Dünya basınında bugün | Normal hayata ne zaman döneceğiz?

T24 Dış haberler

Britanya’da Koronavirüs nedeniyle hafta sonu 208 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından Başhekim Yardımcısı Dr. Jenny Harries, hayatın normale dönmesi için 3 ila 6 ay süre gerektiğini öngördüklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal mesafe önlemlerini Nisan sonuna kadar uzattıklarını duyurdu. Rusyan'nın başkenti Moskova'da karantina emri verildi.

30 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da iki doktorun Koronavirüs nedeniyle ölmesi ekipman ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi

Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı hafta sonunda bin 228’i aştı. Hafta sonu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında biri 55 diğeri 63 yaşında olan iki doktor da bulunuyordu. Doktorların hayatını kaybetmesi hükûmete yapılan sağlık çalışanları için gerekli önlemlerin alınmadığına yönelik tepkileri arttırdı. Britanya’da sağlık çalışanları daha çok koruyucu ekipman ve daha çok test yapılması için çağrıda bulunuyor.

The Independent | “Normal hayata’ dönmemiz için 6 ay gerekiyor”

Britanya’da Koronavirüs nedeniyle hafta sonu 208 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından başhekim Yardımcısı Dr. Jenny Harries, hayatın normale dönmesi için 3 ila 6 ay süre gerektiğini öngördüklerini açıkladı. Dr. Harries, ülkede alınan bazı sert kısıtlamaların işe yaramaları durumunda haftalar içinde kaldırılabileceğini öte yandan salgınla mücadelenin sonunu görmek için 3 ila 6 ay geçmesi gerektiğini söyledi.

New York Times | Korkunç bir öngörüden sonra Trump sınırlamaları uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede alınan Koronavirüs önlemlerini de Nisan sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Önlemlere göre ABD'liler bar ile restoranlara gidememeye, 10'dan büyük gruplarla bir araya gelmemeye, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeye ve işe gitmemeye devam edecek. Trump geçen hafta, ABD'lilerin 12 Nisan'dan önce iş başı yapacağını umduğunu söylemişti. Trump, ülkesinde Koronavirüs kaynaklı ölümleri 100 binin altında tutmanın "büyük başarı" olacağını ifade etti. Önlemleri uzatma kararı, hükûmete salgın sırasında danışmanlık yapan isimlerden Dr. Anthony Fauci'nin CNN'e yaptığı açıklamalarda 200 bin kişinin ölebileceğini söylemesinin ardından verildi. Trump, Fauci'nin bu sözlerine basın toplantısında da göndermelerde bulunarak, "Eğer gerçek önlemler almasaydık 2.2 milyon kişi veya daha fazlası ölebilirdi" dedi.

The Washington Post | Trump, mesafe önlemlerini uzattı

The Washington Post, Trump'ın dünkü açıklamalarıyla ilgili haberinin girişinde, ABD liderinin 12 Nisan'a kadar iş başı yapılmasını istediğini ve "Çözümün sorunun kendisinden büyük olmasına izin veremeyiz dediğini hatırlattı. Gazete, Trump'ın salgını "çok kötü bir grip mevsimi" ve "araba kazalarıyla" kıyasladığını da hatırlattı. Post muhabirleri, Paskalya Bayramı'na kadar salgının hafiflemeyeceğini öngören sağlık yetkililerinin haklı çıktığını ifade etti.

Le Monde | Fransa, Çin’den 600 milyon maske sipariş etti

Fransa’da Koronavirüs’e karşı alınan önlemler çerçevesinde Çin’den 600 milyon maske sipariş edildi. Fransa’daki stokların sağlanması için iki ülke arasında 14 hafta sürecek bir hava alışverişi planlandı. İlk hava kargo Fransa’ya 29 Mart’ta ulaşacak ve 10 milyon maske getirecek.

Moscow Times | 30 Mart itibariyle Moskova'da şehir çapında karantina emri verildi

Rusya'nın başkenti Moskova bugün itibariyle süresiz olarak 'karantina'ya alınacak. Şehrin belediye başkanı Sergey Sobyanin kararın hafta sonu Moskova'daki vaka sayısının bini aşması üzerine alındığını söyledi. İzolasyon kararı her yaştan Moskovalı için geçerli olacak. İnsanlar sadece şu şartlarda evlerinde çıkabilecek;

Acil sağlık yardımı için

Evden çalışamıyorsa işe gitmek için

En yakın eczane veya markete gitmek için

Evlerinin 100 metre çapında evcil hayvanlarını gezdirmek için

Çöpü çıkarmak için

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri’nde 570 Koronavirüs vakası kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nda pazar günü açıklanan 102 yeni vaka ile ülkedeki vaka sayısı 570’e yükseldi. Şu ana kadar kaydedilen ölüm vakası ise 3 oldu. Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların Koronavirüs hastalarının temas ettiği kişilerden çıktığını duyurdu.