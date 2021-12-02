Dünya basınında bugün | "Omicron en büyük artışa neden olabilir"

T24 Dış Haberler

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çinli siyasetçinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa ettikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayan daha sonra yüzü ilk kez bir video görüşmede görülen tenisçi Peng Shuai’nin güvenliğine ilişkin endişeler giderilmediği için Çin’deki tüm turnuvaları askıya aldı. Britanya’da danışman bilim insanları, Koronavirüs’ün Omicron varyantının salgında şu ana kadarki en büyük dalgaya neden olabileceğini söyledi. Michigan'da bir öğrencinin 4 sınıf arkadaşını öldürmesini ve 7'sini yaralamasını soruşturan savcı, saldırganın ebeveynlerine de suçlama yöneltilebileceğinin sinyallerini verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına dair "kanıt" gördüğünü ifade ederek Moskova'ya "çok ciddi" ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu.

The Guardian | Kadınlar Tenis Birliği, Peng Shuai’nin durumu üzerine Çin’deki bütün etkinlikleri askıya aldı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çinli siyasetçinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa ettikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayan daha sonra yüzü ilk kez bir video görüşmede görülen tenisçi Peng Shuai’nin güvenliğine ilişkin endişeler giderilmediği için Çin’deki tüm turnuvaları askıya aldı. WTA Başkanı Steve Simon “Peng Shuai’nin özgür bir şekilde iletişim kurmasına izin verilmediği, açık bir şekilde cinsel taciz suçlamasına ters düşecek açıklamalar yapmaya zorlandığı bir ortamda sporcuların yarışmasını nasıl isterim bilmiyorum” dedi. Çin, Peng Shuai’nin güvende olmadığına ilişkin endişelere tepki göstermiş, “kötü niyetli” olarak konunun gündemde tutulduğunu söylemişti.

The Independent | Danışmanlar uyardı: Omicron en büyük artışa neden olabilir

Britanya’da danışman bilim insanları, Koronavirüs’ün Omicron varyantının salgında şu ana kadarki en büyük dalgaya neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar, hükümetten yeni dalgaya karşı “çok katı” bir yanıt verilmesinin gerekebileceğini söyledi. Öte yandan Başbakan Boris Johnson, hafta başında bilim insanları ve uzmanlarla ters düşerek, yeni kısıtlama ve önlemlere gerek olmayacağını söylemiş, yalnızca üçüncü doz aşıların önemini vurgulamıştı.

New York Times | Yüksek Mahkeme, Mississippi'nin kürtaj yasasını desteklemeye hazır gibi duruyor

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Mississippi eyaletinin 15 hafta hamilelikten sonra kürtajı yasaklayan yasasını destekleyeceği konuşuluyor. NYT, Yüksek Mahkeme'nin yasanın yürürlükte kalmasına izin vermesinin kürtaj haklarında geri adıma tekabül edecek bir emsal karar oluşturacağını ifade etti.

The Washington Post | Michigan okul saldırısının savcısı, ebeveynlere suçlama yöneltileceğinin sinyalini verdi

Michigan'da bir öğrencinin 4 sınıf arkadaşını öldürmesini ve 7'sini yaralamasını soruşturan savcı, saldırganın ebeveynlerine de suçlama yöneltilebileceğinin sinyallerini verdi. 15 yaşındaki saldırganın babasının saldırıda kullanılan silahı geçen cuma günü aldığı belirtildi.

Moscow Times | ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda 'çok etkili yaptırımlar' uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına dair "kanıt" gördüğünü ifade ederek Moskova'ya "çok ciddi" ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu.

Stokholm'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile konu üzerine konuşmaya hazırlanan Blinken, Moskova'yı ülkenin Ukrayna sınırında on bilerce ek muharip güç toplamakla suçladı.

Letonya'nın başkentinde yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Blinken, Rusya'nın planlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtirken Moskova'nın "ülkeyi içeriden karıştırma girişimleri de olduğunu ifade etti.

Blinken, "Devlet Başkanı Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak emri vermesinden saatler sonra bunu yapabilecek bir kapasite oluşturduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunu sorumlu olarak çözmenin tek yolu diplomasidir" diyen Blinken, aksi takdirde durumun Rusya için 'ağır sonuçları olacağını belirtti: "Kremlin'e kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi bildirdik. Buna daha önce kullanmaktan kaçındığımız ekonomik önlemler de dahil".

Kiev'in Batılı müttefikleri son aylarda bir asker yığınağı meydana geldiğini ve Rusya'nın kış aylarında Ukrayna'ya girebileceğini savunuyordu.

Le Monde | Fransa’da sağın cumhurbaşkanı adayı belirsizlik içinde

Fransa’nın merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler, 2022’nin nisan ayında düzenlenecek seçimde çıkacak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için bir ön seçim yapıyor. Parti üyeleri oy vermeye başlarken, beş isim arasından bir seçim yapılacak. Adaylar dün gerçekleşen son münazaranın ardından tüm Fransızlara seslendi.

Al Jazeera | Orta Doğu’da ilk Omicron vakaları görüldü

Suudi Arabistan’ın Koronavirüs’ün Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmasından saatler sonra Birleşik Arap Emirlikleri de yeni varyantın tespit edildiğini açıkladı. İki ülkede de varyant tespit edilen kişinin bir Afrika ülkesinden geldiği belirtildi. Yeni Koronavirüs varyantı şu ana kadar 20’den fazla ülkede görüldü. Varyantın hastalıkta nasıl bir seyre neden olduğu henüz net bir şekilde belirlenmedi.