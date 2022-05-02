Dünya basınında bugün | "Mariupol'deki siviller özgürlüğü tattı"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 68'inci gününde kuşatma altındaki Mariupol şehrinin son durumu yer aldı. Hafta sonu Mariupol'de Azovstol çelik imalat tesisinde sığınan sivillerin tahliye çalışmaları Birleşmiş Milletler desteğiyle gerçekleşemeye başladı.

02 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Pelosi’den Kiev’e ziyaret; ABD’nin geniş zafere sözünü yineledi

ABD’nin Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve birkaç Demokrat Partili siyasetçi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yel görüştü. Pelosi, görüşmede Zelenski’ye Rusya’nın başlattığı savaş karşısında ABD’nin Ukrayna’ya desteğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de bir hafta önce Ukrayna’ya giderek Rusya’ya karşı zafer için ABD’nin desteğini iletmişti. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sürerken kuşatma altındaki Mariupol şehrinde Birleşmiş Milletler desteğiyle sivillerin tahliyesi çalışmalarına başlandı.

The Washington Post | Mariupol’den tahliye olanların Zaporijya’ya gitmesi bekleniyor; Jill Biden bölgeye gidecek

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinde hafta sonu Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç desteğiyle sivillerin tahliye çalışmaları başlatıldı. Mariupol’de bulunan Azovstal çelik fabrikasında sığınan sivillerin buradan Ukrayna’nın Zaporijya şehrine götürülmesi bekleniyor. Mariupol’un neredeyse tamamının Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği biliniyor. ABD First Lady’si Jill Biden’ın bu hafta ülkesinden ayrılan Ukraynalı ailelerle görüşmek için Romanya ve Slovakya’ya ziyarette bulunacağı belirtildi.

The Financial Times | Fransız sendikalar Macron’u uyardı

Fransa’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nde çok sayıda sendika sokağa çıkarken gösterilerin gündeminde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un tartışmalı emeklilik reformu vardı. 1 Mayıs gösterilerinde Macron’un daha önce protestolara neden olan emeklilik reformunda geri adım atması istendi. Macron’un reform planı çerçevesinde emeklilik yaşının yükseltilmesi de yer alıyordu. Fransa’da 1 Mayıs gösterilerinde yer yer protestocular ve polis arasında gerilim de yaşandı.

The Guardian | Klinikler kapandı ya da özele döndü; milyonlarca insan NHS diş bakım hizmetinden mahrum kaldı

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi kapsamında çalışan 2 binden fazla diş hekimi geçen yıl içinde istifa etti. Pek çok diş hekimi özele geçerken milyonlarca insan diş hekimlerine erişmekte zorluk yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 milyon insanın NHS kapsamında diş hekimlerine ulaşamadığı tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde bir randevu alabilmek için üç yıla kadar beklemek zorunda olanlar olduğu belirtiliyor.

The Independent | Mariupol’deki siviller özgürlüğü tattı

Rusya’nın savaş başlattığı Ukrayna’da kuşatma altındaki Mariupol şehrinde günlerdir Azovstol çelik fabrikasında sığınmak zorunda kalan siviller bu hafta sonu tahliye edilmeye başlandı. Azvostol’daki siviller, Birleşmiş Milletler’in desteğiyle fabrikadan çıkarılmaya ve Mariupol dışına götürülüyor. Rus güçleri, Mariupol’ün neredeyse tamamında kontrolü ele geçirdiklerini belirtiyor.

Le Monde | Ukrayna: ABD’den dev taahhüt

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Kongre’den Rusya’nın savaş başlattığı Ukrayna’ya destek için 33 milyar dolar talep etti. Destek için talep edilen miktarın 20 milyar dolarının askeri destek olduğu belirtildi. Le Monde’a açıklama yana ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet, uzun vadeli bir destek sağlanacağı ve Moskova’nın başarısızlığının amaçlandığını söyledi. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev’e bir ziyarette bulundu. Guterres’in Kiev ziyareti sırasında Rus güçleri Ukrayna’nın başkentini bombaladı.

The Moscow Times | Rusya’yı hedefleyen hackerler dikkat çekiyor ancak kısıtlı hasara sebep oluyorlar

Rusya’nın Ukrayna savaşının başlatmasından iki gün sonra bir grup hackerın çeşitli Rus devlet kanalına sızmayı başararak savaş karşıtı videolar yayınladığı belirtildi. Saldırının birkaç dakika içinde sona erdiği, yayınların normal akışına döndüğü belirtildi. Rusya’da son haftalarda benzer siber saldırılar olduğu ancak kısa etkili saldırılar olduğu için siyasi ya da ekonomik hasara sebep olmadığı değerlendirildi.