Dünya basınında bugün | Musk, Twitter mücadelesini kazandı

T24 Dış Haberler

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için yaklaşık 44 milyar dolara anlaşmaya vardı. Britanya istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’da işgal başlatmasından bugüne kadar 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini aktardı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği üyeleri arasında Rusya petrolü ve doğal gazına tam ambargo uygulayabilecek kadar fikir birliği olmadığını belirtti. ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın "doğru ekipman" ve "doğru destekle" bu savaşı kazanabileceğine inandığını belirtti.

26 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 44 milyar dolarlık anlaşma: Musk, Twitter mücadelesini kazandı

Twitter ve Elon Musk, 44 milyar dolarlık bir anlaşma sağlayarak dünyanın en zengin insanının 200 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya platformunun sahibi olmasını sağladı. Twitter’la ilgili bugüne kadar “ifade özgürlüğü yetersizliği” ve kapasitesini karşılayamaması gibi eleştirileri olan Tesla CEO’su Elon Musk, platformun sahibi oldu. Musk ilk teklif verdiğinde Twitter tarafının bu fikre karşı olduğu gündeme gelmişti. Öte yandan Musk’ın teklifine ilişkin finansal kaynaklarını açıklamasıyla Twitter’ın fikrinin değiştiği belirtiliyor.

The Times | İşgal, Rusya’nın 15 bin asker kaybetmesine neden oldu

Britanya istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’da işgal başlatmasından bugüne kadar 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini aktardı. Britanya Savunma Bakanı, Ruslara ait 2 binden fazla silahlı aracının yok edildiğini ya da ele geçirildiğini açıkladı. Britanya istihbaratı ilk kez Rus güçlerinin Ukrayna işgalindeki kayıplarına ilişkin kendi verilerini paylaşmış oldu.

New York Times | Musk, Twitter için anlaşmaya vardı; daha az limit sözü verdi

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için yaklaşık 44 milyar dolara anlaşmaya vardı. Twitter, hisse başında 54.20 dolara satılmayı kabul etti. Musk anlaşmayı duyururken, "İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temelidir; Twitter da şu anda insanlığın geleceği için önemli konuların tartışıldığı dijital bir şehir merkezi" ifadelerini kullandı.

eKathimerini | Borrell: Rus petrolü ve doğal gazına tam ambargo için yeterince destek yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği üyeleri arasında Rusya petrolü ve doğal gazına tam ambargo uygulayabilecek kadar fikir birliği olmadığını belirtti.

Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Borrell, ambargo konusunda bir teklifin de henüz hazırlanmadığını vurguladı.

Moscow Times | ABD, Ukrayna'nın Rusya'yı 'doğru ekipmanla' yenebileceğini düşünüyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın zayıflamasını istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da açıklamalarda bulunan Austin, "Ukrayna'nın egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz; demokratik ve kendi egemen topraklarını koruyabilen bir ülke" dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını bir daha yapamayacak seviyede zayıflamasını istiyoruz" diyen Austin, "Rusya zaten şimdiden çok fazla askeri kapasite kaybetti. Bu kaybın yerini hızla dolduracak kapasitede olmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın "doğru ekipman" ve "doğru destekle" bu savaşı kazanabileceğine inandığını belirtti.

Austin, "Kazanmanın ilk adımı kazanabileceğine inanmaktır. Ukraynalılar kazanabileceğine inanıyor; o yüzden kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Emmanuel Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi; aşırı sağ tarihi seviyeye geldi

Fransa’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron bir beş yıl daha seçilirken karşısındaki Marine Le Pen, yüzde 41.46 ile aşırı sağın en yüksek oy oranına erişti. Emmanuel Macron, seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmada görüşlerini paylaşmadan aşırı sağın iktidarına karşı oy verenler olduğunun bilincinde olduğunu belirtti. Macron, yeni bir dönem vaadinde bulundu.

Al Jazeera | Lübnan’da tekne kazasından kurtulanlar sevdiklerinin iyi haberlerini bekliyor

Lübnan’da Trablusşam kıyısından ayrıldıktan sonra batan sığınmacı teknesindeki en altı kişi hayatını kaybederken, kurtarılanlar kıyıda teknede beraber olduklarının yaşadığı haberini bekliyor. Sığınmacı teknesi, kıyıdan ayrılıp uluslararası sulara ulaşmak üzereyken Lübnan Deniz Kuvvetleri’yle bir çatışma gerçekleşmiş daha sonra tekne batmıştı.