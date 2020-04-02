Dünya basınında bugün | "Küresel resesyon beklenenden uzun sürebilir"

T24 Dış haberler

Britanya'da yeni tip Koronavirüs salgını süresince ekipmanların verimli kullanılmasıyla ilgili zorlu bir karar verildi. Ülkede kurtarılamayacağı düşünülen hastaların solunum cihazlarını doktorlar başkalarına verebilecek. New York Times, küresel resesyonun beklenenden daha uzun sürebileceğini yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de evden çalışmaya başladı. ABD, İranlı "muhalif" Mesut Mevlevi'nin İstanbul'da öldürülmesinin arkasında Tahran olduğunu ifade etti.

2 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hastanelere aşırı yoğunluk önergesi: Ölüme yaklaşan Koronavirüs hastalarının solunum cihazları başkalarına verilebilir

Britanya’da hastanelere Koronavirüs salgınının boyutları aşırı yoğunluk yaratacak duruma gelirse nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatan önerge gönderilecek. Britanya Tıp Birliği’nin hazırladığı raporda ülkedeki Koronavirüs kaynaklı ölümlerin dün 500’den fazla artmasını ardından hastanelerin daha da yoğunlaşması durumunda yapılacaklar belirtildi. Doktorlara tedavi edilecek hastalarla ilgili karar aşamaları konusunda bilgi veren belgede kısıtlı kaynağı olan hastanelerde ne yapılacağı anlatıldı. Buna göre, genç ve hâlihazırda bir hastalığı olmayan acil durumdaki hastalara yaşlı ve kronik hastalığı olanlara göre öncelik verilebileceği belirtildi. Britanya’da da pek çok ülke gibi salgın zirve yaptığında doktorların “zor kararlar” almak zorunda kalması söz konusu olacak.

The Independent | 125 bin sağlık çalışanı kendini izole etti; yalnızca 2 bini test oldu, neden?

Britanya’da yalnızca 2 bin test olan sağlık çalışanı Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalma izni aldı. Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı olarak çalışan 125 bin çalışanın virüs ihtimaline karşılık evlerinde kendilerini izole ettiği belirtiliyor. Britanya’da hükûmet hâlâ test sayısının yetersiz olması nedeniyle eleştiriliyor. Sanayi sektöründen bir grubun yaptığı açıklamada ülkedeki bütün sağlık çalışanlarının test edilebilmesi için çalışma yapacakları belirtildi.

New York Times | Küresel resesyon neden uzun sürebilir?

New York Times'ın Avrupa ekonomi muhabiri Peter S. Goodman, Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomideki kötü gidişatın beklenenden uzun sürebileceğine, hatta önümüzdeki seneye sarkabileceğine dair korkular olduğunu aktardı. Goodman, salgın süresince insanların temas kuramayacağı için işlerin normale dönemeyeceğini ifade etti. Muhabir, virüs kontamine edilse bile hayatın normale dönmeyebileceğini; insanların restoran ve konser salonları gibi kalabalık yerlerden kaçınabileceğini ifade etti.

The Washington Post | Pence uyardı: ABD'nin tahminleri İtalya'nınkine yakın

ABD'De yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı çarşamba günü 4 bin 600'ü aşarken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'deki durumun İtalya'nın yaşadığı krizle kıyasalanabilir olduğunu ifade etti. İtalya'da haftalardır sokağa çıkma yasağı olmasına ramen 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Moscow Times | Kremlin: Enfekte doktorla buluşan Putin, uzaktan çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta temasa geçtiği bir doktorun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığının tespit edilmesinin ardından görevlerini evinden sürdürme kararı aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkan bugünlerde evden çalışmayı tercih ediyor" dedi. Putin, dünkü kabine toplantısını telekonferans formatında gerçekleştirdi. Moskova'nın ana Koronavirüs hastanesi Kommunarka'nın başhekimi dün Koronavirüs testinin pozitif geldiğini açıklamıştı. Geçen salı günü Dr. Denis Protsenko, Putin'le görüşmüş ve el sıkışmıştı. Putin, hastane ziyareti sırasında sarı bir koruyucu kıyafet giymişti, ancak Protsenko'yla konuşurken bu önlemleri almamıştı.

Le Monde | New York ‘savaş hazırlığında’

ABD’de 260 binden fazla Koronavirüs vakası görülürken ülkedeki salgının merkezi olan New York adeta bir savaş hazırlığında. 47 bin 439 vakanın görüldüğü bölgede sahra hastaneleri, hastane gemisi gibi büyük önlemlerle salgının zirve noktasına hazırlık yapılıyor. Bazı vatandaşlar başka bölgelere kaçarken New York’ta kalanlar bahsedilen “sağlık felaketi” için önlem alıyor.

Al Arabiya | ABD, İstanbul’da öldürülen İranlı “muhalif”in cinayetinde İran istihbaratına işaret etti

ABD, Kasım ayında İstanbul’da öldürülen İranlı “muhalif" Mesut Mevlevi Vardanjani'nin ölümünde İran istihbaratının doğrudan parmağı olduğunu öne sürdü. ABD’de bir yetkilinin Reuters’a aktardığına göre 14 Kasım 2019’da yaşanan cinayetini İran’ın İstanbul konsolosluğunda çalışan 2 istihbarat personelinin teşvik etti. Yetkili, “İran’ın muhaliflere yönelik suikastlar geçmişi ve Türkiye’de uyguladıkları yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda ABD, İran İstihbaratı’nın Mevlevi cinayetiyle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor” dedi. Türkiye konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmasa da geçen hafta Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Ankara’nın Mevlevi cinayetini İran’la masaya yatıracağını açıkladı.