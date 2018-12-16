Dünya basınında bugün | New York Times manşetine McKinsey'i taşıdı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

Brexit anlaşmasının bir çıkmaza girmesiyle birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılmak için bir sonraki adımının ne olacağı hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. İngiltere basını bu iddiaların bazılarını ilk sayfalarına taşıdı.

New York Times ise ilk sayfasına McKinsey ile alakalı bir makale taşıdı. NYT bu makalede McKinsey'nin Çin gibi ülkelerde otokrat rejimlere verdiği desteği anlatıyor.

New York Times | Tiranlığı müşteriye çevirmek: McKinsey ABD'nin çıkarlarının aksine nasıl otokratların yükselmesini sağlıyor

The Guardian | Brexit'in tıkanması 'iç politika reformlarını engelliyor'

Die Welt | Çifte sığınmacılara daha az sosyal imkanlar tanınmalı

The Sunday Times | Başbakanın ekibi yeni bir referandum planlıyor

The Washington Post | Zinke İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ediyor

The Wall Street Journal | ABD'nin büyümesi denizaşırı ülkelerde daha az büyüme hayranları

Al Arabiya | Paris polisi Sarı Yelekler protestolarının 5. haftasında düzinelerce kişiyi tutukladı