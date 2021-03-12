Dünya basınında bugün | Militan grup, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın hedefinde

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibariyle eyaletlerin aşı erişimini tüm yetişkinlere açması yönünde direktif vereceğini söyledi. Yapılan yeni bir bağımsız ankete göre Rusya'da iktidar partisine destek son 8 yılın en düşük noktasına indi. ABD ve İsrail’den yetkililer video konferans yöntemiyle görüşerek iki ülkenin Orta Doğu’da güvenlik stratejilerini ve Biden yönetiminin İran’la nükleer silahlar konusunda diplomasi planını görüştü. Londra'da Sarah Everard isimli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memurunun cinayet şüphesi ile gözaltına alınmasının ardından, şüpheli ile ilgili yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle Londra Polis Teşkilatı'ndaki iki polis memuru hakkında inceleme başlatıldı.

12 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Londra’da kaybolan kadınla ilgili gözaltına alınan şüpheli polis memurunun ardından başka soruşturmalar açıldı

Londra'da Sarah Everard isimli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memurunun cinayet şüphesi ile gözaltına alınmasının ardından, şüpheli ile ilgili yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle Londra Polis Teşkilatı'ndaki iki polis memuru hakkında inceleme başlatıldı. Polislerin tutumlarını denetlemekle görevli bağımsız gözlemci kurum IOPC şimdi, bu soruşturmayı yürüten polis memurlarının şikayetleri nasıl ele aldığı ile ilgili inceleme başlattı.

The Times | Polis memurunun cinsel suçu teşkilat tarafından “gözden kaçırılmış”

İngiltere’de Sarah Everard isimli kadının kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan polis memurunun hakkında teşhir suçlamasıyla da soruşturma olduğu öğrenildi. Bağımsız gözlemci kurum, Londra Polis Teşkilatı’nın teşhir suçlamasından sonra polis memuruyla ilgili uygun adımları atıp atmadığını inceleyeceğini söyledi. Öte yandan kaybolan Everard’la ilgili henüz bir gelişme kaydedilmedi. Bir ormanlık alanda bulunan ceset parçalarının incelemesi sürüyor.

The New York Times | Başkan'ın hedef: 4 Temmuz'da aile yakınlarıyla toplanabilme

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibariyle eyaletlerin aşı erişimini tüm yetişkinlere açması yönünde direktif vereceğini ve ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz'da virüsten de kurtulma süreçlerinin başlangıcını kutlamalarını hedeflediğini söyledi.

ABD'nin Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanmasının yıl dönümünde Beyaz Saray'dan halka seslenen Biden, "insanlar gardını indirirse" önlemlerin tekrar sertleşebileceğini ifade etti.

Biden, "Tüm eyaletleri, kabileleri ve bölgeleri en geç 1 Mayıs'ta olmak üzere aşı erişimini 18 yaşın üzerindeki herkese açmaları için yönlendireceğim" diye konuştu.

Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon aşı hedefinin aşılacağını ifade ederken aşılama konusunda ABD'nin kapasitesine güvendiğinin sinyallerini verdi.

24 dakikalık konuşmasında Biden, "Tüm bunları yaparsak 4 Temmuz'da aileleriniz ve dostlarınızla bahçede bir araya gelip barbekü yapma ve Bağımsızlık Günü'nün kutlama ihtimaliniz yüksek" dedi. Biden konuşmasının devamında, "Bu zorlu yıldan sonra Bağımsızlık Günü'nün gerçekten özel kılabiliriz. O gün sadece ülke olarak bağımsızlığımızı kazanmamızı değil, virüsten bağımsızlığımızın başlangıcını da kutlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

The Washington Post | Militan grup Adalet Bakanlığı ve FBI'ın hedefinde

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu ve Adalet Bakanlığı, 'Oath Keepers' adlı gruba 6 Ocak Kongre binası baskınında oynadığı rolle ilgili büyük bir dava açmak için kanıt topluyor. The Washington Post, 'Oath Keepers'ı ABD'nin en yüksek profilli milis grubu olarak nitelendirdi.

Moscow Times | Anket: Rusya'da iktidar partisine destek Kırım öncesi en düşük seviyesine döndü

Yapılan yeni bir bağımsız ankete göre Rusya'da iktidar partisine destek son 8 yılın en düşük noktasına indi.

Rusya yasama organının alt meclisi Devlet Duması'ndaki sandalyelerin üçte ikisine sahip olan Birleşik Rusya Partisi, Levada Merkezi tarafından yapılan ankete göre bugün yapılacak bir seçimde sadece %27 oy alıyor.

Birleşik Rusya'ya destek en son 2013'ün Temmuz'unda bu seviyelere inmişti. Rusya daha sonra 2014'ün Şubat ayında uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Kırım'ı ilhak etmeye başlamıştı. Moskova'nın bu hamlesinin ardından partiye destek %40'lara çıktı, ardında %30'larda plato yaptı.

19 Eylül 2021'de Rusya halkı, 450 Duma üyesini seçmek için sandığa gidecek.

Znak.com'a konuşan siyasi analist Konstantin Kostin, "Kampanyalar başlamadığı sürece adaylar aktif olarak çalışmıyor ve parti programı açıklanmıyor. Birleşik Rusya'nın oy oranının şu anda böyle olması normal" değerlendirmesinde bulundu.

Le Monde | ABD’de tarihi plan, ekonomik risk

ABD Başkanı Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı. Söz konusu yardım paketi ile yılda 75 bin dolardan az kazanan Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek, 4 Mart'ta süresi dolacak olan işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılacak ve haftalık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı devam edecek. Paket ile eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolar, Covid-19 aşısı üretim ve dağıtımına yaklaşık 20 milyar dolar ve test ve temas takibi için yaklaşık 50 milyar dolar fon sağlayacak.

Al Jazeera | ABD ve İsrail, İran’ın nükleer diplomasisi ve güvenlik tehditini görüşüyor

ABD ve İsrail’den yetkililer video konferans yöntemiyle görüşerek iki ülkenin Orta Doğu’da güvenlik stratejilerini ve Biden yönetiminin İran’la nükleer silahlar konusunda diplomasi planını görüştü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat arasındaki görüşme, Biden göreve başladıktan sonra ilk ikili güvenlik toplantısı oldu. ABD, İran’la 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi için diplomasi seçeneği üzerinde dururken anlaşmaya daha önce de karşı olduğunu belirten İsrail’de Başbakan Netanyahu geçen haftalarda yaptığı bir konuşmada İran’a olası bir askeri operasyona işaret etmişti.