Dünya basınında bugün | "Kuşatma altındaki Mariupol'de umut"

T24 Dış Haberler

Britanya’da enerji fiyatlarında yaşanacak büyük artış öncesi milyonlarca insan büyük enerji sağlayıcı şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk oluşturdu. ABD Başkanı Joe Biden, yükselen enerji fiyatlarını dizginlemek için gözlerini rezervlere çevirdi. Rusya güçlerinin kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinde sivillerin tahliyesi için çabalar sürüyor. Rusya, işgalin ilk günlerinde ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi ve bölgenin kontrolü tekrar Ukrayna'ya geçti.

1 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Milyonlarca insan zam öncesi enerji faturalarını düşük tutmak için harekete geçti

Britanya’da enerji fiyatlarında yaşanacak büyük artış öncesi milyonlarca insan büyük enerji sağlayıcı şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk oluşturdu. Panik halindeki müşteriler enerji fiyatlarındaki büyük artış öncesi daha uygun fiyatlı sözleşmelerinin sürdüğünü kontrol etmek isteyince siteler çöktü.

The Independent | Mariupol’den tahliye: Kuşatma altındaki şehirde umut

Rusya güçlerinin kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinde sivillerin tahliyesi için çabalar sürüyor. Kızıl Haç, binlerce sivilin yaşamının tahliyelerin başarılı olmasına bağlı olduğunu söyledi. Rusya’nın geçici ateşkes ilan etmesiyle Kiev, Mariupol’den tahliyeler için 45 otobüs gönderdi.

New York Times | Biden, fiyatları düşürmek için petrol rezervlerini kullanacak

Yükselen enerji fiyatları sebebiyle baskı altında olan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomik etkilerini bastırmak için stratejik petrol rezervlerinden 180 milyon varil kadar satacaklarını açıkladı.

Wall Street Journal | Rusya, Çernobil'in kontrolünü bıraktı

Rusya, işgalin ilk günlerinde ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi ve bölgenin kontrolü tekrar Ukrayna'ya geçti. WSJ'nin aktardığına göre Ukraynalı yetkililer, askerlerinin Kiev'in etrafında tekrar toplanmaya çalışan Rus askerlerini hedef aldığını söyledi.

Moscow Times | Kremlin; ABD ve Britanya'nın Putin'in Ukrayna konusunda 'yanlış yönlendirildiği' iddialarını yalanladı

Kremlin, ABD ve Britanya istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının alacakları tepkiden korktukları için Rus lideri Ukrayna'daki savaşla ilgili yanlış yönlendirdikleri iddialarını yalanladı.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ''Bu açıklama ne dışişleri bakanlıklarının ne de Pentagon'un Kremlin'in içinde ne olduğundan bilgileri olmadığını gösteriyor'' dedi.

Peskov, ''Devlet Başkanı Putin'i anlamıyorlar; karar verme mekanizmasını ve çalışma stilimizi anlamıyorlar'' diye konuştu.

''Açıklamaların endişe yarattığını'' belirten Peskov, ''Tarafların birbirini anlamaması hatalı karara sebep olur. Acele kararların ise çok kötü sonuçları olur'' dedi.

Le Monde | Doğalgaz, dizel: Avrupa’nın enerji bağlılığındaki tuzaklar

Avusturya ve Almanya, Ukrayna’ya savaş başlatan Rusya’nın doğalgazına bağlılığı sonlandırırken acil durum planlarını devreye soktu. Rusya ise doğalgazın yalnızca ruble ile satılacağını belirtirken Avrupa Birliği, ruble ile doğalgaz alınmayacağını açıkladı. Almanya, müşterilerine ve şirketlere doğal gaz kullanımını kısıtlama çağrısı yaptı; bazı kesintiler olabileceğini duyurdu. Avusturya da doğal gaz piyasasındaki kontrollerini sıkılaştıracağını açıkladı.

Al Jazeera | “Ukrayna savaşı, İran nükleer anlaşmasının yenilenmesine gölge düşürmemeli”

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın, İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda çabaları geride bırakmasından endişe ediliyor. Nükleer anlaşmanın yapılmasını destekleyen ABD’li analistler, Ukrayna’da savaşın, İran’la anlaşma çabalarını “güçlendirmesi” gerektiğini söylüyor. Avrupalı, İranlı ve ABD’li yetkililer son haftalar anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini söylüyor ancak henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.