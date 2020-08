Dünya basınında bugün | Liverpool 30 yıl sonra İngiltere'nin en büyüğü oldu, taraftar kenti kırmızıya boyadı

T24 Dış Haberler

26 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da kalabalık plajlar krize neden oldu; Sağlık Bakanı “Kapatabiliriz” dedi

Britanya’da binlerce insanın plajlara akın etmesi yeni tip Koronavirüs (Covid-salgınında hafifleyen önlemlere rağmen tepkiye neden oldu. Plajların bulunduğu kentlerde yetkililer müdahale ederek kalabalıkların önüne geçilmesi için adım attı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, kurallara uyulmamaya devam edildiği takdirde plajların kapatılabileceğini söyledi.

The Independent | Liverpool taraftarları kenti kırmızıya boyadı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesiyle, Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluğu tattı. Liverpool taraftarları şampiyonluğu kutlamak için bütün geceyi sokaklarda geçirdi.

New York Times | CDC: Vakaların sadece yüzde 10'u tespit edildi

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), ABD'de şu ana kadar tespit edilenden 10 kat fazla kişinin yeni tip Koronavirüs kapmış olabileceğini duyurdu. Asemptomatik ve hastalığı tespit edilmeden geçiren kişilerin çokluğuna dikkat çeken CDC, ABD'de şu ana kadar 20 milyondan fazla kişinin Covid-19'a yakalanmış olabileceğini bildirdi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan CDC yetkilikeri, bir insanın hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak için Seroloji testi yoluyla antikorların varlığına baktıklarını ifade etti. CDC'deki uzmanlar, yaptıkları Seroloji testi sonucunda her 10 vakadan birinin tespit edildiğini gördüklerini aktardı. Uzmanlardan biri, "20 milyondan fazla sonucuna varmamızın gerekçesi bu oran" diye konuştu. ABD'deki uzmanlar son günlerde birçok genç vatandaşın hastalığı semptom göstermeden atlattığını, bu sebeple bazılarının Koronavirüs'e yakalandığını fark etmediğini bile not etmişti. New York Times, ilk sayfasındaki bir başka haberinde de ABD'deki yeni vakaların büyük bir bölümünü genç nüfusun oluşturduğuna dikkat çekti.

The Washington Post | Anket: Siyah seçmenler için en büyük endişe ırkçılık

Washington Post ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre Demokrat Parti'nin başkanlık ön seçimlerini kazanan Joe Biden, siyah seçmenler arasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan çok daha popüler. Ankete katılan siyah seçmenlerin yüzde 92'si 3 Kasım genel seçimlerinde Biden'a oy vereceklerini söylerken, Trump'a destek yüzde 5'te kaldı. Siyah seçmenler, ABD hakkında en endişeli oldukları konunun ırkçılık olduğunu ifade etti.





Moscow Times | Rusya, 2023'de turistler için uzay turları planlıyor

Rusya merkezli roket şirketi Energia, ABD'li partneriyle yaptığı bir anlaşma kapsamında 2023'te uzaya turist götüreceğini duyurdu. Energia, Space Adventures ile yaptığı anlaşmada 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) iki turist götüreceğini taahhüt etti. Rusya federal uzay ajansı Roscosmos'un bir parçası olan Energia, uzaya götürülen turistlerin ISS'in Rusya bölümünü bir kozmonot ile gezeceğini bildirdi. NASA iki gün önce özel görevleri teşvik etmek için uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile anlaşmıştı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Crew Dragon'u, geçen haftalarda uzaya giden ilk özel şirket yapımı uzay aracı olmuştu. Energia ve Roscosmos 2001 ile 2009 arasında uzaya 8 turist götürmüştü.

Le Monde | Fransa’da belediye seçimlerinde ikinci tur yaklaşıyor

Fransa’da belediye seçimlerinin ikinci turu 28 Haziran’da gerçekleşecek. Sağ partiler Marseille Toulouse gibi büyük kentleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken yeşiller öne çıktığı Lyon, Besançon, Tours gibi kentleri almayı hedefliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, favori aday olarak görülse de çoğunluğu elde etmesi hâlâ bazı bölgelere bağlı.

Al Jazeera | Irak güçleri Bağdat’ta İran destekçisi grubun üssüne baskın düzenledi

Irak güvenlik güçleri Bağdat’ta İran destekli milis güçlerine ait bir üssü ele geçirdi. 14 militanın da gözaltına alındığı belirtildi. Irak güçlerinin ele geçirdiği üssün Hizbullah’a bağlı ve ABD’nin askerlerine ve Irak’taki yerleşkelerine füze fırlattmakla suçladığı bir gruba ait olduğu öğrenildi. Irak Terörle Mücadele Birimi, baskında en az 10 füze ele geçirildiğini açıkladı.