç olmadığı kadar zor”

The Independent’a konuşan üst düzey terörle mücadele polisi Dean Haydon, Britanya’da terör saldırılarını önlemenin “hiç olmadığı kadar zor” olduğunu, terörist profilinin değiştiğini söyledi. Haydon, en büyük tehdidin, ülke içi kendi kendine radikalleşen kişilerden çıktığını söyledi.

New York Times | Omicron'la mücadelede değişmeyen tek şey değişim

New York Times, ABD'deki vaka sayıları hızla artarken Omicron varyantının pandemide yeni ve baş döndürücü bir dönem başlattığını belirtti. Gazete, Koronavirüs'ün bilinen elementlerinin şekil değiştirmesinin ABD'lilerin canını sıktığını yazdı. Omicron varyantı seleflerine göre daha bulaşıcı olsa da daha hafif semptomlara neden oluyor gibi duruyor. Bazı eyaletlerde hastaneye yatan Covid hastası sayısı ciddi artış gösterse de, bunların neredeyse yarısını başka bir nedenle hastaneye kaldırıldıktan sonra Covid oldukları tespit edilenler oluşturuyor. Chicago'nun en yüksek rütbeli sağlık yetkilisi Dr. Allison Arwady, "Omicron hızlı bir şekilde daha başka bir şeye dönüştü" dedi.

The Washington Post | New York'ta yangın aralarında 9 çocuk da bulunan 19 kişiyi öldürdü

Aralarında 9 çocuk da bulunan 19 kişi, bir ısıtıcının arıza yapması sonucunda apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayda 44 kişinin de yaralandığı ve 13'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yetkililer, bunun şehir tarihinin en ölümcül yangınlarından biri olduğunu belirtti.

Moscow Times | Rusya, ABD ile yapılacak Ukrayna görüşmelerinde taviz verilmeyeceğini belirtti

Rusya, ABD ile masaya oturmadan önce Ukrayna başlığında hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, pazar günü yapılan görüşmelerden önce Washington ve Brüksel'den gelen mesajlardan memnun olmadığını belirtti. Brüksel, Avrupa Birliği ve NATO'nun merkezi kabul ediliyor.

Cenevre'ye giden uçağa binmeden önce açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bunlar masada değil" dedi.

Kremlin, NATO'ya girmek isteyen eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'ya üyelik verilmemesini talep ediyor.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Cenevre'de Rusya ve ABD arasındaki müzakereler resmen pazartesi günü başlayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Washington'u temsil edecek Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman ile Ryabkov'un pazar akşamı yemek yiyeceğini duyurmuştu.

Le Monde | Okullar, testler, iş; gerilim dolu bir hafta

Fransa’da Omicron varyantının gölgesinde okula dönüş, çocuklar ve ebeveynler için düzenli Covid testi anlamına geldi. Hükümet, okullarda eğitimin durmaması için çabaları sürdürürken, hastalıkla boğuşan ve koruyucu ekipmanlarının yetersiz olduğunu belirten eğitimciler 13 Ocak’ta greve çıkacaklarını açıkladı.

Al Jazeera | Irak’ta meclisin ilk oturumu öncesi kaos dolu sahneler yaşandı

Irak Meclisi, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından yarın Başkan ve iki yardımcısının seçileceği ilk oturumunu gerçekleştiriyor. Pazar günü başlayan ilk oturum, meclisine en yaşlı üyesi Mahmoud al-Mashhadani’nin hastalanarak hastaneye götürülmesiyle gergin başladı. Siyasi çıkmaz içinde sürecin uzayabileceği düşünülüyor. Irak anayasasına göre, meclisteki en büyük blok yeni başbakanı seçme yetkisine sahip ancak seçim sonuçlarına karşı çıkanlardan oluşan Şii grup Koordinasyon Çerçevesi, şu an mecliste seçimi kazanan al-Sadr’dan daha fazla koltuğa sahip olduğunu savunuyor.