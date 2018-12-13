Dünya basınında bugün | May güven oyunu kazandı ama ayaklanmayı bastıramadı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Dünya basını bugün manşetlerinde ve ilk sayfalarında Theresa May'in Muhafazakar Parti güven oyunda başarılı olmasına ve görevinde kalmasına yer verdi.

İngiliz basını May'in görevinde kalmasına rağmen partisinde kendisine karşı ayaklanan grubu durduramadığını belirtti. Avrupa basını manşetlerine May'in yanı sıra Strasbourg'da yapılan saldırının sorumlusunu bulmak için yapılan çalışmalara yer verdi.

ABD gündemini meşgul eden bir konu ise Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in tutuklanması oldu.

The Guardian | Tory (İngiltere Muhafazakar Parti üyeleri) darbesi başarısız oldu ama ayaklanmanın büyüklüğü May'e zarar verdi

Financial Times | May "Brexitçi" engelini aştı ama fark ayaklanmayı ezmeye yetmedi

The New York Times | Tabloid yayımcısının "sus parası" talebi Trump'ı daha da tehlikeye soktu

The Washington Post | 'İş bitirici'(Trump'ın avukatı Michael Cohen) için hapis cezası

The Wall Street Journal | Uber yatırımcı parasından faydalanmak için Lyft ile yarışa girdi

Le Monde | Strasbourg'da ölümcül saldırı: Fransa yeniden şokta

Die Welt | Strasbourg'daki katil daha önce birçok suç işlemiş

Al Arabiya | Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti güven oylamasını kazandı