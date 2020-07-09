Dünya basınında bugün | "Libya’da yabancı müdahalesi eşi görülmemiş seviyelerde"

T24 Dış Haberler

Britanya'da halkın toplu işsizlik korkuları sürüyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yeni planı birçok kişi tarafından yeterli bulunmadı. ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesine giden dakikaların deşifresi yayımlandı. Birleşmiş Milletler, "Libya’da yabancı müdahalesinin eşi görülmemiş seviyelerde" olduğunu belirtti.

9 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Sunak’ın planlarına rağmen toplu işsizlik korkuları sürüyor

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, tüketicilerin Covid-19 pandemisi dönemi sonrası yapacağı harcamaları rahatlatmak için 30 milyar sterlin bütçe açıklarken toplu işsizlik yaşanmasını engellemek için daha çok adım atılması gerektiğini söyledi. Sunak, insanların dışarıda yeme-içme sektörüne ve turizme can vermesi için teşvik edici bir plan sundu. Buna göre dışarıda yemek yiyecekler için 10 sterlinlik bir ön indirim ve turizm ve konaklama sektöründe yüzde 20 ila yüzde 5 arası vergi indirimi olacak. Öte yandan İşçi Partisi ve sendikalar, pandemi sonrası dönemde yaşanacak işsizlik krizine dair endişelerini sürdürüyor.

The Independent | Yemek indirimleri ve vergi kesintileri; Sunak’ın kurtarma planları

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak pandemi sonrası ekonomiyi canlandırma planları çerçevesinde oteller ve turizm bölgelerine vergi indirimi olacağını, dışarıda yenen yemeklerde yüzde 10’luk bir indirim olacağını açıkladı. Sunak, Britanyalıların sosyal yaşama dönerek ekonomiyi canlandırması ve işsizliği önlemesinin amaçlandığını söyledi.

The New York Times | Mahkeme, 7 oya karşı 2 ile doğum kontrolüne karşı dini temelli çekilme hakkı sundu

ABD'de yargıtay, Trump yönetimi tarafından onaylanan ve iş verenlere dini inançları nedeniyle çalışanlarına doğum kontrolü sağlamama hakkı veren kararı onadı. Affordable Care Act sayesinde ABD'de işverenler isteyen kadın çalışanları kontraseptif sağlıyordu. Karar sonucunda 126 bin kadın bu haktan mahrum kalabilir.

The Washington Post | Polislerin vücut kamerası kayıtlarının deşifresi Floyd'un korkusunu daha iyi gösteriyor

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesine giden dakikaların deşifresi yayımlandı. Kayıtlara göre Floyd, polisin kendini alıkoymasından sonra 20 kereden fazla "nefes alamıyorum" dedi. Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin'in bir noktada yanıt olarak, "Konuşmak için çok fazla oksijen gerekir" dediği görülüyor. Mahkemeye sunulan deşifreye göre Floyd, hayatını kaybetmeden önce, "Anne, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm" dedi. Kayıtlar, olay yerindeki polis memurlarından Thomas Lane'in kendisine yönelik suçlamaları düşürme girişimi sonucunda kamuya açıldı. Kayıtlar, Floyd'un polisle iş birliği yapmaya yanaştığını ve kendini iyi hissetmediğini açıkça belirttiğini gösteriyor: "Karnım ağrıyor. Boynum acıyor. Her yerim ağrıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var" lütfen. Bir noktada Floyd'un klostrofobik olduğunu belirterek polis arabasına koyulmamak için yalvardığı görülüyor. Floyd'un ölüm anını tüm dünya bir görgü tanığının çektiği video kayıttan görmüştü. Lane'in mahkemeye sunduğu yeni kanıtlar polis memurlarının vücut kamerası kayıtlarının 82 sayfalık deşifresini içeriyor. Bir başka dosyada Lane'in detektiflerin sorularına verdiği yanıtlar bulunuyor. 25 Mayıs'ta Chauvin, yaklaşık 9 dakika boyunca Floyd'un boynuna diziyle bastırarak siyah vatandaşı öldürmüştü. Floyd cinayeti, ülke geneline başlayan sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşledi.

Moscow Times | Rus vali, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Rusya'da Habarovsk Krai Valisi Sergey Furgal, cinayet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Valinin 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiği iddia ediliyor. Aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi olan Furgal, 2018'deki seçimlerde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'ni yenmeyi başaran nadir isimlerdendi.

Le Monde | Macron kilit bakanlar üzerinde kontrolü sağladı

Fransa’da yeni kabinenin belirlenmesiyle pek çok kilit bakanlık görevi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yakın isimlere verildi. Adalet Bakanı’ndan İçişleri Bakanı’na pek çok stratejik görevdeki isim Macron’un çevresinden belirlendi. Yeni kabinenin Macron için önemli olduğu vurgulanan emeklilik reformu üzerinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Al Jazeera | BM: Libya’da yabancı müdahalesi eşi görülmemiş seviyelerde

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Libya’da durumla ilgili uyardı. Guterres, Libya’da yabancı müdahalesinin eşi görülmemiş seviyeye çıktığını söyledi. Guterres, Nisan ve Haziran ayları arasında BM Misyonu’nun ülkede 102 sivil ölümü, 254 sivil yaralanması kaydettiğini söyledi. Guterres aynı zamanda sağlık merkezlerine, personeline yapılan en az 21 saldırı olduğunu belirtti.