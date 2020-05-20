Dünya basınında bugün | Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Tunus sınırındaki kasabaları Hafter'in elinden aldı

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti(UMH), Tunus sırındaki iki kasabanın Hafter güçlerinden alındığını duyurdu. ABD'nin en üst düzey iki ekonomi yetkilisi, ülkenin ekonomik sıkıntıyı atlatmak için iki farklı yol takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Britanya'da hükûmetin okulları 1 Haziran'da açma kararı büyük tepki gördü.

20 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Okulların açılmasına karşı isyan hız kazanınca 10 Numara geri adım attı

The Guardian'ın aktardığına göre yaklaşık bin 500 okul Londra'nın kararına rağmen 1 Haziran'da açılmama kararı aldı. 18 ayrı konseyin karara karşı "ayaklanmasının" ardından hükûmet bu okullara yaptırım uygulamama kararı aldı.

Metro | Bakan: Bilim insanlarını suçlayın

Britanya Çalışma Bakanı Therese Coffey, ülkede salgının büyümesinin "bilim insanlarının yanlış tavsiye vermesinin sonucu" olduğunu iddia etti.

New York Times | Üst düzey yetkililer: Ekonomi uzun süreli yaralar alabilir

ABD'nin en üst düzey ekonomi yetkilileri ülkenin ekonomisinin Koronavirüs salgınından "geri dönülmez yaralar alabileceğini" ifade etti ve buna farklı çözümler sundu. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gelecek ayın sıkıntılı geçeceğini vurgulayarak ekonominin "geri dönülemez derecede zarar görmesini önlemek için en iyi çözümün ülkeyi tekrar açmak" olduğunu söyledi. Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ise eyaletleri açmanın iş kaybını düzeltmeden önce daha da kötüleştireceğini söyleyerek sağlık krizi geçene kadar Beyaz Saray, Kongre ve Fed'in mali yardımlarla eyalet ekonomilerini ayakta tutması gerektiğini söyledi.

The Washington Post | Göçmenlik konusunda Biden: Ben Trump değilim

Kasım ayında ABD'de yapılacak olan genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, İspanyolca yayın yapan bir radyo kanalına verdi röportajda göreve başladığı ilk günde kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkaracağını söyledi. Sosyal izolasyon günlerinde eşiyle birlikte İspanyolca öğrenmeye başlayan Biden, haftada bir Kongre'nin Hispanik üyeleriyle bir araya geliyor.

Moscow Times | Rusya'da askeri helikopter düştü, personel hayatını kaybetti

Rusya'da Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter salı sabahı bir tatbikat sırasında Moskova'nın 80 kilometre dışında düştü. Helikopterin içindeki üç kişi hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu düşünülüyor.

Al Jazeera | Libya: Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Tunus sınırındaki kasabaları Hafter'in elinden aldı

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti(UMH), Tunus sırındaki iki kasabanın Hafter güçlerinden alındığını duyurdu. Pazartesi günü UMH, Hafter'in Ulusal Ordusu'nun ekinden stratejik olarak önemli bir noktada bulunan Vatiyye Üssü'nü de almıştı.