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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | New York Times, kötü ünlü cezaevindeki kaosu yazdı

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

11 Ekim 2021 09:30

T24 Dış Haberler

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlıkçılarla yaptığı bir toplantıda Covid-19 geçiren ve “uzun Covid” sendromu yaşayan kişi sayısının giderek arttığını söyledi. New York Times, kötü ünlü Rikers Cezaevi'nde "kuralsızlığın" hakim olduğuna dikkat çekti. ABD donanmasına çalışan bir nükleer mühendisi ve eşi, ABD nükleer denizaltı sırlarını defalarca yabancı bir ülkeye satmaya çalışmakla suçlanıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki diplomatik krizle ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

11 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | NHS’de uzun bekleme listeleri, personele yönelik saldırılara sebep oluyor

Britanya’da sağlık sistemi NHS, uzun bekleme listeleriyle hastaları, zorlu çalışma koşullarıyla personeli etkiliyor. Sağlık çalışanlarının şiddete uğradığı vakaların giderek arttığı belirtildi. Sağlık kurumları ve personellerden yapılan bir ortak açıklamada, hastaların giderek artan bekleme listelerinin sağlıkçıları zor durumda bıraktığı belirtildi.

The Independent | Sağlık Bakanı Javid, “uzun Covid” krizine dikkati çekti

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlıkçılarla yaptığı bir toplantıda Covid-19 geçiren ve “uzun Covid” sendromu yaşayan kişi sayısının giderek arttığını söyledi. Javid, uzun Covid krizinin “çok büyük” olduğunu belirtti. NHS İngiltere yöneticileri, NHS personelinin aldığı randevuların yüzde 10’unun uzun Covid’den etkilenen insanlardan oluştuğunu söyledi.

New York Times | Rikers'ın içindeki kuralsızlık, tutukluların güç kazanmasını sağlıyor

New York Times, 16 Eylül'de New York'taki Rikers Adası Ceza İnfaz Kampüsü'nde tutukluların bir otobüs çalıp duvarlara sokmasında onları içeride tutması gereken bir kapının ve otobüsün gözetimsiz bırakılmasının rol oynadığını ifade etti. Gazete, bu olayın şaşırtıcı olmadığını; bazı ünitelerin neredeyse tamamen mahkumların kontrolünde olduğunu, hatta bazen gardiyanlara gelen telefonları cevapladıklarını belirtti. 

The Washington Post | Mühendis, casusluk girişiminde bulunmakla suçlandı

ABD donanmasına çalışan bir nükleer mühendisi ve eşi, ABD nükleer denizaltı sırlarını defalarca yabancı bir ülkeye satmaya çalışmakla suçlanıyor. Mahkeme dosyalarına göre olay, FBI tarafından ortaya çıkarıldı.

Moscow Times | Sahte içki 34 kişiyi öldürdükten sonra Rus yetkililer, içki karşılığında yemek vermeye başladı

Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 34'e yükselirken, yetkililer dolu içki şişelerini iade edenlere yemek vermeye başladıklarını bildirdi.

21 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığı Rusya'da, metanol içeren ucuz sahte içkiler, sıklıkla can kaybına sebep oluyor. Geçen hafta Orenburg bölgesinde 67 kişinin de sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Testler sonucunda bu kişilerin de içinde metanol bulunan içkiler tükettiği tespit edildi.

Alkollü içkilerde genel olarak etanol bulunuyor. Metanol çok az dozlarda bile ciddi zehirlenmelere ve hatta körlüğe sebep olabiliyor. 

TASS'ın aktardığına göre ne kadar sahte içki satıldığını bilmeyen yetkiler, Orenburg'un doğusundaki marketlerin "kalitesi şüpheli içki" getirenlere karşılığında ücretsiz olarak gıda ürünleri vereceğini belirtti.

Yetkililer, verilecek gıda ürünlerinin değerinin içkinin fiyatından çok daha fazla olacağını ifade etti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Orenburg kolu, sahte içki ölümleriyle ilgili olarak 10 kişinin tutuklandığını ifade etti.

2016 yılında metanol içeren içkiler nedeniyle onlarca kişi ölmüş, Kremlin trajediden sonra "olayla yakından ilgileneceklerini" belirtmişti.

Le Monde | Nobel Barış Ödülü, basın özgürlüğüne gitti

2021 Nobel Barış Ödülü, cuma günü iki gazeteciye verildi. Ödülü, gazeteciler Maria Ressa ve Dmitri Mouratov aldı. Nobel Komitesi, iki gazetecinin “cesaretlerini” kutladığını açıkladı.

Al Jazeera | Cezayir Cumhurbaşkanı: Fransa’dan devletimize tam saygı bekliyoruz

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki diplomatik krizle ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın, Cezayir'in egemenliğine, kurumlarına ve gücüne "tam saygı duymasının" şart olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2 Ekim Cumartesi günü Fransız Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı. Emmanuel Macron; Cezayir'in resmi tarihinin tamamen yeniden yazıldığını ve gerçeklere dayanmadığını iddia etmişti. Macron ayrıca "bu yeni resmi tarihin" Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüştü.

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