Dünya basınında bugün | May'in anlaşması tarihi oy farkıyla reddedildi, Corbyn güvensizlik oylaması çağrısı yaptı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Britanya Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'nda yaşadığı büyük yenilgi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok İngiliz gazetesi May'in anlaşmasının 230 oy farkla reddedilmesinin "İngiltere'de bir başbakanın parlamentoda aldığı en büyük yenilgi" olduğuna dikkat çekti.

Washington Post ilk sayfasına taşıdığı haberde ABD'de hükümetin hâlâ kısmen kapalı olmasına rağmen 50 bin çalışanın maaşsız olarak işe geri çağrıldığını belirtti. Al Arabiya ise Kenya'nın başkentinde bir otele yapılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı manşetine taşıdı.

16 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Muhafazakarlar sırtını döndü, May tarihi bir mağlubiyet yaşadı

Britanya Başbakanı Theresa May'in Brexit Anlaşması Avam Kamarası'nda 202'ye 432 oy ile reddedildi. Theresa May, Avam Kamarası'nda en ağır mağlubiyeti yaşayan başbakan oldu. Bugün Avam Kamarası'nda May için güvensizlik oylaması yapılacak. The Guardian'ın haberine göre May, AB'nin "zaman daralıyor" açıklamasına rağmen yeni bir anlaşma için hemen Brüksel'e uçmayacak, önce parlamenterlerin yeni anlaşmadan beklentilerini öğrenecek.

Financial Times | May'in Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda ezildi

Financial Times da May'in Avam Kamarası'nda yaşadığı tarihi mağlubiyete dikkat çekti. Financial Times ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in güvensizlik oylaması için çağrı yaptığını da belirtti.

New York Times | Brexit planı Britanya Parlamentosu'nda büyük farkla başarısız oldu

NYT'nin de manşetinde Brexit anlaşmasının reddedilmesi vardı. NYT'nin bazı analistlerden aktardığına göre İşçi Partisi lideri Corbyn güvensizlik oylaması parlamentodan geçtiği takdirde yapılacak olan genel seçimde gerekli sayıda oy toplayabilir.

The Washington Post | Yönetim yaklaşık 50 bin işçiyi geri çağırdı

WP'nin haberine göre Trump hükümeti yaklaşık 50 bin devlet çalışanını hükümetin kısmen kapalı olduğu sürece maaşsız çalışmak üzere geri çağırdı. Hükümet kapanmasıyla beraber 800 bin çalışan maaşsız olarak tatile çıkarılmıştı.

Wall Street Journal | William Barr, Mueller'in soruşturmasını savundu, Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceğine söz verdi

WSJ'nin haberine göre dün Senato karşısına çıkan Başsavcı adayı William Barr, Demokratlara Trump hakkındaki "Rusya bağları soruşturması" konusunda güvence verdi. Barr ayrıca soruşturma konusunda Trump baskı yapsa da kararından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Moscow Times | Deadpool çizgi romanı "Nazi propogandası" yaptığı gerekçesiyle Rusya'da sansürlendi

Moscow Times'ın haberine göre bir Rus yayıncı Deadpool karakterinin Neo- Naziler ile karşı karşıya geldiği çizgi romanın bir bölümünü sansürledi. Habere göre devlete yakın uzmanlar çizgi romanın sansürlenen bölümünü "Nazi propogandası" olarak yorumladı.

Frankfurter Allgemeine | Ve şimdi?!

FAZ da Brexit anlaşmasının reddedilmesini manşetine taşıdı. Alman gazetesi, İngiltere'nin geleceği için bu dört sorunun çok önemli olduğunu belirtti:

- İşçi Partisi güven oylamasını kazanabilir mi?

FAZ, Corbyn'in kazanması için Avam Kamarası'ndaki her gruptan destek alması gerektiğini belirtti.

- Başbakan yenilgiye nasıl tepki veriyor?

FAZ salı akşamı May kanadından bir sinyal gelmediğini belirtti.

- Avrupa Birliği ne yapıyor?

AB, Brexit için zamanın artık daraldığını ve birçok AB yekilisinin sonuç hakkında hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

- Brexit kaosundan bir çıkış var mı?

FAZ bu soruya "şimdilik hayır" cevabını veriyor.

Le Monde | Alman ekonomisi ağır çekimde, Avrupa bozuk durumda

Le Monde'un haberine göre Salı günü açıklanan rakamlara göre Alman ekonomisinin büyümesi 2018 yılında %2.2’den %1.5’e geriledi. Gerileme yıl sonunda yaşanan krize bağlandı. Euro bölgesinde sanayi üretimi ise %1,7 oranında geriledi. Bu düşüşten İtalya, İspanya ve Fransa aynı oranda etkilendi. Açıklanan rakamlar üzerine Eurogroup’un başkanı Mario Centeno, “Avrupa Birliği, vatandaşların küreselleşme karşısında yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmalı” açıklamasını yaptı.

Al Arabiya | Silahlı saldırgan Somali'nin Eş-Şebab grubu tarafında üstlenilen otel saldırısında 15 kişiyi öldürdü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.