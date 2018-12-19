Dünya basınında bugün | New York Times, Facebook'un kişisel gizlilik ve güvenlik ihlallerini gözler önüne serdi

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

İngiliz gazeteleri ilk sayfalarına Brexit sürecindeki yeni gelişmeleri ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Manchester United'daki görevinden kovulmasını taşıdı.

ABD basını ise ilk sayfalarında Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in davasına yer verdi. New York Times, kullanıcıların kişisel verilerinin Facebook tarafından paylaşılması hakkında bir raporu manşetine taşıdı.

The Guardian | Başbakanın anlaşmasız Brexit yapmayı planlamasını işletmeler korku içinde izliyor

The Guardian'ın manşetinde yer alan habere göre İngiliz işletme sahipleri milletvekillerinden May'in Brexit anlaşmasını desteklemelerini istedi. İşletmeciler politikadaki belirsizliğin ekonomiyi bir kaosa sürüklediğini belirtti. Başbakan Theresa May mevcut Brexit anlaşmasının beğenilmemesinin ardından bazı açıklamalar yaparak anlaşmasız bir Brexit'in olası olduğuna dair mesajlar vermişti.

Financial Times | Ayrılma: Mourinho'ya 10 milyon sterlin tazminat ödenecek

FT ilk sayfasına Manchester United'ın teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasını taşıdı. Yolları ayırma kararını İngiltere Premier Lig ekibi aldığı için Mourinho'ya 10 milyon sterlin tazminat ödeyecek.

New York Times | Facebook kullanıcılarına gizlilik duvarı verdi, sonra teknoloji devlerinin duvarı aşmasına izin verdi

NYT'nin haberine göre Facebook, teknoloji şirketlerinin kullanıcılarının kişisel verilerine ulaşmasına izin verdi. Bu gizli alışveriş Facebook'un büyümesine de yardımcı oldu. Haberde yer alan bir iddiaya göre Netflix ve Spotify gibi şirketler Facebook üzerinden yapılan özel mesajlaşmaları okuyabiliyor.

The Washington Post | Hakim Flynn'i sert bir şekilde eleştirdi, verilecek hükmü erteledi

WP manşetine Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in davasını taşıdı. Habere göre yargıç, Flynn'i ülkesine sinsice zarar vermekle suçladı ve hapis cezasının kaçınılmaz olabileceğini belirtti. Hüküm Flynn'in Rusya soruşturmasındaki işbirliğinin devamı için ertelendi.WP'nin aktardığına göre hakim Flyyn'in Trump'ın seçim kampanyası sürecinde Türkiye'nin çıkarlarını güden hamlelerde bulunduğunu belirtti.

Wall Street Journal | Hükümetin kapanma tehlikesi yaklaştıkça Beyaz Saray sınır duvarı için finansal kaynak bulma konusunda esneklik sinyali verdi

WSJ'nin haberine göre Beyaz Saray, Meksika sınırına yapılacak olan duvarın ödenmesi için yaptığı 5 milyar dolarlık talebi geri çekebileceğine dair sinyaller verdi.

* Hükümetin kapanması ülkede federal hizmetlerin durdurulması anlamına geliyor. Bu süreçte acil ve zaruri nitelikte olmayan kamu çalışanlarının zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor ve birçok devlet programı askıya alınıyor.

Le Monde | Avrupa: Avusturya, sağ ve aşırı sağ ittifakının laboratuvarı

Le Monde'un haberine göre Avusturya’da koalisyon bir yıldır milliyetçi politikalar izliyor. Koalisyonun iki partisi orta sınıf Avusturyalıları ön plana çıkarırken yabancıların karşılanmasını sınırlayıcı politikalar izliyor.

Frankfurter Allgemeine | Brexit hazırlıkları devam ediyor

FA İngiltere'de devam eden Brexit sürecinden bahsetti.

Al Arabiya | ABD Kongresi desteğini arttırdıkça İran daha çok protestoya hazırlanıyor

Al Arabiya'nın haberine göre İran'ın lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran hükümeti karşıtı açıklamaları devam ettikçe daha çok protesto düzenlenmesinden korkuyor.

* Editör'ün notu