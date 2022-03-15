Dünya basınında bugün | "Müzakerelere rağmen Ukrayna'da saldırılar yaygınlaşıyor ve yıkım artıyor"

Rusya güçlerinin Ukrayna’nın büyük şehirlerindeki bombardımanı sürerken işgalin başladığı günden bu yana yaklaşık 3 milyon insanın Ukrayna’yı terk ettiği tahmin ediliyor. Ukrayna’da savaşın üçüncü haftasında ilk defa bir insani koridor denemesi başarılı oldu. Yaklaşık 160 araçtan oluşan bir konvoy, Rus saldırısı altındaki Mariupol şehrinden ayrıldı. New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerlerini Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını yaygınlaştırdığın belirtirken diplomasi trafiğinin de yoğunlaştığını belirtti. ABD, Çin'i Moskova'ya askeri ve ekonomik yardım yapmaması konusunda uyardı.

15 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya’nın ölümcül saldırıları Ukraynalıları “kabusa” sürüklüyor

Rusya güçlerinin Ukrayna’nın büyük şehirlerindeki bombardımanı sürerken işgalin başladığı günden bu yana yaklaşık 3 milyon insanın Ukrayna’yı terk ettiği tahmin ediliyor. Kızıl Haç, Ukrayna’da kalanların durumunun “kabus benzeri” olduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer, savaşta şu ana kadar 90 çocuğun hayatını kaybettiğini söylerken Birleşmiş Milletler hayatını kaybeden sivil sayısının 636 olduğunu açıkladı.

The Independent | İlk sivil konvoy Mariupol dehşetinden kaçtı

Ukrayna’da savaşın üçüncü haftasında ilk defa bir insani koridor denemesi başarılı oldu. Yaklaşık 160 araçtan oluşan bir konvoy, Rus saldırısı altındaki Mariupol şehrinden ayrıldı. Rus hava saldırılarının sürdüğü Mariupol’den sivillerin tahliyesi için 10 gündür çabalanıyordu. Mariupol’de siviller günlerce gıda ve elektrik sorunları içinde sığınmaya çalıştı.

New York Times | Müzakerelere rağmen saldırılar yaygınlaşıyor ve yıkım artıyor

New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerlerini Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını yaygınlaştırdığın belirtirken diplomasi trafiğinin de yoğunlaştığını belirtti. Ukrayna ve Rusya bir kez daha masaya otursa da sonuç alınamadı, ancak ülkede sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Roma'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Politbürosu'ndan bir yetkiliyle bir araya gelip izole edilen Rusya'ya askeri destek vermeme çağrısında bulundu.

The Washington Post | ABD, Çin'i Rusya'ya yardım etmeme konusunda uyardı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çinli mevkidaşını Pekin'in Moskova'ya askeri ve ekonomik yardım yapmasının sonuçları olacağı konusunda uyardı. İkili arasındaki toplantı 7 saat sürdü.

Moscow Times | Protestocu, Rus televizyon haberlerini savaş karşıtı posterle böldü

Rusya devlet haber kanalı 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto etti.

Ovsyannikova, sunucunun arkasından bir anda kadraja girerek elinde bir poster tutarak, "Savaşı durdurun. Savaş hayır" diye bağırdı.

Editörün elinde tuttuğu yarısı İngilizce yarısı Rusça yazılmış posterde, "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyor" ifadeleri yer aldı. Posterin altında, "Savaşa karşı Ruslar" imzası bulunuyordu.

Le Monde | Rusya, saldırılarını genişletirken NATO’ya bir uyarı gönderiyor

Rusya güçlerinin hava bombardımanında Polonya yakınındaki bir askeri tesis hedef alındı. Ukraynalıların eğitim gördüğü, NATO üyesi Polonya’nın yakınındaki tesise yönelik hava saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Le Monde gazetesi, Rus güçlerinin Ukrayna’nın büyük şehirlerine yönelik saldırılarına yer verirken kaçan sivillerle görüştü.

Al Jazeera | ABD’de Cumhuriyetçi senatörler İran nükleer anlaşmasını desteklemeyeceklerini söyledi

ABD Senatosu’nda 50 Cumhuriyetçi senatörden 49’u, İran’la yapılacak yeni bir nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Viyana’da İran ve dünya güçleri arasında yapılan nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberler gelirken, 49 Cumhuriyetçi isim, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini “tamamen engellemedikçe” anlaşmayı tersine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.