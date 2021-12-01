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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | "Omicron karşısında gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçının"

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

01 Aralık 2021 09:42

T24 Dış Haberler

Britanya’da Omicron varyantı karşısında bilim insanları ve sağlık yetkilileri, insanların gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçınması gerektiğini söyledi. Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Charles, monarşiyle bağlarını kesen ve cumhuriyet ilan eden Barbados’daki törene katıldı. ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrenci salı günü okulda sınıf arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 3 öğrencinin öldüğü ve 8'inin yaralandığı ifade edildi. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı yayında faizlerle ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi.

1 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan, yeni kısıtlamalar konusunda sağlık yetkilileriyle ters düşüyor

Britanya’da Omicron varyantı karşısında bilim insanları ve sağlık yetkilileri, insanların gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçınması gerektiğini söyledi. Öte yandan Başbakan Boris Johnson, insanlara yaptığı açıklamada Noel planlarını iptal etmelerine gerek olmadığını söyledi. Johnson, Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron karşısında yapılacak en doğru şeyin hatırlatıcı doz aşıyı olmak olduğunu söyledi. Britanya’da şu ana kadar 22 Omicron varyantı vakası tespite edildi.

The Independent | Prens Charles, ‘kölelik gaddarlığını’ kınadı

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Charles, monarşiyle bağlarını kesen ve cumhuriyet ilan eden Barbados’daki törene katıldı. Prens Charles, dünyanın en genç cumhuriyeti olan Barbados’la Kraliyet ailesinin bağlarının süreceği mesajını verdiği konuşmada, geçmişin kölelik suçlarını kınayan ifadeler kullandı.

New York Times | Bu yılın en ölümcül okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrenci salı günü okulda sınıf arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 3 öğrencinin öldüğü ve 8'inin yaralandığı ifade edildi. Oakland Bölgesi Şerif Yardımcısı Mike McCabe, öldürülenlerin 16 yaşında bir erkek ve 14 ile 17 yaşlarında iki kız öğrenci olduğunu açıkladı. Salı akşamı yaralanan öğrencilerden 2'sinin hala ameliyatta olduğu belirtilirken 6'sının durumunun stabil olduğu açıklandı.

Bu, ABD'de 2021'de gerçekleştirilen en kanlı okul saldırısı oldu.
 

The Washington Post | Bölünmüş FDA danışmanları, ilk Covid-19 hapını destekledi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Koronavirüs hapı 'molnupiravir'e onay verilmesi yönünde tavsiye belirtti. Washington Post'a göre tavsiyenin bölük bir oyla verilmesi, yeni tedavi yönteminin faydaları ve riskleri konusundaki ayrışmayı gösteriyor. Merck ve Ridgeback Biotherapeutics tarafından geliştirilen ilaç, ilk Koronavirüs semptomları görüldükten sonra 5 gün süreyle alınıyor. 

Moscow Times | Lukaşenko, Kırım'ın Rusya olduğunu; Putin'le yarımadayı ziyaret edeceğini söyledi

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yasal olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ve yarımadayı Vladimir Putin ile birlikte ziyaret edeceğini söyledi. 

Lukaşenko, "Hepimiz Kırım'ın de-facto olarak Rusya'nın Kırım'ı olduğunu anlıyoruz. Referandumdan sonra Kırım, yasal olarak da Rusya'nın bir parçası oldu" dedi. Uluslararası hukuka göre Kırım, Ukrayna'nın parçası.

Lukaşenko, Kırım'ı Putin ile birlikte ziyaret edeceğini de belirtti. Bu ziyaret, Belarus'un Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması anlamına gelecek. 

Le Monde | 5-11 yaş arasının aşılanması ikilemi

 Fransa Sağlık Yüksek Kurulu (HAS), 5-11 yaş grubunda Koronavirüs aşısını risk grubundakiler için önerdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, 5-11 yaş arasındaki çocuklardan ilk aşamada hastalığı ağır geçirebilecek olan, aşı oranının ve bağışıklığın düşük olduğu çevrede yaşayan, kronik böbrek, kalp ve solunum yolları hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları, obezite, diyabet hastası olanlar ve immün yetmezliği bulunanlara yapılmasının tavsiye edildiği kaydedildi.

Al Jazeera | Erdoğan, Türkiye’de faizlerin düşmeye devam edeceğini söyledi

Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı yayında faizlerle ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi. Erdoğan’ın faiz indiriminin devam edeceğini ifade ettiği açıklamalarda, daha ucuz nakitin üretimi artıracağı, istihdam yaratacağı ve enflasyonu düşüreceği yönündeki ifadeleri aktarıldı. Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Türk Lirası’nın değer kaybının devam ettiği, dolar karşısında değer kaybının yüzde 8.1’e ulaştığı belirtildi.

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