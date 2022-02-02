Dünya basınında bugün | Mali’de darbeciler Fransızların ülkeden ayrılmasını istiyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükümet, 2030 yılına kadar toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yapacağı yasa teklifini bugün duyuracak. Ukrayna krizi üzerine Rusya ve Batı arasında gerilim tırmanırken Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerini Moskova'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle ve 'Ukrayna'yı Rusya'yı kontrol altında tutmak için bir araç olarak kullanmakla' suçladı. ABD'nin Covid ölüm oranı diğer varlıklı ülkelerden çok daha yüksek. Batı Afrika ülkesi Mali’de darbenin ardından yönetimi ele geçiren ordu, Fransa Büyükelçisi’ni çağırarak 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

2 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükümetin 12 adımlık eşitsizliği giderme planının “açık olmadığı” söyleniyor

Britanya’da hükümet, 2030 yılına kadar toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yapacağı yasa teklifini bugün duyuracak. Yasal olarak bağlayıcı 12 maddeden oluştuğu belirtilen plan, sağlık, yaşam standartları, ulaşım, suç gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmasını öngörüyor. Planı eleştirenler, hükümetin bu 12 adımı hangi yolla sağlayacağı konusunda yeterince açık olmadığını belirtiyor.

The Independent | Başbakan Johnson, Putin’i “askeri felakete” karşı uyardı

Ukrayna krizi üzerine Rusya ve Batı arasında gerilim tırmanırken Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gitti. Johnson, Kiev’de yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin “insani, siyasi ve askeri bir felaketle” sonlanacağını söyledi.

New York Times | ABD'nin Covid ölüm oranı diğer varlıklı ülkelerden çok daha yüksek

New York Times, ABD'lilerin Omicron varyantının geçmiş dalgalara kıyasla daha az ölümcül olacağına dair umutlarının boşa çıktığını ifade etti. ABD'de mevcut günlük Covid kaynaklı ölüm sayıları; Delta varyantının en kötü günlerini ve aşıların yaygın olmadığı 2021 kış aylarını geride bıraktı. NYT, hazırladığı grafiklerle ABD'deki ölüm oranının diğer varlıklı ülkelere kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

eKathimerini | Göç konusundaki en başarılı uzmanlardan Demetrios Papademetriou hayatını kaybetti

Yunan-Amerikan akademisyen ve göç aktivisti Demetrios G. Papademetriou 75 yaşında hayatını kaybetti. Papademetriou, liberal göç politikalarını savunan ABD merkezli düşünce kuruluşu Migration Policy Institute'un kurucusuydu.

Moscow Times | Putin, Batı'nın Rusya'nın endişelerini duymazdan geldiğini ancak 'çözüm bulunmasını' umut ettiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerini Moskova'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle ve 'Ukrayna'yı Rusya'yı kontrol altında tutmak için bir araç olarak kullanmakla' suçladı.

Putin, Kremlin'in Washington ve NATO'nun Moskova'nın güvenlik talepleri konusunda verdiği yazılı yanıtları incelemekte olduğunu belirtirken, şu ana kadar bunları yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından haftalar sonra ilk defa kameralar karşısında Ukrayna krizi hakkında konuşan Putin, "Rusya'nın temel güvenlik endişelerinin görmezden gelindiği şimdiden açık" dedi.

Putin, "Benim anladığım kadarıyla ABD'nin derdi pek de Ukrayna'nın güvenliği değil. Ana hedef Rusya'nın kalkınmasını kontrol altına almak" diye konuştu ve Washington'un Kiev'i hedefine ulaşmak için bir 'araç' olarak kullandığını iddia etti.

Rus lider, "Umarım sonunda bir çözüm buluruz. Ancak bu pek de basit olmayacak" dedi.

Le Monde | Mali’de darbeciler Fransa’nın ülkeden ayrılmasını istiyor

Batı Afrika ülkesi Mali’de darbenin ardından yönetimi ele geçiren ordu, Fransa Büyükelçisi’ni çağırarak 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Bamako’daki yetkililer, Büyükelçi’nin sınır dışı edilmesinin sebebinin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Mali rejimi hakkında “gayrimeşru” ifadelerini kullanması olduğunu söyledi. Mali’de iki askeri darbe sonrası yönetimi elinde tutan cuntanın seçimleri organize edememesinin ardından Paris’le gerilim sürüyor. Fransa’nın yarısı Mali’de olmak üzere Sahel bölgesinde cihatçılarla savaşmak için 4 bin askeri bulunuyor.

Al Jazeera | İdlib’deki kamplarda iki bebek soğuktan donarak öldü

Suriye’nin İdlib bölgesinde ağır hava koşulları ve zorlu insani durum, kamplarda kalan yerinden edilmiş insanlar için felakete sebep oluyor. İki bebeğin, gece yarısı soğuk sebebiyle donarak öldüğü belirtildi. Dondurucu hava koşulları son iki haftadır Suriye’nin kuzeybatısında etkili oluyor. Yerinden edilmiş milyonlarca insandan 1.7 milyonunun çadırlarda, zorlu havada hayatta kalmaya çalıştığı belirtiliyor. İdlib’de yaşama koşullarının giderek kötüleştiği, nüfusun yüzde 97’sinin aşırı yoksuluk içinde olduğu belirtildi. Türk lirasındaki değer kaybının, bir yıldan uzun süre önce liranın kullanılmaya başlandığı bölge için şartları zorlaştırdığı aktarıldı.