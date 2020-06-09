Dünya basınında bugün | Libya hükûmeti Sirte’yi aldıktan sonra masaya oturacak

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır’ın Libya için duyurduğu ateşkes çağrısına ancak Sirte kenti ve Cufra’nın alınmasından sonra yanıt vereceklerini söyledi. ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan eylemler 14.gününde de devam etti. Ülkede protestoları ateşleyen cinayeti işleyen polis memuru Derek Chauvin'in kefalet bedeli 1.25 milyon dolar olarak belirledi. Rusya'da Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.

9 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Irkçılık protestoları artarken gerilimi düşürme adımları

Britanya’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda gerilimin düşürülmesi amaçlanıyor. Londra’da yeni Black Lives Matter eylemleri planlanırken Belediye Başkanı Sadıq Khan da Britanya’nın en büyük polis departmanının orantısız güç kullanımı, lazer kullanımı gibi uygulamalarının durdurulması için baskı yapıyor. Öte yandan Bristol kentinde 17’inci yüzyıl köle tacirinin heykelinin nehre atılması İçişleri Bakanı tarafından vandallık olarak nitelendirdi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer da protestocuların heykeli yıkmasının yanlış olduğunu söyledi. Öte yandan İşçi Partili Belediye Başkanı Khan, sistematik ırkçılık ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına odaklanmak gerektiğini söyledi.

The Independent | Prens Andrew: Epstein davasına yardım etmeyi teklif ettim

Britanya Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un avukatları ABD’de hapishanede hayatını kaybeden ve cinsel suçlarla yargılanan milyoner Jeffrey Epstein davasına yardımcı olmak için üç teklifte bulunduklarını açıkladı. Avukatlar, tekliflerine rağmen ABD’de yetkilililerin Andrew’un işbirliği yapmadığını söylediğini belirtti. Andrew’u temsil eden avukatlık şirketi ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyledi.

New York Times | Biden, polisin finanse edilmesini önlemeye yanaşmadı

ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan eylemlerde protestocular eyaletlerin, polis departmanlarını finanse etmeyi bırakmasını talep ediyor. Demokrat Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, bu çağrıya temkinli yaklaştı. Polis politikalarında ciddi değişikliklere gidilmesi gerektiğini ifade ederken Cumhuriyetçi Parti'den gelebilecek yeni bir saldırıdan kaçınmak için polis departmanlarına verilen paranın kesilmesine destek vermedi.

The Washington Post | Floyd'u öldüren memurun kefaleti bedeli belli oldu

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin dün ilk kez hâkim karşısına çıktı, duruşmanın gerçekleştiği Hennepin Bölge Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2. dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, davanın sonunda 40 yıl hapis cezası alabilir. Hâkim, Chauvin'in kefalet bedelini 1.25 milyon dolar olarak belirledi.