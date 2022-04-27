Dünya basınında bugün | Moskova: NATO, Rusya'ya karşı vekalet savaşı veriyor

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı verdiğini ve durumun nükleer silahların kullanılabileceği bir küresel savaşa dönüşebileceğini ifade etti. Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus bankası Gazprombank'ın başkan yardımcısı İgor Volobuyev, Rusya'dan kaçıp Ukrayna adına savaşmaya başladığını bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre 2022'nin Şubat ayı itibariyle ABD nüfusunun yüzde 60'ı Koronavirüs'e yakalandı.

27 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dj Westwood birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı

Britanya’da ünlü DJ Tim Westwood, birçok kadın tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Westwood’un müzik endüstrisinde konumunu kullanarak kadınlardan avantaj sağladığı belirtiliyor. Üç kadın Westwood’un faydacı ve saldırgan cinsel davranışları olduğunu belirtirken dört kadın da çeşitli etkinliklerde Westwood’un tacizine uğradıklarını söyledi. Olaylar yaşandığında 18 civarı ya da 20’li yaşlarının başlarında olduklarını belirten kadınlar, yaşadıklarını anlattı. Olaylardan ilki 1992’de yaşanmıştı.

The Independent | Kabine, yaşam maliyetini düşürme planlarında fikir ayrılıkları yaşıyor

Britanya’da bakanlar yaşam maliyeti krizini hafifletmek için yollar bulmak konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Harcamaları artırmadan yaşam maliyetini düşürme planları arasında yeşil tarifelerin kaldırılması, ithal edilen pirinç gibi gıdalarda vergilerin düşürülmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak, 10 Numara’da yaptığı açıklamada hanelere yardım etmek için ellerinde yeterli para olmadığını söyledi.

New York Times | CDC raporuna göre ülkenin yüzde 60'ı virüse yakalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre 2022'nin Şubat ayı itibariyle ABD nüfusunun yüzde 60'ı Koronavirüs'e yakalandı. CDC verilerine göre göre ülkedeki çocukların da yüzde 75'i virüse yakalandı.

Wall Street Journal | Rusya, NATO'nun bir vekalet savaşı savaştığını ve risklerin giderek arttığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı verdiğini ve durumun nükleer silahların kullanılabileceği bir küresel savaşa dönüşebileceğini ifade etti. "Hiçbir şartta bir 3. Dünya Savaşı'na izin verilmemeli" diyen Lavrob, "Nükleer savaşın kazananı olmaz" dedi.

Moscow Times | Üst düzey Gazprombank yöneticisi Rusya'dan kaçıp Ukrayna savaşına katıldı

Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus bankası Gazprombank'ın başkan yardımcısı İgor Volobuyev, Rusya'dan kaçıp Ukrayna adına savaşmaya başladığını bildirdi.

Rusya'dan The Insider ve Ukrayna'dan liga.net'e konuşan Volobuyev, Rusya'dan 2 Mart'ta ayrılıp Ukrayna'nın bölgesel savunma güçlerine katıldığını belirtti.

Ukrayna doğumlu olan Volobuyev, "Bir kenarda oturup memleketimde olup bitenleri izleyemezdim" dedi.

Rusya'nın enerji devi Gazprom'un bankasında üst düzey yönetici olan Volobuyev, "Ruslar babamı, tanıdıklarımı ve dostlarımı öldürüyordu. Babam bir ay boyunca soğuk bir bodrum katında yaşadı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utandıklarını söylüyorlardı" diye konuştu.

Volobuyev, Gazprombank Başkan Yardımcısı Vladislav Avayev ve Novatek yöneticisi Sergey Protosenya'nın peş peşe intiharlarını da sorgulayarak, "Bence bunlar intihar değildi" dedi.

Volobuyev, Rusya'dan ayrıldığını kimsenin bilmediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen oligark Aleksey Miller'ın kurucusu olduğu Gazprombank'a ABD, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalini takiben yaptırım uygulamıştı.

Savaşın başlamasının ardından Kremlin'e yakınlığıyla bilinen şirketlerden 4 üst düzey yönetici istifa etmişti. Volobuyev'in ülketi terk ettiğinin ortaya çıkmasıyla bu sayı 5'e yükseldi.

Le Monde | Emeklilik, fiyatlar, iklim: Yeni dönemin başındaki zorluklar

Fransa’da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, enflasyon ortamı içinde alım gücünü kontrol altına alma zorluğuyla karşı karşıya. Macron için bir başka zorlu mesele ise, bir önceki beş döneminde protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu konusunda atacağı adımlar. Fransa, genel seçime hazırlanırken partiler genel seçimde başarı elde etmek için kampanyalarını güçlendiriyor.

Al Jazeera | Suriye: İsrail füze saldırısında dört asker öldü

Suriye, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suriye haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.Haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı. Füze saldırısında dört askerin hayatını kaybettiği belirtildi.