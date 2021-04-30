Dünya basınında bugün | Navalni'nin ağı, Kremlin'in baskısıyla kapatıldı

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson ülkenin pandemiyle mücadelesinin inceleneceği bir soruşturma başlatılması çağrılarını reddederken ülkenin önde gelen bilim insanları “acil soruşturma” çağrısını yineledi. İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA), İngiliz aktör Noel Clarke hakkında The Guardian’da yer alan haberin ardından ödülünü iptal etti. Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin müttefikleri, ülke genelindeki bölgesel ofislerden oluşan ağlarını kapatma kararı aldıklarını bildirdi. The Washington Post, 2021'in başı itibariyle ABD'de insanların pandemi durgunluğunu atlattığını ve teşvik çeklerini harcamaya başladığını ifade etti.

30 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan Johnson, pandemiyle mücadele hakkında soruşturma başlatmayı reddetti; uzmanlar çağrıyı yineledi

Britanya Başbakanı Boris Johnson ülkenin pandemiyle mücadelesinin inceleneceği bir soruşturma başlatılması çağrılarını reddederken ülkenin önde gelen bilim insanlarından “acil soruşturma” çağrısı yinelendi. Muhafazakâr Parti’den öne çıkan isimlerin yöneticiliğini üstlendiği Hükûmet Enstitüsü de Başbakan’a gelecek aya kadar pandemiyle ilgili bir soruşturma başlatması yönünde talepte bulunacak. Sağlık hizmetleri düşünce kuruluşu The King’s Fund da Downing Sokağı’na gönderdiği mesajda “Zamanı geldi” dedi. Başbakan Johnson soruşturma çağrılarına mücadeleni devam ettiği, soruşturma zamanının henüz gelmediği yanıtını vermişti.

The Independent | BAFTA, 20 kadının hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Noel Clarke’ın ödülünü iptal etti

İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA), İngiliz aktör Noel Clarke hakkında The Guardian’da yer alan haberin ardından ödülünü iptal etti. The Guardian’da yer alan haberde 20 kadın aktörün kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıklamıştı. Clarke, iki hafta önceye kadar Bafta’nın “Britanya Sinemasına Katkı Özel Ödülü’nün” sahibiydi. Guardian’a göre, Bafta ödülü verirken Clarke hakkındaki suçlamalarının farkındaydı.

New York Times | Navalni'nin ağı, Kremlin'in baskısıyla kapatıldı

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin müttefikleri, ülke genelindeki bölgesel ofislerden oluşan ağlarını kapatma kararı aldıklarını bildirdi. Moskova'da savcılar Navalni'nin hareketinin "radikal" olarak tanınmasını talep etmiş, bu süreçte kurumların faaliyetleri askıya alınmıştı. Navalni'ye yakın bir isim, "Bu şartlar altında çalışmamız mümkün değil" dedi.

The Washington Post | İlk çeyrekte büyüme hızlandı

The Washington Post, 2021'in başı itibariyle ABD'de insanların pandemi durgunluğunu atlattığını ve teşvik çeklerini harcamaya başladığını ifade etti. New York Times da ABD'nin bu sene uzun yıllar sonra en hızlı ekonomik büyümesini yaşayabileceğini ifade etti. Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1.6 büyümesinde hızlı aşılanma sürecinin de etkili olduğu belirtildi.

Moscow Times | Avrupa İlaç Kurumu: Ekipler, Sputnik V'nin klinik denemelerine yönelik özel etik incelemesini tamamladı

Avrupa Birliği'nin Avrupa İlaç Kurumu(EMA), Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının AB onay başvuru süreci için aşının denemelerinin nasıl yapıldığıyla ilgili özel bir soruşturma yürüttü.

Moscow Times'a açıklamada bulunan EMA, Moskova'ya gönderdikleri bir ekibinin 'İyi Klinik Uygulamaları" incelemesi yaptığı, bu incelemenin "klinik denemelerin, dizyanın ve veri bildiriminin uluslararası etik ve bilimsel kalite standartlarına uyup uymadığını incelediğini" belirtti.

EMA, mayıs ayında da üretim süreci ile ilgili inceleme yapacaklarını belirtti.

Sputnik V'nin Avrupa Birliği tarafından onay alabilmesi için iki incelemeden de geçer not alması gerekiyor. Sonuçlar, EMA iki incelemeyi de bitirdikten sonra açıklanacak.

EMA'nın şu ana kadar onay verdiği Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarına bu türde bir inceleme yapılmamıştı.

Le Monde | Joe Biden’ın eşitsizliğe karşı mücadelesi

Kongre karşısında ilk konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, öncelikleri arasında en zenginlerin vergilendirilmesiyle finansa edilecek eşitsizliğe karşı savaş olduğunu duyurdu. Kurumlar vergisi ve en zenginlere uygulanan vergiyle ABD’nin orta sınıfı için harcamalar yapacaklarını açıklayan Biden, "ABD'deki şirketlerin ve en zengin yüzde 1'in, paylarına düşeni ödeme vakti geldi." dedi. Görevdeki 100. gününde Kongre’de konuşan Biden, popülaritesini büyük bir oranda artırdı.

Al Jazeera | Filistin Devlet Başkanı seçimleri ertelediklerini duyurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gelecek ay gerçekleşecek genel seçimleri erteleme kararı aldıklarını duyurdu. Kararın arkasında “İsrail’in yarattığı belirsizlik” olduğunu belirten Abbas “Kudüs’teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık” dedi. Abbas söz konusu kararın, İsrail’i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik tüm uluslararası çabaların başarısızlığından sonra alındığını belirtti. Abbas, seçimlere ilişkin yeni bir takvim ise açıklamadı.