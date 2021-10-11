Dünya basınında bugün | New York Times, kötü ünlü cezaevindeki kaosu yazdı

T24 Dış Haberler

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlıkçılarla yaptığı bir toplantıda Covid-19 geçiren ve “uzun Covid” sendromu yaşayan kişi sayısının giderek arttığını söyledi. New York Times, kötü ünlü Rikers Cezaevi'nde "kuralsızlığın" hakim olduğuna dikkat çekti. ABD donanmasına çalışan bir nükleer mühendisi ve eşi, ABD nükleer denizaltı sırlarını defalarca yabancı bir ülkeye satmaya çalışmakla suçlanıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki diplomatik krizle ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

11 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | NHS’de uzun bekleme listeleri, personele yönelik saldırılara sebep oluyor

Britanya’da sağlık sistemi NHS, uzun bekleme listeleriyle hastaları, zorlu çalışma koşullarıyla personeli etkiliyor. Sağlık çalışanlarının şiddete uğradığı vakaların giderek arttığı belirtildi. Sağlık kurumları ve personellerden yapılan bir ortak açıklamada, hastaların giderek artan bekleme listelerinin sağlıkçıları zor durumda bıraktığı belirtildi.

The Independent | Sağlık Bakanı Javid, “uzun Covid” krizine dikkati çekti

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlıkçılarla yaptığı bir toplantıda Covid-19 geçiren ve “uzun Covid” sendromu yaşayan kişi sayısının giderek arttığını söyledi. Javid, uzun Covid krizinin “çok büyük” olduğunu belirtti. NHS İngiltere yöneticileri, NHS personelinin aldığı randevuların yüzde 10’unun uzun Covid’den etkilenen insanlardan oluştuğunu söyledi.

New York Times | Rikers'ın içindeki kuralsızlık, tutukluların güç kazanmasını sağlıyor

New York Times, 16 Eylül'de New York'taki Rikers Adası Ceza İnfaz Kampüsü'nde tutukluların bir otobüs çalıp duvarlara sokmasında onları içeride tutması gereken bir kapının ve otobüsün gözetimsiz bırakılmasının rol oynadığını ifade etti. Gazete, bu olayın şaşırtıcı olmadığını; bazı ünitelerin neredeyse tamamen mahkumların kontrolünde olduğunu, hatta bazen gardiyanlara gelen telefonları cevapladıklarını belirtti.

The Washington Post | Mühendis, casusluk girişiminde bulunmakla suçlandı

ABD donanmasına çalışan bir nükleer mühendisi ve eşi, ABD nükleer denizaltı sırlarını defalarca yabancı bir ülkeye satmaya çalışmakla suçlanıyor. Mahkeme dosyalarına göre olay, FBI tarafından ortaya çıkarıldı.

Moscow Times | Sahte içki 34 kişiyi öldürdükten sonra Rus yetkililer, içki karşılığında yemek vermeye başladı

Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 34'e yükselirken, yetkililer dolu içki şişelerini iade edenlere yemek vermeye başladıklarını bildirdi.