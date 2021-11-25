Dünya basınında bugün | Manş Denizi’nde trajedi

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 sığınmacı hayatını kaybetti. Geçen sene ABD'de polisin George Floyd'u öldürmesi ile birlikte ırkçılık karşıtı eylemleri ateşleyen Ahmaud Arbery cinayetiyle bağlantılı olarak 3 kişi suçlu bulundu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, dünyanın çeşitli noktalarında ABD'li diplomat ve casuslarda görülen 'Havana Sendromu' vakalarının arkasında Rus istihbaratı varsa "bunun sonuçları olacağını" ifade etti.

25 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Manş Denizi’nde felaket: 31 kişi hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 sığınmacı hayatını kaybetti. Olayda kurtulan iki kişinin yoğun bakımda tedavisi sürerken polis olayla ilgisi olduğunda şüphelenilen kişileri gözaltılna aldı. Uluslararası Göç Örgütü, yaşanan felaketin, 2014’te veri toplamaya başlamalarından bu yana en büyük can kaybolduğunu söyledi.

The Independent | Manş Denizi’nde trajedi

Aralarında çocuğun da bulunduğu 30’dan fazla sığınmacı, Fransa’dan İngiltere’ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken teknenin batmasıyla hayatını kaybetti. İngiltere, Fransa’daki insan kaçakçılarının yakalanması konusunda yardım edeceğini açıkladı. İnsan hakları örgütü, sığınmacılar için güvenli rotalar oluşturulması konusunda çağrı yaptı.

New York Times | Ahmaud Arbery cinayetinde 3 kişi suçlu bulundu

Geçen sene ABD'de polisin George Floyd'u öldürmesi ile birlikte ırkçılık karşıtı eylemleri ateşleyen Ahmaud Arbery cinayetiyle bağlantılı olarak 3 kişi suçlu bulundu. Cinayeti işleyen 3 beyaz ABD vatandaşı müebbet hapis cezasına çarptırılabilir. NYT, kararın jurinin Arbery'nin tehdit oluşturmadığına ve bir suç işlediğine inanmadıklarını gösterdiğini belirtti.

The Washington Post | CIA Direktörü, 'Havana Sendromu' vakalarının arkasında Rus casuslar barsa bunun onlar için 'sonuçları' olacağını belirtti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, dünyanın çeşitli noktalarında ABD'li diplomat ve casuslarda görülen 'Havana Sendromu' vakalarının arkasında Rus istihbaratı varsa "bunun sonuçları olacağını" ifade etti.

The Washington Post'un çeşitli kaynaklardan aktardığına göre Burns, bu ayki Moskova ziyaretinde Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı'yla yaptığı görüşmede, "ABD personeli ve ailesinde beyin hasarına sebep olmak profesyonel istihbarat servisi hizmetlerinin sınırlarını aşıyor" dedi.

Kaynaklar, Burns'ün direkt olarak Rusya'yı suçlamadığını; ancak CIA direktörünün toplantıda konuyu gündeme getirmesinin Washington'ın Moskova'dan şüphelendiğini vurguladığını ifade etti.

Burns'ün, bu vakalarının arkasında Rusya varsa bunun sonuçları olacağını belirttiği aktarıldı.

Moscow Times | Rus doktorlar, ünlü aşı karşıtlarını Covid koğuşlarına davet etti

Rusya'nın önde gelen doktorları, Koronavirüs aşısı karşıtı siyasetçi ve politikacıları hastalığın etkilerini görebilmeleri için hastanelerdeki Covid koğuşlarına çağırdı.

TASS'ın aktardığına göre ülkenin farklı şehirlerinden 11 doktor, yazdıkları açık mektupta aşı karşıtı görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşan tanınmış figürlere seslendi.

Doktorlar, şarkıcılardan TV programcılarına onlarca ismin yer aldığı listedekilere hastanelerin kırmızı bölgelerini, yoğun bakım ünitelerini ve patoloji departmanlarını bizzat kendilerinin gezdireceğini ifade etti.

Doktorlar, "Belki buraları gördükten sonra sizin duruşunuz değişir ve daha az insan ölür" yazdı.

Mektubun altında imzası bulunan doktorlar arasında başkent Moskova'nın ana Covid hastanesinin başında bulunan Denis Protsenko da var.

Kremlin, mektubu "pozitif bir hamle" olarak gördüklerini belirtti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok siyasetçinin çağrısına rağmen Rusya'da iki doz aşı olanların oranı hala yüzde 37'de.

Le Monde | Covid vakalarındaki artış sağlık stratejilerini sarsıyor

Koronavirüs vakalarının yeniden artışta olduğu Fransa’da salgının beşinci dalgası endişeye neden oluyor. Avrupa’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Fransa’da da ülkedeki aşılama oranın artması için çözümler aranıyor.

Al Jazeera | Libya Seçim Komisyonu, Kaddafi’nin oğlunun aday olmaya uygun olmadığına karar verdi

Libya Seçim Komisyonu, 24 Aralık’ta yapılacak seçim için adaylık başvurusunda bulunan 98 kişiden 25’ini uygun bulmadı. Uygun bulunmayanlar arasında Libya'da 2011'deki devrimle 42 yıllık rejimi ölümle sona eren diktatör Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfülislam Kaddafi de yer aldı.