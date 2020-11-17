Dünya basınında bugün | "Moderna'nın aşısı umut vadediyor"

T24 Dış Haberler

ABD’li şirket Moderna, geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının neredeyse yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı. Bu gelişme dünya basınında geniş yer buldu. ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Moderna'dan gelen haberlerin "çok yüreklendirici" olduğunu ancak geçiş döneminde Trump hükûmetinin ocak ayında göreve gelecek Demokrat yönetimle çalışmaması durumunda "daha çok insanın ölebileceğini" söyledi. Lübnan’ın Beyrut kentinde 4 Ağustos’ta limanda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin istihbarat biriminden detaylı bir rapor yayımlandı.

17 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın tedarik edemeyeceği endişeleri arasında aşı arayışı

ABD’li şirket Moderna, geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının neredeyse yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı. Açıklamanın ilk saatlerinde Britanya, 5 milyon doz aşı için adım attı. Moderna’nın aşısının Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen ve yüzde 90 etkili olan aşıdan daha pahalı olduğu belirtildi. İki aşının birlikte kullanılmasıyla gelecek yıl 1 milyardan fazla insanda bağışıklık sağlanması hedefleniyor. Britanya aynı zamanda Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğinden de yakın zamanda umutlu bir aşı haberi bekliyor.

The Independent | Yeni Covid aşısı, şu ana kadar en etkili oldu

Moderna’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısında ilk bulgular aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu ve aşının standart buzdolaplarında saklanabilmesiyle daha esnek olduğunu ortaya koydu. Aşının gelecek bahara kadar tedarik edilmesi beklenmiyor.

The New York Times | Biden, Trump'ın geçiş dönemini geciktirmesi nedeniyle "daha çok kişinin ölebileceğini" söyledi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Moderna'dan gelen haberlerin "çok yüreklendirici" olduğunu ancak geçiş döneminde Trump hükûmetinin ocak ayında göreve gelecek Demokrat yönetimle çalışmaması durumunda "daha çok insanın ölebileceğini" söyledi. Biden, Trump yönetiminin aşının dağıtımı konusunda kendileriyle çalışmamaları durumunda bunun ağır sonuçları olacağını belirtti. 46. ABD Başkanı seçilen Biden, "Çok kara bir kış geçireceğiz. İşler kolaylaşmadan önce çok daha zorlaşacak" diye konuştu.

The Washington Post | Moderna'nın aşısı umut vadediyor

Moderna, geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurdu. Yayınlanan analizde Koronavirüs taşıdığı doğrulanan 95 kişi üzerinde yapılan denemelerde aşının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunun görüldüğü belirtildi. Şirket, önümüzdeki haftalarda ABD'den acil kullanım tescili isteyeceklerini belirtti. Geçen hafta Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 90'dan daha etkili olduğunu duyurmuştu. İki aşı da benzer mRNA teknolojileri kullanıyor. The Washington Post, bu gelişmelerin sınırlı sayıda da olsa ABD'de yıl sonuna kadar kullanıma hazır iki aşı olabileceği anlamına geldiğine dikkat çekti.

Moscow Times | Rusya, 'transseksüel yasağı' yasa tasarısını geri çekti

Rusya'da bir grup muhafazakar vekil, trans bireylerin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısını geri çekti.

Avukatlar, aktivistler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İnsan Hakları Konseyi, "transseksüel yasağı yasa tasarısı" olarak bilinen tasarıya tepki göstermişti. Tasarının yazarlarından biri uluslararası kamuoyunda büyük tepki gören "eşcinsel propagandası yasağı" yasasını da kaleme alan Senatör Yelena Mizulina'ydı.

Aynı yasa tasarısı onaylanması durumunda trans bireylerin cinsiyetini değiştirmesini yasaklayan tasarının yanı sıra eşcinsel evlilikleri ve LGBT'lerin çocuk evlat edinmesini önleyen tasarı da geri çekildi.

Tasarının yazarlarından Andrey Klişas, "İki yasa tasarısını da diğer tarafların da kabul edebileceği bir hale getirmek için geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarıyı kaleme alanlardan bir diğeri, "Ortak yol bulacağımıza eminim" dedi.

Le Figaro | Küçük esnafın büyük bunalımı

Fransa’da uygulanan ikinci karantina döneminde kapanan küçük işletmeler sıkıntı yaşıyor. Hükûmete çağrıda bulunan işletmeler, en kısa zamanda açılma kararı alınması için talepte bulundu. Öte yandan Fransa’da ilk aşamada dört hafta olarak planlanan karantinanın uzayabileceği düşünülüyor.

Al Jazeera | Beyrut patlaması ilişkin istihbarat raporu sorumluları ortaya koydu

Lübnan’ın Beyrut kentinde 4 Ağustos’ta limanda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin istihbarat biriminden detaylı bir rapor yayımlandı. Rapor, büyük patlamada sorumluluğu olan çok sayıda devlet yetkilisi ve güvenlik kurumu olduğunu ortaya koydu. Rapor, patlamada en büyük sorumluluğun 2 bin 750 ton amonyum nitratın limanda bekletilmesine izin veren Beyrut liman yönetimi ve Lübnan Gümrüğü olduğunu belirtti.