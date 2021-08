Dünya basınında bugün | NATO'da Çin alarmı

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde dün düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar yer aldı. The New York Times, Washington Post ve Financial Times, NATO liderlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Çin'in artan gücüne karşı birlikte karşı durma yönündekini vurgusunu manşete taşıdı. Britanya basınının gündeminde ise ülkede yaygın hâle gelen Delta varyantı ve buna bağlı olarak normalleşme takvimindeki erteleme yer aldı. Al Jazeera, İsrail'de Netanyahu dönemine son veren yeni koalisyon hükûmetinin Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların planladığı yürüyüşe onay vermesini manşete taşıdı.

15 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Financial Times | İşe koyulmak: NATO, Çin’in ordu hırslarının verdiği uyarıya karşı çalışmalarını hızlandırdı

Financial Times, dün yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesindeki Çin vurgusuna dikkat çekti. Bildirgede Çin’in “yanlış bilgi yayma kampanyasının”, Rusya ile iş birliğinin ve nükleer silah sayısının giderek artmasının NATO’ya “sistematik zorluklar oluşturduğu belirtildi.

FT, ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’ı selamlamak için ayağa kalkarken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı. Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, bu fotoğrafların kullanılmasına tepki göstererek, “Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız DÜNYA LİDERİ.” yazdı.

The Washington Post | NATO, Çin’e karşı duruşunu sertleştirme konusunda anlaştı



The New York Times | Çin’in gücü, NATO’ya alarm çaldırdı

The Washington Post da NATO liderlerinin Çin’e karşı duruşunu sertleştirme ve onun “sistematik zorluklar yarattığını” kabul etme kararını manşetine taşıdı. Gazete, Biden’ın müttefiklerine “güven aşılamaya çalıştığını” ifade etti ve sık sık “Amerika geri döndü” mesajının dile getirildiğini vurguladı. New York Times da NATO’nun ilk defa Çin’den bu derecede bir tehdit olarak söz ettiğini vurguladı.

The Guardian | "Artışı düşürme zamanı"

Britanya'da artan Delta varyantı vakaları, ülkenin Koronavirüs kısıtlamalarında normalleşmenin son aşaması olan 21 Haziran tarihinin dört hafta ertelenmesine neden oldu. Uzun süredir tartışılan kararı, Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün açıkladı. Johnson, normalleşme takviminde yeni günün 19 Temmuz olduğunu duyurdu ve bu tarihten sonra bütün sosyal mesafe kısıtlamalarının kalkacağını vurguladı. Ülkenin önde gelen sağlık uzmanı Chris Whitty, dört hafta içinde aşılama programındaki ilerlemeyle birlikte hastaneye başvuru riskinin ortadan kalkacağını, Koronavirüs'le bir tür normallik içinde yaşanabileceğeini söyledi.

The Independent | "Britanya'da yaz aylarında Covid ölümleri 40 bini bulabilir"

Britanya'da bilim insanları, başbakan Boris Johnson'ın normalleşme takvimindeki dört haftalık ertelemesine rağmen yaz ayları boyunca Delta varyantının sebep olacağı ölümlerle, Britanya'da toplam Covid-19 ölümlerinin 40 bini bulabileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, yaz aylarında vaka ve hastaneye başvuru artışının "4 haftalık ertelemeye rağmen" sürebileceğini söyledi. Öte yandan Johnson, dün yaptığı açıklamada 19 Temmuz'a alınan normalleşme tarihinin ertelenmeyeceğinden "emin" olduğunu söyledi.

Le Monde | İsrail'de Bennett ve kırılgan koalisyon, Netanyahu dönemine son verdi

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Yamina lideri sağcı, milliyetçi Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edecek. Netanyahu döneminin sona ermesi üzerine İsrail'de binlerce insan sokaklarda kutlama yaptı. Yeni koalisyon hükûmeti, dün geleneksel hükûmet aile fotoğrafını çektirdi.

Al Jazeera | İsrail'de yeni hükûmet, Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların yapacağı yürüyüşü onayladı

İsrail'de yeni hükûmet aşırı sağcı grupların Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına onay verdi. İsrail güvenlik güçleri tartışmalı yürüyüşe onay verilmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırırken Filistinliler de yürüyenlerin Müslüman Mahallesi'ne girmemesi için plan yaptı. Filistin Başbakanı Muhammed Şitayyeh, yürüyüşü bir "provokasyon" olarak değerlendirdi. Sittayeh sosyal medyadaki mesajında "Yarın işgalci güçler, işgal altındaki Kudüs'teki radikal İsrailli yerleşimcilerin Bayrak Yürüyüşü'ne izin verirse tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Moscow Times | Rus benzin istasyonunda patlama: 21 yaralı

Rusya'nın üçüncü en büyük kenti olan Novosibirsk'teki bir yakıt deposu patladı. Devlete ait haber ajansı RIA Novosti'ye göre patlamada 21 kişi yaralandı ve 4'ü çevredeki bir hastanenin yanık ünitesine kaldırıldı. Çevredeki görgü tanıkları patlama anını kaydetti. Yangının bin metre karelik alana yayıldığı ifade edildi. Soruşturma Komitesi patlamaya bir ihmalin sebep olup olmadığını tespit etmek için bir soruşturma başlattı.