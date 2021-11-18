Dünya basınında bugün | Malcolm X'i öldürmekten suçlu bulunan iki kişi, on yıllar sonra temize çıkarılacak

T24 Dış Haberler

ABD ve Kanada’nın Pasifik kuzeydoğusunda iki gündür yaşanan aşırı yağışlar felakete sebep oldu. Britanya Terörle Mücadele Birimi Başkanı, ülkede Noel etkinlikleri ve pazarlarında dikkatli olunması gerektiğine ilişkin bir uyarıda bulundu. Manhattan bölge savcısı ve avukatları, ABD'li sivil haklar lideri Malcolm X'i öldürmekten suçlu bulunan Muhammad A. Aziz ve Khalil Islam'ın temize çıkarılacağını ifade etti. ABD, Rusya ve Çin'i 'dini özgürlükleri çok kötü şekilde ihlal eden ülkelerin' yer aldığı bir kara listeye koydu.

18 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sel ve heyelan Vancouver’ı dünyadan kopardı

ABD ve Kanada’nın Pasifik kuzeydoğusunda iki gündür yaşanan aşırı yağışlar felakete sebep oldu. Kanada’nın British Colombia eyaletindeki Vancouver şehrinde sel ve heyelan nedeniyle ulaşımın koptu. Vancouver’da arama ve kurtarma çalışmaları için ordu görevlendirildi.

The Independent | Noel alışverişlerinde terör uyarısı

Britanya Terörle Mücadele Birimi Başkanı, ülkede Noel etkinlikleri ve pazarlarında dikkatli olunması gerektiğine ilişkin bir uyarıda bulundu. Britanya’da son günlerde yaşanan iki terör olayının ardından saldırganların yeni planları olabileceği belirtildi. Britanya’da ulusal terör tehdit seviyesi yükseltildi.

New York Times | Malcolm X'i öldürmekten suçlu bulunan iki adam, on yıllar sonra temize çıkarılacak

Manhattan bölge savcısı ve avukatları, ABD'li sivil haklar lideri Malcolm X'i öldürmekten suçlu bulunan Muhammad A. Aziz ve Khalil Islam'ın temize çıkarılacağını ifade etti. 1966'da suçlu bulunan ikili 20 seneden uzun hapis yattı. Sivil haklar avukatı Bryan Stevenson, "Malcolm X 20. yüzyılın en önemli figürlerindendi. Dikkat ve saygıyı hak ediyordu. Ancak sistemimiz başarısız oldu" dedi. 22 aylık soruşturma sonucunda FBI ve New York Polis Departmanı'nın Aziz ve Islam'ın aklanmasına sebep olabilecek kanıtları sakladığı tespit edildi.

The Wall Street Journal | Başkan, gaz fiyatlarının soruşturulması için çağrı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Federal Ticaret Komisyonu'ndan petrol ve doğalgaz şirketlerinin fiyatları yüksek tutmak için usulsüzlük yapıp yapmadıklarını araştırmalarını istedi. Uzmanlar, bu konuda yeterli kanıt olmadığını belirtti.

Moscow Times | ABD, Rusya'yı dini özgürlükler kara listesine ekledi

ABD, Rusya ve Çin'i 'dini özgürlükleri çok kötü şekilde ihlal eden ülkelerin' yer aldığı bir kara listeye koydu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplamda 10 ülkenin, "Sistematik, devam eden ve çok ağır dini özgürlük ihlalleri yaptıkları veya buna göz yumdukları için" listede bulunduğunu ifade etti.

Geçen yıl listede yer alan Nijerya, bu sene çıkarıldı.

Çin ve Rusya'nın eklendiği listede Myanmar, Eritre, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan da yer alıyor.

Cezayir, Komorlar, Küba ve Nikaragua'nın da izleme listesine alındığı ifade edildi.

Çok fazla ülkede insanların haklarının inançları yüzünden ihlal edildiğini ifade eden Blinken, "ABD, her ülkede din ve inanç özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyecek" dedi.

Le Monde | Rus atışı, uzayda gerilimi yükseltti

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) kendi uydularından birini füze ile vurarak bir deneme gerçekleştirdi. ABD, Rusya'nın bir 'anti uydu silahı'nı denemesinin ardından Moskova'ya tepki gösterdi ve bu denemenin ISS’deki astronotların yaşamını tehlikeye attığını söyledi. Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin sonuçlarının daha önemsiz olduğunu savundu.

Al Jazeera | Libya parlamento sözcüsü de adaylığını açıkladı

Libya’nın parlamento sözcüsü Akile Salih İsa, gelecek ay gerçekleşecek seçimde aday olacağını açıkladı. Libya’da seçim için adaylık başvurularının açılmasıyla çok sayıda isim adaylığını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranan ve Libya Askeri Başsavcılığının hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdiği Seyfülislam Kaddafi ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de adaylıklarını açıkladı.