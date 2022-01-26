Dünya basınında bugün | "Müttefikleri merak ediyor; Almanya, Ukrayna açmazının neresinde?"

T24 Dış Haberler

New York Times, birçok Batı ülkesinin Ukrayna krizi kapsamında Doğu Avrupa ve Baltıklardaki NATO müttefiklerine güvence verecek hamleler yaptığını belirtirken, "Almanya'nın son günlerde yaptıklarından çok yapmadıklarıyla öne çıktığını" belirtti. Dünya basınında Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlıklarıyla ilgili birçok haber yer aldı. Britanya'nın başkenti Londra'daki Metropolitan Polis Teşkilatı, Başbakanlık Konutu'nda pandeminin kapanma döneminde düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek.

26 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Biden, Putin'in gaz tedariği konusundaki tehditlerini köreltmenin yolunu arıyor

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü ekonomik silahı olan doğal gaz tedariğinin Rusya'dan kesilmesi durumunda dünyanın geri kalanından Avrupa'ya nasıl sağlanacağına ilişkin hazırlığa yardım etti. Ukrayna-Rusya gerilimi yükselirken ABD'li yetkililer küresel tedarikçilerle müzakereler yürüttüklerini, Rusya'nın tedariğini kesmesi durumunda Avrupa'nın enerji sıkıntısı çekmeyeceği konusunda emin olduklarını söyledi. Yetkililer, Avrupa'nın kış ve baharı geçirirken sıkıntı yaşamaması için hazırlıkların yapıldığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden dün, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'e kişisel yaptırımların masada olacağını söyledi.

The Independent | Downing Sokağı partilerini şimdi polis soruşturuyor

Britanya'nın başkenti Londra'daki Metropolitan Polis Teşkilatı, Başbakanlık Konutu'nda pandeminin kapanma döneminde düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Polis soruşturması, müsteşar Sue Gray tarafından yürütülen başka bir soruşturmanın ardından başlatıldı. Metropoliten Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, "en ciddi ve pervasızca ihlallerde" bu tür bir soruşturmalar başlattıklarını belirtti.

New York Times | Almanya, Ukrayna açmazının neresinde? Müttefikleri merak ediyor

New York Times, birçok Batı ülkesinin Ukrayna krizi kapsamında Doğu Avrupa ve Baltıklardaki NATO müttefiklerine güvence verecek hamleler yaptığını belirtirken, "Almanya'nın son günlerde yaptıklarından çok yapmadıklarıyla öne çıktığını" belirtti. NYT, "Almanya 2. Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'ya güvenlik konularında liderlik etme konusundaki isteksizliğini ve Rusya'ya karşı çıkmak yerine onunla uzlaşma içgüdüsünü aşamıyor" yazdı. Gazete, Almanya'nın Rusya'ya yönelik güçlü önlemler almaktan kaçınmasının müttefik olarak güvenilirliği konusunda şüphe; ve Rusya'nın Almanya'yı Avrupa'yı bölmeye çalışmak için kullanabileceği konusunda endişe yarattığını ifade etti.

The Washington Post | Ukrayna'da savaş korkusu tırmanıyor

The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü karşılıklı provoke edici adımlar attığını belirtti. Rusya, Ukrayna toprakları yakınlarında yeni bir askeri tatbikat başlatırken ABD de Kiev'e yeni silahlar gönderdi ve Doğu Avrupa'ya binlerce ABD askeri gönderilebileceğinin sinyalini verdi.

İki taraf da birbirini Avrupa'yı savaşa bir adım daha yaklaştırmakla suçladı.

eKathimerini | Atina'da bina patlaması ve yangınında bir kişi yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkez bölgesindeki boş bir binada meydana gelen patlamada ve onu takiben çıkan yangında bir kişi yaralandı. Patlamanın çevredeki bazı binalara da zarar verdiği belirtildi. Yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Moscow Times | ABD, Ukrayna nedeniyle Moskova üzerindeki yaptırım baskısını artırdı

ABD'nin Ukrayna'yı işgal edeceği iddia edilen Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yüksek teknoloji ürünlerinde ithalat yasakları gibi yeni yaptırımlar üzerinde durduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, "Çok büyük sonuçları olacak yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi. Yetkili, planlanan yaptırımların 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde uygulananlardan daha ağır olacağını belirtti.

İsminin paylaşılmasını istemeyen yetkili, "Aşamalı yaptırımlar geçmişte kaldı" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da bu söylemlere benzer tehditlerde bulunarak, "Yeni yaptırımlar geçmişte yaptığımız herhangi bir şeyden çok daha ağır olur" ifadelerini kullandı.

ABD yetkilisi, işgal durumunda Moskova'ya uygulanacak yeni yaptırımlar arasında yapay zeka, kuantum hesaplama ve hava-uzay sektöründe kullanılan ABD yapımı yüksek teknoloji ekipmanların ithalatının yasaklanması olduğunu da belirtti.

"Bizim tasarladığımız ve ürettiğimiz sofistike teknolojilerden söz ediyoruz" diyen yetkili, "Bu yaptırım Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomisini sanayileştirme planlarına sert bir darbe olur" diye devam etti.

Le Monde | Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da askerlerin yönetime el koyması ve Cumhurbaşkanı Roch Kabore'yi gözaltına almasıyla Batı Afrika'da son 17 ayda dördüncü darbe gerçekleşmiş oldu. Burkina Faso'daki darbe ve Kabore'nin görevden alınmasının temel sebebinin ülkede git gide kötüleşen güvenlik durumu, El Kaide ve IŞİD bağlantılı saldırıların giderek artması olarak gösterildi.

Al Jazeera | İsrail Cumhurbaşkanı, BAE'ye tarihi ziyarette bulunacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından yapılacak son üst düzey diplomatik ziyaretin ocak sonunda olacağı belirtildi. Herzog'un ziyaretlerde Dubai Expo'ya da gideceği, Dubai lideriyle de görüşeceği belirtildi.