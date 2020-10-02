Dünya basınında bugün | Navalni: Acı hissetmiyorsun, ama ölmek üzere olduğunu biliyorsun

T24 Dış Haberler

Britanya’da bakanların sığınmacılar için denizaşırı kamplar kurma planı, ‘yasa dışı, pahalı ve mantıksız’ tepkisiyle karşılaştı. ABD'de Disney, sigorta devi Allstate ve iki büyük hava yolu şirketi önümüzdeki günlerde toplamda 60 bin işçinin görevine son vereceklerini dile getirdi. Noviçok’la zehirlendikten sonra yaklaşık bir ayı Almanya’da hastanede tedavi görerek geçiren ve geçen hafta taburcu olan Rus muhalif Aleksey Navalni, Der Spiegel’e yaşadıklarını anlattı.

2 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Covid-19 vakaları iki katına çıkarken yerel karantina önlemleri konusunda soru işareti

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ederken alınan yerel karantina önlemlerinin faydalılığı soru işaretine neden oldu. Yapılan araştırmaya göre 9 hafta önce yerel kısıtlamalar uygulanan 16 şehir arasında 11’inde vakalar iki katına çıktı. Yerel önlemler yerine ülke genelinde önlem alınması tartılışıyor.

The Independent | Bakanların ‘insanlık dışı’ sığınmacı planlarına tepki

Britanya’da bakanların sığınmacılar için denizaşırı kamplar kurma planı, ‘yasa dışı, pahalı ve mantıksız’ tepkisiyle karşılaştır. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, hükûmetin planları arasında değerlendirilen sistemin ‘insanlık dışı’ olduğunu söyledi.

The New York Times | Yardımlar kesilince daha çok şirket işten çıkarmaya yöneldi

ABD'de Disney, sigorta devi Allstate ve iki büyük hava yolu şirketi önümüzdeki günlerde toplamda 60 bin işçinin görevine son vereceklerini dile getirdi. NYT'ye göre yeni bir federal yardım paketi çıkarılmadığı sürece işten çıkarmalar devam edecek. Temsilciler Meclisi dün Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2.2 trilyonluk ekonomik teşvik planını onayladı. Pakete hiçbir Cumhuriyetçi destek vermedi; bu sebeple paketin Senato'yu geçmeyeceğine inanılıyor.

The Washington Post | Basketbol oyuncuları daha çok kişinin oy vermesini sağlamak için yan çizgiden ayrılıyor

The Washington Post, 2016 seçimlerinde oy kullanmayan birçok NBA yıldızının halkı 3 Kasım'da oy kullanmaya teşvik ettiğini yazdı. Play-off karşılaşmalarından önce birçok basketbolcu parkede ısınırken, "Oy Ver" yazılı tişörtler giydi. Bazı takım seçmen kaydı etkinlikleri düzenledi.

Moscow Times | Rusya, Karabağ'da Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söyledi

Rusya, dün akşam dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında "iş birliği" konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Görüşmeden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki taraf da koordineli hamleler de bulunacağını doğruladı" denilirken, "Türkiye de Rusya da Dağlık Karabağ'daki sorunun barışçıl diyalogla çözülmesi taraftarı" ifadeleri yer aldı.

Le Monde | Fransa’da temaslı hasta bilmecesi

Fransa’da Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri artarken hükûmetin uyguladığı temas takip uygulamasına ilişkin endişeler doğdu. Uygulamanın başlamasından bu yana 1 milyondan fazla insanın ‘risk’ durumunda görüldüğü belirtildi. Son verilere göre pozitif çıkan vakaların yalnızca yüzde 20’sinin temas hikâyesi çıktı.

Der Spiegel | Navalni: Acı hissetmiyorsun, ama ölmek üzere olduğunu biliyorsun

Noviçok’la zehirlendikten sonra yaklaşık bir ayı Almanya’da hastanede tedavi görerek geçiren ve geçen hafta taburcu olan Rus muhalif Aleksey Navalni, Der Spiegel’e konuştu. Yaşadıklarını anlatan Navalni, zehirlenmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i işaret etti.

Al Jazeera | Lübnan’dan Beyrut patlamasıyla ilgili olarak iki Rus hakkında Interpol’e yakalama talebi

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından süren soruşturma sürecinde patlamanın yaşandığı amonyum nitrat dolu gemiyi 7 yıl önce limana getiren geminin kaptanı ve sahibi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten Fadi Sawwan, Interpol’den Rus asıllı olduğu bilinen iki kişiyi yakalamasını talep etti.