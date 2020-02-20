Dünya basınında bugün | "Macron, bölücülükle mücadele ederken denge kurmaya çalışıyor"

T24 Dış haberler

ABD basınının gündeminde Demokrat aday adayları arasındaki canlı yayın tartışması var.Britanya basınının gündeminde ülkede 2 haftadır süren şiddetli fırtına, sel olayları ve Londra’da tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu William Assange’ın avukatının ABD Başkanı Donald Trump’a dair önemli iddiaları yer aldı. Fransa’da ise gündem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bölücülükle mücadele kapsamında duyurduğu, ülkedeki yabancı imamların ve yabancı öğretmenlerin verdiği dil eğitimini engelleyecek reformlar oldu. Al Arabiya, Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’nin parlamentoya sunmak üzere kabineyi belirlediğini duyurdu.

20 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 10 yeni evden biri yüksek sel riski altında

Britanya’da iki haftadır süren şiddetli fırtına ve sel felaketi pek çok evin hasar görmesine neden oldu. Fırtına en çok İngiltere ve Galler de etkili oldu. İngiltere’de 2013 yılından bu yana yapılan 10 evin birinin sel yaşandığında risk altına olduğu belirtildi. Yüksek riskli bölgelerde yapılan evlerin sayısının son yıllarda gittikçe arttığı dikkati çekti.

The Independent | “Trump, Assange'a Rusya müdahalesinin üstünü örtmesi karşılığında af teklif etti”

Londra’da tutuklu olan Wikileaks kurucusu eski genel yayın yönetmeni William Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Fitzgerald, Trump’ın Assange’a 2016 Demokrat Parti e-postalarının sızması olayında Rusya’nın rolü olduğu konusunun üstünü örtmesi karşılığında af teklif ettiğini söyledi. Wikileaks 2016 yılında Demokrat Parti’nin ABD Başkan Adayı Hillary Clinton’a ait e-postaları sızdırmıştı.

The New York Times | Japonya, cruise gemisindeki yolcuların özgürce gitmesine izin verdi. Bu güvenli mi?

Japonya'nın Yokohama limanında iki hafta boyunca karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinde yolcular tahliye edildi. Aralarında yeni tip Koronavirüs taşıdığı doğrulanmış 621 kişi de var. NYT, limanda durumun alışılmışın dışında olduğunu ifade etti. Habere göre normalde yolcuları almak için limana doluşan taksiler bu sefer çok az sayıdaydı, halk otobüslerinde şöförlerin oturduğu bölmeler plastikle kapatılmıştı ve terminalde çalışanlar 'hazmat' giysileri giyiyorlardı.

The Washington Post | Mahalle kavgasında yükselişteki rakipler hedef alındı

Nevada'da yapılacak ön seçimden önce Demokrat Parti aday adayları arasında son canlı yayın tartışması dün yapıldı. Aday adayları sık sık birbirlerini hedef aldı, ancak en çok anketlerde yükselişte olan Bernie Sanders ve Michael Bloomberg hedef alındı. Washington Post, Las Vegas'ta yapılan canlı yayın tartışmasının şu ana kadar yapılanların "en zorlu" ve "en gürültülüsü" olduğunu ifade etti.

Moscow Times | 2 Rus vatandaşında daha Koronavirüs tespit edildi

Japonya'nın Yokohama limanında iki hafta boyunca karantina altında tutulan Diamond Princess gemisindeki iki Rus vatandaşının Koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Böylece enfekte olan Rus vatandaşı sayısı üçe çıktı.

Le Monde | Macron bölücülükle mücadele ederken denge kurmaya çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın ‘İslami bölücülükle’ mücadele için atacağı adımları duyurdu. Fransa’daki imamların başka ülkelerden gelmesini engelleyecek ve yabancı ülkelerden gelen Fransızca bilmeyen öğretmenlerin önünü kapatacak uygulamalarla Macron, Cumhuriyet’in laiklik ilkesine vurgu yaptı. Macron duyurduğu reformların ülkedeki Müslümanları dışlayacak bir tutuma neden olmaması gerektiğini de ekledi.

Al Arabiya | Irak’ta hükümeti kurma görevini alan Allavi kabineyi belirledi

Irak’ta hükümeti kurma görevini alan Muhammed Tevfik Allavi, siyasi bağımsızlardan oluşan bir kabine kurduğunu ve gelecek hafta parlamentoyu güvenoyu için olağanüstü toplayacağını duyurdu. Eski İletişim Bakanı olan Allavi, “Silahların, paranın ve dış müdahalenin etkisinden uzak adil bir erken seçim” sözü verdi.