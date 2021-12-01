Dünya basınında bugün | "Omicron karşısında gerekli olmayan sosyalleşmelerden kaçının"

Lukaşenko, "Hepimiz Kırım'ın de-facto olarak Rusya'nın Kırım'ı olduğunu anlıyoruz. Referandumdan sonra Kırım, yasal olarak da Rusya'nın bir parçası oldu" dedi. Uluslararası hukuka göre Kırım, Ukrayna'nın parçası.
Lukaşenko, Kırım'ı Putin ile birlikte ziyaret edeceğini de belirtti. Bu ziyaret, Belarus'un Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması anlamına gelecek.
Le Monde | 5-11 yaş arasının aşılanması ikilemi
Fransa Sağlık Yüksek Kurulu (HAS), 5-11 yaş grubunda Koronavirüs aşısını risk grubundakiler için önerdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, 5-11 yaş arasındaki çocuklardan ilk aşamada hastalığı ağır geçirebilecek olan, aşı oranının ve bağışıklığın düşük olduğu çevrede yaşayan, kronik böbrek, kalp ve solunum yolları hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları, obezite, diyabet hastası olanlar ve immün yetmezliği bulunanlara yapılmasının tavsiye edildiği kaydedildi.
Al Jazeera | Erdoğan, Türkiye’de faizlerin düşmeye devam edeceğini söyledi
Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı yayında faizlerle ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi. Erdoğan’ın faiz indiriminin devam edeceğini ifade ettiği açıklamalarda, daha ucuz nakitin üretimi artıracağı, istihdam yaratacağı ve enflasyonu düşüreceği yönündeki ifadeleri aktarıldı. Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Türk Lirası’nın değer kaybının devam ettiği, dolar karşısında değer kaybının yüzde 8.1’e ulaştığı belirtildi.