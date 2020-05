Dünya basınında bugün | New York'ta umut ışığı; Britanya'da yeni kriz

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) semptomlarının kötüleşmesinin ardından hastanede yoğun bakıma alınması dünya basınında geniş yer buldu. New York'ta Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları stabilize olmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre, yeni bir teşvik planına gerek olduğu konusunda fikir birliğine vardı. Al Arabiya, "Koronavirüs klimadan yayılabilir mi?" sorusuna yanıt aradı.

7 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Johnson’ın sağlık durumu Britanya basınında | Virüs semptomları kötüleşen Johnson hastaneye kaldırıldı



Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs tedavisi sürerken dün durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakıma alındı. Johnson başbakanlığı sürdürse de hükûmetin yönetimi Johnson’ın iyileşme süreci boyunca Dışişleri Bakanı Dominic Raab’da olacak. Johnson’ın dün yoğun bakıma kaldırılana kadar da oksijen desteği aldığı belirtildi. Öte yandan Başbakanlık, yoğun bakım haber gelene kadar Johnson’ın yalnızca önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını duyuruyordu.

The New York Times | New York umut ışığı gördü; Birleşik Krallık için yeni kriz

NYT'nin aktardığına göre küresel Koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen New York, salgını kontrol almaya başladığının ilk sinyallerini vermeye başladı. New York valisi Andrew Cuomo, Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının stabilize olmaya başladığını söyledi. Cuomo, mücadelede kaydettikleri ilerlemenin korunması için New Yorkluların önlemlere uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, Britanya Başbakanı Johnson'ın Covid-19 semptomları kötüleştiği yoğun bakıma alınmasını ülke için yeni bir kriz olarak nitelendirdi.

The Washington Post | Trump ve Kongre, yeni bir teşvik planına gerek olduğu konusunda fikir birliğine vardı

Geçen ay yürürlüğe sokulan 2 trilyonluk paketin etkisinin sınırlı olacağından endişe duyan Beyaz Saray ve Kongre liderleri, yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak için yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışmaya başladı. WaPo'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyelerine paketin değerinin bir trilyondan fazla olabileceğini söyledi.

Moscow Times | ABD, aşırı sağcı Rus örgütü, terörist organizasyonu olarak nitelendirdi

ABD, ilk kez beyaz insanların üstünlüğüne inanan bir aşırı sağcı gurubu terör organizasyonu olarak nitelendirdi. ABD, normalde bu nitelendirmeyi cihadist gruplar için yapıyordu. Rusya İmperiyal Hareketi, ABD'nin terör listesine alındı. Rusya İmperiyal Hareketi'nin iki paramiliter kampı olduğu ve batı dünyasından bir çok neo-naziyi çektiği biliniyor.

Le Monde | Koronavirüs’ü telefonla takip rekabeti

Avrupalı araştırmacılar devletlere yeni tip Koronavirüs hastalarının izini sürmeyi sağlayacak bir altyapı araştırmasına başladı. Akıllı telefonlarda bulunacak bir uygulama hastanın durumu, nerede olduğuna dair bilgi verirken etraftaki telefonlardan kimlerle temas olduğunu da tespit edebilecek. Çin ve Güney Kore’de zaten kullanılan uygulama için Britanya ve Almanya da hazırlanıyor.

Al Arabiya | Koronavirüs klimadan yayılabilir mi?

Kuzey yarımkürede kış yerini yaza bırakırken evlerinde kalan insanların sıcakla başa çıkmak için klima kullanımı artacak. Klimaların kullanımıyla Koronavirüs salgınının yayılması arasında bir ilişki olup olmadığı merak konusu oldu. 2003’te meydana gelen SARS salgınında çalışmalar yüksek katlı binaların havalandırmalarının binalarda virüsü yaydığını ortaya çıkarmıştı. Öte yandan uzmanlar henüz Koronavirüs’ü klima sistemleriyle bağdaştıracak bir kanıt olmadığını açıkladı.