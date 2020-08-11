Dünya basınında bugün | Lübnan ve Belarus'ta çalkantılı günler

T24 Dış Haberler

Lübnan'da hükûmet 200'den fazla kişinin ölümüne sebep olan patlama ve onu takiben başlayan protestoların ardından istifa etti. Hong Kong'un en büyük medya patronlarından Jimmy Lai, yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında "yabancı güçlerle iş biliği yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Belarus'ta tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından protestolar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, bir protestocunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

11 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Lübnan hükûmeti Beyrut liman patlamasından sonra istifa etti

Lübnan’da 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği liman patlaması ve ardından yaşanan protestolar nedeniyle hükûmet dün gece istifa etti. Başbakan Hassan Diab, patlama felaketinin nedeni olarak yaygın yozlaşmayı işaret etti. Lübnan’da hükûmetin istifa kararına kadar bir haftada 5 bakan görevi bıraktığını açıklamıştı.

The Independent | Britanya’da hükûmetten çağrı: Öğrencilerin hayatını askıya almayın

Britanya’da bakanlar üniversitelere yüksek not alan öğrenciler için okullarda yer açmaları yönünde çağrı yaptı. Üniversitelerden sorumlu bakan Michelle Donelan, pandemi nedeniyle “kimsenin geleceği askıya alınmamalı” dedi. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, dün 124 bin öğrencinin notları düşürüldüğü için özür dilemişti.

New York Times | Hong Kong'da tutuklamalar basın özgürlüğünü hedef aldı

Hong Kong'un en büyük medya patronlarından Jimmy Lai, yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında "yabancı güçlerle iş biliği yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.Lai, şehirdeki demokrasi yanlısı harekete verdiği destek ve Pekin'i açıkça eleştirmekten kaçınmamasıyla tanınıyordu. Polis tarafından yapılan açıklamada pazartesi günü 39 ile 72 yaşları arasında 7 erkeğin "ulusal güvenliği tehdit edecek biçimde yabancı güçlerle iş birliği yapmak" ve "dolandırıcılık planı yapmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Pazartesi günü Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesinin haber merkezinde polisin arama yaptığına dair görüntüler de Facebook'a yüklendi.

The Washington Post | Protestolar sonucunda Lübnan Başbakanı istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı. Diyab istifasını duyurduğu açıklamada Lübnan'daki yozlaşmanın boyurlarına dikkat çekerek, "Kim bilir kaç felaket daha saklıyorlar" dedi. WaPo, Diyab'ın bu sözlerinde ülkenin "elitlerinden" bahsediyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Gazete, istifaya rağmen eylemlerin devam ettiğine dikkat çekti.

Moscow Times | Belarus'ta çalkantı

Belarus'ta 26 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimlerin ardından ülkede tansiyon düşmüyor. Seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna inanan binlerce kişi, pazartesi günü de hükûmeti protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis bir kez daha eylemcilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemlerde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Protestocunun hayatını kaybetmesine bir patlayıcının sebep olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Protestoculardan birinin atmaya çalıştığı tanımlanamayan patlayıcı cihaz elinde patladı" denildi. Protestocunun patlamadan kurtulduğu ancak daha sonra yaraları sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Lukaşenko'nun seçimleri kazandığını iddia eden rakibi Svetlana Tikanovskaya'nın kampanya ekibi, başkan adaylarının nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Tikanovskaya'nın sözcüsü Hanna Krasulina, Merkezi Seçim Komisyonu'na yapılan tekrar seçim başvurusunun ardından başkan adayının çevresindekilere "Bir karar aldım" dediğini belirtti. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevičius da birkaç saattir Tikanovskaya'ya ulaşmaya çalıştığını ve güvenliği hakkında endişeleri olduğunu belirtti.

Le Monde | Fransa, Nijerya’da terör saldırısıyla karşılaştı

Nijerya’da 2’si Nijeryalı, 6’sı Fransız 8 kişi saldırı sonucu öldürüldü. Yerel yetkililer, saldırının terör niteliği taşıdığını söyledi. Bazı kaynaklar, saldırının Sahra Çölü’ndeki IŞİD kolları tarafından gerçeklemiş olabileceğini söyledi. Fransa ordusu saldırının ardından harekete geçerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün için bir güvenlik konseyi toplayacak.

Al Jazeera | Araştırma: Beyrut protestocularına aşırı güç uygulandı

Geçen hafta 150’den fazla insanın ölümüne yol açan patlamanın yaşandığı Beyrut’ta bu hafta hükûmetin ihmalkârlığına karşı başlatılan protestolarda yüzlerce kişi yaralandı. Pek çok protestocu güvenlik güçlerine taş atarken karşılığında biber gazı, plastik mermiyle karşılaştı. Al Jazeera, video görüntüler, doktor raporları ve görüşmelerini toplayarak güvenlik güçlerinin protestoculara güç kullanımında uluslararası standartların üzerinde müdahale ettiğini belirledi.