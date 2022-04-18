Dünya basınında bugün | Mariupol için Ukrayna güçleri son savunmaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki liman kentinde kalan son Ukrayna askerlerine teslim olmaları için verdiği süre doldu ve Mariupol'deki askerler silah bırakmayı reddetti. Ukrayna askerleri, Moskova'nın büyük bir stratejik zafer elde etmeye çalıştığı şehri savunmaya devam edeceklerini belirtti. WSJ, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve çevresinde yaptığı asker yığınağının Moskova'nın yakında saldırısının yeni safhasına geçeceğine işaret ettiğini belirtti. Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020’nin mayıs ayında ülke genelinde Covid kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’nda düzenlenen partilere katıldığı için ceza almasına rağmen Covid kurallarını ihlal etmediğinde ısrar ediyor.

18 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’nin en yoksul bölgelerinde “şok edici” derecede yüksek kadın ölümleri

İngiltere’de yapılan bir araştırma ülkenin en yoksul yerlerinde yaşayan kadınların karşılaştırılabilir bütün ülkedekilere oranla çok daha erken yaşta hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Sağlık uzmanları, sonuçları “şok edici”, “kabul edilemez” ifadeleriyle nitelendirdi. İngiltere’nin en yoksul bölgelerinde yaşayan milyonlarca kadının ortalama ömrünün 78.8 yıl olduğu belirlendi. OECD ülkelerindeki kadınların için yaşam süresinin bir tek Meksika’da daha az olduğu vurgulandı.

The Times | Başbakan Covid kurallarını ihlal etmediğinde ısrarcı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020’nin mayıs ayında ülke genelinde Covid kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’nda düzenlenen partilere katıldığı için ceza almasına rağmen Covid kurallarını ihlal etmediğinde ısrar ediyor. Johnson, bu hafta Avam Kamarası’nda aldığı ceza ve Downing Sokağı’ndaki partilerle ilgili milletvekillerine açıklama yapacak. Başbakan’ın yakınları, Johnson’ın “hatalar yapıldığını kabul ettiğini” ancak 10 Numara’da uzun saatler çalışan insanlar için her zaman bir muafiyet olduğunu düşündüğünü aktardı.

New York Times | Mariupol'ün kaderi çelik fabrikasındaki savaşa bağlı

New York Times, haftalarca süren Rus bombardımanı ve kuşatmasının ardından kritik liman kenti Mariupol'deki Ukrayna askerlerinin son savunmasını çelik imalat tesisi Azovstal'da yaptığını belirtti. Ukrayna güçleri, Rusya'nın pazar günü verdiği ültimatomu kabul etmeyerek teslim olmadı. Şehir için son çatışmanın çelik fabrikasında yapılacağını belirten NYT, Mariupol'ün düşmesinin Rusya için sadece büyük bir zafer olmayacağını; aynı zamanda Rus askerlerine moral vereceğini vurguladı.

Wall Street Journal | Rusya ve Ukrayna, yeni faz için doğuda güçlerini topluyor

WSJ, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve çevresinde yaptığı asker yığınağının Moskova'nın yakında saldırısının yeni safhasına geçeceğine işaret ettiğini belirtti. Gazete, bu sefer Rusya ve Ukrayna'nın şehirlerden çok açık alanlarda savaşacağına, bu sebeple çatışmaların dinamiğinin farklı olacağına dikkat çekti. Haberde çatışmaların bu sefer Rus topraklarına daha yakın olmasının Rus güçlerine ikmal hattı konusunda avantaj sağlayacağı belirtildi.

Moscow Times | Mariupol ültimatomunun süresi biterken Ukrayna sonuna kadar savaşacağına söz verdi

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki liman kentinde kalan son Ukrayna askerlerine teslim olmaları için verdiği süre doldu ve Mariupol'deki askerler silah bırakmayı reddetti. Ukrayna askerleri, Moskova'nın büyük bir stratejik zafer elde etmeye çalıştığı şehri savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusların verdiği süre dolduktan birkaç saat sonra "Şehir düşmedi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin ABC kanalına konuşan Şmihal, "Orada hala askerlerimiz ve askeri güçlerimiz var. Onlar sonuna kadar savaşacak" dedi.

Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin neredeyse tamamı çelik imalat tesisi Azovstal'da Rus askeri tarafından kuşatılmış durumda. Rus askerleri, Ukrayna askerlerine bugün saat 06.00'a kadar teslim olmaları için zaman tanımıştı. İmalat tesisinin içinde 400 kadar 'paralı asker' olduğunu savunan Rusya Savunma Bakanlığı, bu askerlerin hayatta kalabilmeleri için silahlarını bırakıp teslim olmaları gerektiğini söylemişti.

Moskova, milliyetçi Azov Taburu üyelerinin teslim olanları vurmakla tehdit ettiğini öne sürüyor.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana neredeyse tamamen küle çevirdiği Mariupol'ü haftalardır kuşatıyordu. Moskova, dün neredeyse şehri tamamen kontrol altına aldıklarını belirtti. Mariupol, düşmesi durumunda Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği ilk büyük şehir olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, şehirde kalan tüm askerlerin öldürülmesinin barış müzakerelerini bitireceğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmelerin 'çıkmaza girdiğini' ifade etti.

Le Monde | Cumhuriyetçi cephe: Kırılgan baraj

Fransa’da aşırı sağın Marine Le Pen ile bir kez daha cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalmasıyla seçmenin aşırı sağın seçilmesini önlemek için oy vermesi beklenirken bu kez solda ve sağda durumun garanti olmadığı görülüyor. Birinci turda üçüncü aday olan radikal sol Jean-Luc Melenchon’un seçmeninde de durumun çeşitlilik gösterdiği görülüyor. Melenchon’un ilk turda oyların çoğunluğuna sahip olduğu Antilles’de Macron karşıtlığı nedeniyle Le Pen’e oy verme kararının yaygın olduğu görülüyor.

Al Jazeera | Birleşik Arap Listesi, Kudüs’teki şiddet nedeniyle İsrail hükûmetindeki rolünü askıya aldı

Birleşik Arap Listesi (UAL), İsrail güçlerinin Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresindeki şiddet eylemlerini gerekçe göstererek İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in koalisyon hükûmetindeki katılımını askıya aldığını açıkladı. İsrail’deki Filistinlilerin destekçilerinin çoğunu oluşturduğu azınlık partisi, İsrail hükûmetinde Filistinli vatandaşların temsil edildiği ilk parti olmuştu. Koalisyonda dört koltuğu olan UAL, faaliyetleri askıya aldığını belirterek “Eğer hükümet Kudüs’teki halka karşı adımlarını devam ettirirse blok olarak istifa edeceğiz” dedi.