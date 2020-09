Dünya basınında bugün | Lübnan sokaklarında 'devrim' çağrıları

T24 Dış Haberler

The New York Times, hiçbir noktada salgını kontrol altına alamayan tek varlıklı ülkenin ABD olduğunu yazdı. The Washington Post'a göre Beyrut'taki patlamalardan sonra halkın hükûmete öfkesi dinmiyor. The Independent, Beyrut sokaklarında devrim çağrıları yapıldığını aktardı. Britanya’da doktorlar ve cerrahlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga gelmesi durumunda salgının ilk günlerindeki gibi Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı diğer hizmetlerin durdurulmasının binlerce hastayı acı içinde bırakacağını açıkladı.

7 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Doktorlar uyardı: Covid-19’la mücadele etmek için normal sağlık sistemini yine durdurmayın

Britanya’da doktorlar ve cerrahlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga gelmesi durumunda salgının ilk günlerindeki gibi Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı diğer hizmetlerin durdurulmasının binlerce hastayı acı içinde bırakacağını açıkladı. Doktorlar, Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı hastanelerin bir daha sadece Covid-19 hastalarına hizmet veren bir duruma getirilmemesi gerektiğini söyledi. Doktorlar, “Acı içinde bekleyen binlerce insanlara karşı bir görevimiz var” dedi.

The Independent | Lübnan’ın öfkesi devrim çağrılarına dönüştü

Lübnan’da 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda amonyum nitrat dolu depoda gelen patlamanın ardından hükümetin tedbirsizlik ve denetimsizliğine tepki gösteren vatandaşlar sokaklara çıktı. En az 145 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Lübnan’a destek ziyaretinde bulundu. Macron Beyrut sokaklarında yürürken protestocular “Devrim” sloganlarıyla yürüdü. Protestocular, Macron’a “Hükûmetimize güvenmiyoruz, para yardımı yapmayın” dedi. Macron ise yardımların ‘yolsuz ellere gitmeyeceği’ sözü verdi.

The Economist | Olmayan öğrenci; Covid-19 üniversiteyi nasıl değiştirecek?

The Economist dergisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitimin sürdüğü üniversitelerde yeni dönemin nasıl başlayacağına dair soru işaretlerini ele aldı. Salgın sürerken öğrencilerin yeni dönemde kampüslere dönüp dönemeyeceği dünyanın pek çok yerinde hâlâ belirsizliğini koruyor.

The New York Times | ABD, denkleri arasında virüsü kontrol altına almayan tek ülke

New York Times, pandemi sürecinde birçok ülke hatalı adımlar atsa da 4 aydır hiç yavaşlatamadan salgını ağır şekilde geçiren tek varlıklı ülkenin ABD olduğunu yazdı. Gazetenin paylaştığı verilere göre ABD'de son bir ayda 1.9 milyon kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu sayı, son bir ayda Avrupa, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da tespit edilen vakaların toplamının beş katından fazla.

The Washington Post | Lübnan'ın liderleri giderek büyüyen öfke ile karşı karşıya

Dün Lübnan'da yetkililer, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın sorumlularını cezalandırmak için somut adımlar atmaya başladı. Ancak The Washington Post'un aktardığına göre bu adımlar, Lübnan halkının hükûmete duyduğu öfkeyi yatıştırmaya yetecek gibi durmuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Beyrut sokaklarında yürürken halk, hükûmete güvenmediklerini ve bu yüzden "yozlaşmış yetkililere" para yardımı yapılmamasını söyledi. Habere göre bir grup protestocu parlamento binasına girmeye çalışıp "devrim" çağrında bulundu.

Moscow Times | Beyaz Rusya lideri, seçimlerden önce ABD vatandaşlarının gözaltına alındığını söyledi

Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, ülkede genel seçim yapılmasına günler kala birkaç ABD vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Lukaşenko, Beyaz Rusya'da 6. kez devlet başkanı seçilmeye çalışırken, yetkililerin halk üzerindeki baskıyı arttırdığı konuşuluyor. İnsan hakları gruplarına göre seçimlerden önce ülkede bin 300 kişi tutuklandı. Devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Tutuklananların arasında ABD pasaportlular vardı. ABD'lilerle evliydiler ve Dışişleri Bakanlığı'na çalışıyorlardı" dedi. Lukaşenko, daha önce "dış güçler"in 9 Ağustos seçimleri öncesinde ülkeyi karıştırmak ve halkı sokağa dökmek istediğini söylemişti. Beyaz Rusya'da geçen hafta da 33 Rus vatandaşı Wagner grubuna çalışan paralı askerler oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.

Le Monde | Covid-19 sonrası kültür

Yeni tip Koronavirüs salgını kültür sanat sektörünü de ciddi bir şekilde etkiledi. Fransa’da canlı gösterilerin krizden çıkışı görmeyeceği düşünülürken müzelerin de açılmalarına rağmen ziyaretçi sayısının düşük kaldığı belirtildi. Haziran ayında açılan sinemaların ise ciddi anlamda düşüşte olduğu görüldü.

Al Jazeera | Suriye’nin El Hol kampında ilk Koronavirüs vakaları tespit edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Komitesi, Suriye’de bulunan El Hol çadır kampında üç sağlık çalışanında Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Binlerce çadırın bulunduğu kampta Koronavirüs vakalarının görülmesi hâli hazırda yetersiz hijyen ve gıda kaynaklarına sahip alanda endişelerin daha da artmasına neden oldu.