Dünya basınında bugün | “Lübnan tehlikeyi yıllardır biliyordu, harekete geçilmedi”

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde iki gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlama yer almaya devam etti. ABD'de The New York Times, en az 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın Beyrut Limanı'nda yıllardır bekletilen tonlarca kimyasal nedeniyle gerçekleştiğinin açıklanmasıyla hükûmetin denetimsizlik ve tedbirsizliğine yönelik tepkileri ilk sayfaya taşıdı. Britanya'da The Independent ise Beyrut'ta yaşananları "Bir şehir harap oldu" başlığıyla manşete aldı.

6 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | “Lübnan tehlikeyi yıllardır biliyordu, harekete geçilmedi”

Lübnan’da iki gün önce Beyrut Limanı’nda 6 yıldır bekletilen tonlarca amonyum nitrat yüklü bir deponun patlayarak en az 135 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından önlemsizlik tepki çekti. Hükûmet sorumluların hesap vereceği vurgusunu yapsa da vatandaşlar siyasetçilerin yıllar süren tedbirsizlik ve denetimsizliğine öfkelendi.

The Washington Post | Önseçimlerde sol kanat hız kazanıyor

ABD’de beş eyalette Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre adaylarının yarıştığı önseçim sonuçları açıklanmaya başladı. Senato ve Temsilciler Meclisi dağılımlarını etkileyecek seçimlerde Demokrat Parti’nin önseçimlerinde Missouri eyaletinde Black Lives Matter aktivisti olan Cori Bush, Temsilciler Meclisi üyesi William Lacy Clay’in koltuğuna oturdu. Bush, Demokrat Parti’nin ilerici kanadını temsil eden 5’inci isim oldu.

The Guardian | Beyrut patlamasında riskler göz ardı edilmişti

Lübnan’da yetkililere patlamaya neden olan tonlarca amonyum nitratın yıllarca Beyrut Limanı’nda bekletilmesine yönelik tepki büyüyor. Patlamanın gerekli önlemler alındığı takdirde önlenebilir olduğunun anlaşılması üzerine hükûmetin yıllarca tedbirsiz ve denetimsiz davrandığı sonucuna varıldı.

The Independent | Bir şehir harap oldu

Beyrut’ta patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı en az 135 oldu ve 5 binden fazla insan yaralandı. Yaklaşık 300 evin enkaz haline geldiği patlamaya depoda bekletilen amonyum nitratın sebep olduğu belirtildi. Limanda son 6 yıldır depolama görevinde çalışan herkes için ev hapsi kararı alındı.

Le Figaro | Maske takma zorunluluğu yavaş yavaş sokaklara taşınıyor

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme dönemi sonrası vakaların yeniden artması kamusal alanda maske takma zorunluluğunun gündeme gelmesine neden oldu. Paris, Lille, Toulouse gibi pek çok belediye kalabalık bölgelerde açık alanda da maske takılmasını zorunlu kılma kararı aldı.

Moscow Times | ABD, Rusya’nın seçime müdahalesine karşı 10 milyon dolar ödül sundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde olası Rusya müdahalesini önlemek üzere 10 milyon dolarlık ödül teklif etti. Pompeo’nun teklifi, Trump yönetiminin Rusya müdahalesi ihtimalini ciddiye aldığına dair bir gösterge olarak görüldü. ABD, Rusya ya da başka bir grubun çeşitli siber saldırılarla ABD seçimlerine müdahale edeceğine dair kanıt, kişi, yer sunanlara 10 milyon dolar teklif ediyor.