Dünya basınında bugün | "Omicron karşısında gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçının"

T24 Dış Haberler

Britanya’da Omicron varyantı karşısında bilim insanları ve sağlık yetkilileri, insanların gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçınması gerektiğini söyledi. Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Charles, monarşiyle bağlarını kesen ve cumhuriyet ilan eden Barbados’daki törene katıldı. ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrenci salı günü okulda sınıf arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 3 öğrencinin öldüğü ve 8'inin yaralandığı ifade edildi. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı yayında faizlerle ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi.

1 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan, yeni kısıtlamalar konusunda sağlık yetkilileriyle ters düşüyor

Britanya’da Omicron varyantı karşısında bilim insanları ve sağlık yetkilileri, insanların gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçınması gerektiğini söyledi. Öte yandan Başbakan Boris Johnson, insanlara yaptığı açıklamada Noel planlarını iptal etmelerine gerek olmadığını söyledi. Johnson, Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron karşısında yapılacak en doğru şeyin hatırlatıcı doz aşıyı olmak olduğunu söyledi. Britanya’da şu ana kadar 22 Omicron varyantı vakası tespite edildi.

The Independent | Prens Charles, ‘kölelik gaddarlığını’ kınadı

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Charles, monarşiyle bağlarını kesen ve cumhuriyet ilan eden Barbados’daki törene katıldı. Prens Charles, dünyanın en genç cumhuriyeti olan Barbados’la Kraliyet ailesinin bağlarının süreceği mesajını verdiği konuşmada, geçmişin kölelik suçlarını kınayan ifadeler kullandı.

New York Times | Bu yılın en ölümcül okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrenci salı günü okulda sınıf arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 3 öğrencinin öldüğü ve 8'inin yaralandığı ifade edildi. Oakland Bölgesi Şerif Yardımcısı Mike McCabe, öldürülenlerin 16 yaşında bir erkek ve 14 ile 17 yaşlarında iki kız öğrenci olduğunu açıkladı. Salı akşamı yaralanan öğrencilerden 2'sinin hala ameliyatta olduğu belirtilirken 6'sının durumunun stabil olduğu açıklandı.