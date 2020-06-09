Dünya basınında bugün | Libya hükûmeti Sirte’yi aldıktan sonra masaya oturacak

T24 Dış Haberler
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır’ın Libya için duyurduğu ateşkes çağrısına ancak Sirte kenti ve Cufra’nın alınmasından sonra yanıt vereceklerini söyledi. ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan eylemler 14.gününde de devam etti. Ülkede protestoları ateşleyen cinayeti işleyen polis memuru Derek Chauvin'in kefalet bedeli 1.25 milyon dolar olarak belirledi. Rusya'da Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.
9 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Irkçılık protestoları artarken gerilimi düşürme adımları
Britanya’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda gerilimin düşürülmesi amaçlanıyor. Londra’da yeni Black Lives Matter eylemleri planlanırken Belediye Başkanı Sadıq Khan da Britanya’nın en büyük polis departmanının orantısız güç kullanımı, lazer kullanımı gibi uygulamalarının durdurulması için baskı yapıyor. Öte yandan Bristol kentinde 17’inci yüzyıl köle tacirinin heykelinin nehre atılması İçişleri Bakanı tarafından vandallık olarak nitelendirdi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer da protestocuların heykeli yıkmasının yanlış olduğunu söyledi. Öte yandan İşçi Partili Belediye Başkanı Khan, sistematik ırkçılık ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına odaklanmak gerektiğini söyledi.
The Independent | Prens Andrew: Epstein davasına yardım etmeyi teklif ettim
Britanya Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un avukatları ABD’de hapishanede hayatını kaybeden ve cinsel suçlarla yargılanan milyoner Jeffrey Epstein davasına yardımcı olmak için üç teklifte bulunduklarını açıkladı. Avukatlar, tekliflerine rağmen ABD’de yetkilililerin Andrew’un işbirliği yapmadığını söylediğini belirtti. Andrew’u temsil eden avukatlık şirketi ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyledi.
New York Times | Biden, polisin finanse edilmesini önlemeye yanaşmadı
ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan eylemlerde protestocular eyaletlerin, polis departmanlarını finanse etmeyi bırakmasını talep ediyor. Demokrat Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, bu çağrıya temkinli yaklaştı. Polis politikalarında ciddi değişikliklere gidilmesi gerektiğini ifade ederken Cumhuriyetçi Parti'den gelebilecek yeni bir saldırıdan kaçınmak için polis departmanlarına verilen paranın kesilmesine destek vermedi.
The Washington Post | Floyd'u öldüren memurun kefaleti bedeli belli oldu
George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin dün ilk kez hâkim karşısına çıktı, duruşmanın gerçekleştiği Hennepin Bölge Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2. dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, davanın sonunda 40 yıl hapis cezası alabilir. Hâkim, Chauvin'in kefalet bedelini 1.25 milyon dolar olarak belirledi.
Moscow Times | Rusya'nın dükkanları kapılarını açtı ancak çok da müşteri gelmedi
Koronavirüs salgını ile boğuşan Rusya'da birçok dükkan uzun süre sonra ilk kez kapılarını geçen hafta açtı. Ancak düşen maaşlar ve işsizlik virüsü kapma riskiyle birleşince dükkanlar boş kaldı. Moscow Times'ın aktardığına göre mağaza sahipleri satışların 2021'e kadar kriz öncesi döneme dönmesini beklemiyor.
Le Monde | Trump çok ırklı bir protestoyla karşı karşıya
ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı eylemler Başkan Donald Trump’ı yeniden seçilme yolunda sıkıntılı bir duruma soktu. ABD üzerine uzmanlaşan tarihçi Pap Ndiaye, ABD’de son yaşanan gelişmelerin siyah ve beyaz liberaller için yeni bir koalisyon dönemi olabileceğini söyledi.
Al Jazeera | Libya hükûmeti Sirte’yi aldıktan sonra masaya oturacak
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır’ın Libya için duyurduğu ateşkes çağrısına ancak Sirte kenti ve Cufra’nın alınmasından sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başağa, söylediği iki noktada Rusya’nın askeri üs kurmasını engellemeleri gerektiğini belirtti.