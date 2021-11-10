Dünya basınında bugün | "Küresel ısınma 2.4 dereceye doğru ilerliyor"

T24 Dış Haberler

Yeni yapılan bir analizde, COP26 İklim Zirvesi'nde verilen taahütlere rağmen dünyanın küresel sıcaklık artışını kısıtlama hedefine yaklaşamadığını kaydedildi. ABD'de bir federal yargıç, eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaptığı görüşmeler ve konuşmalar ile ilgili gizli belgelerin olayı soruşturan Kongre komitesiyle paylaşılmaması talebini reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisine yakın duruşuyla tanınan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

10 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

Yeni yapılan bir analizde, COP26 İklim Zirvesi'nde verilen taahütlere rağmen dünyanın küresel sıcaklık artışını kısıtlama hedefine yaklaşamadığını kaydedildi. Analizde, dünyanın küresel sıcaklıklarda hedeflenen 1,5 derecelik artışın çok ötesinde, 2,4 derecelik artışa doğru gitti hesaplandı. İklim Faaliyet Takibi (CAT) adlı kuruluşa göre COP26'da büyük bir "güvenilirlik, faaliyet ve taahhüt açığı " bulunuyor.

The Independent | “İklim konusunda gerçek ilerleme için bir dağ tırmanmak kadar yol var”

İklim Faaliyet Takibi’nin (CAT) yeni analizi, ülkelerin iklim kriziyle mücadele planlarının Paris Anlaşması’ndaki hedefe ulaşmak için yeterli olmadığını gösterdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, hâlâ yeterli bir sonuca ulaşılamadığı belirtilen COP26 iklim zirvesine geri dönecek. Zirve Başkanı Alok Sharma, ülkelerin iklim krizi konusunda hâlâ bir dağ tırmanmak kadar yolu olduğunu söyledi.

New York Times | Hakim, Trump'ın belgelerini 6 Ocak soruşturmasından gizli tutma girişimini reddetti

The Washington Post | Hakim karar verdi: 6 Ocak paneli Trump'ın kayıtlarına erişebilir

ABD'de bir federal yargıç, eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaptığı görüşmeler ve konuşmalar ile ilgili gizli belgelerin olayı soruşturan Kongre komitesiyle paylaşılmaması talebini reddetti.

Hakim, 6 Ocak baskınına giden sürecin nedenlerinin öğrenilmesinin kamu yararına olduğu fikrine katıldığını ifade etti. Kararda Trump'ın başkanlık gizliliğini kullanmak isteyebileceği, ancak Başkan Biden'ın buna uymak zorunda olmadığı belirtildi.

Cuma günü itibariyle Kongre komitesi tarafından istenen belgeler gönderilmeye başlanabilir.

Moscow Times | Putin ve Lukaşenko, Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisine yakın duruşuyla tanınan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'dan yapılan açıklamada iki liderin durum üzerine fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

Minsk'ten yapılan açıklamada da görüşmede, "Polonya tarafının barışçıl insanlara yönelik sert hamlelerinin görüşüldüğü" belirtildi. İkisi de 20 yıldan uzun süredir iktidarda olan liderlerin durumu "etraflıca" ele aldığı dile getirildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki salı günü, Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan büyük sığınmacı akınını Putin'in Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmak için organize ettiğini iddia etmişti. Morawiecki, "Lukaşenko'nun yürüttüğü bu saldırının beyni Moskova'da, o beyin Putin" demişti.

Geçen günlerde yüzlerce sığınmacı sınırı geçmeye çalışmış, Polonya sınır polisi tarafından engellenmişlerdi.

Le Monde | Cumhuriyetçiler arasında sakin tartışma; aşırı sağ yönelimi hissedildi

Fransa’da Cumhuriyetçiler’in (LR), ön seçimi öncesi adaylar bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Sağcı adaylar, gergin anlar yaşanmadan göç karşıtı önerilerini sıraladı. Sağcı isimler arasında, aşırı sağcı köşe yazarı Eric Zemmour’un fikirlerine yakın olduğunu saklamayanlar oldu

Al Jazeera | Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Suriye’de Esad’la görüştü

İç savaşın başlamasının ardından ilk kez Şam'a giden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi. Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırım ortaklıklarının güçlendirilmesi ele alındı.