Dünya basınında bugün | Kriz diplomasisi: Macron Moskova'da, Scholz Washington'daydı

T24 Dış Haberler

Aşı karşıtı protestocular, Britanya İşçi Partisi lideri Starmer’a yönelik de bir eylem gerçekleştirdi. Bir milletvekili ile Parlamento yakınlarında yolda yürüdüğü esnada bir grup protestocu tarafından etrafı sarılan Starmer, olay yerinden polis tarafından ekip arabasıyla hızla uzaklaştırıldı. New York Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Avrupa'nın doğusundaki güvenlik endişeleri hakkında konuşmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtirken topyekün savaş hakkında da uyarıda bulunduğunu ifade etti. Pazartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı alması durumunda Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak olan 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesini durduracağına söz verdi.

8 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Aşı karşıtlarının Starmer protestosunun ardından öfkeli milletvekilleri Boris Johnson’ı suçladı

The Independent | Aşı karşıtı protestocular Savile’i hatırlatarak Starmer’ı hedef aldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta pandemi döneminde katıldığı partiler nedeniyle kendi üzerinde olan tepkilerle mücadele ederken muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer’ı başsavcılık yaptığı dönemde hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan sunucu Jimmy Savile’i korumakla suçladı. Suçlamanın ardından Johnson'ın Politika ve Strateji Direktörü olan Munira Mirza'nın sert bir mektupla istifa etmişti. Dün, aşı karşıtı protestocular, İşçi Partisi lideri Starmer’a yönelik de bir eylem gerçekleştirdi. Bir milletvekili ile Parlamento yakınlarında yolda yürüdüğü esnada bir grup protestocu tarafından etrafı sarılan Starmer, olay yerinden polis tarafından ekip arabasıyla hızla uzaklaştırıldı. Starmer olayda yara almadı. Protestoculardan birisinin "Jimmy Savile" diye bağırdığı duyuldu.

New York Times | Batı, Macron'un ziyaretinden sonra bile Putin'in ne yapacağından emin değil

New York Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Avrupa'nın doğusundaki güvenlik endişeleri hakkında konuşmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtirken topyekün savaş hakkında da uyarıda bulunduğunu ifade etti. Putin, "İnanılmaz bir gerilim ortamındayız. Avrupa son on yıllarda bu kadar tansiyonu nadir yaşadı" dedi. ABD gazetesi, Putin'in Fransa lideri Emmanuel Macron'la olan 5 saatlik görüşmesinde de niyetini açık etmediğini ve Batı'ya ne yapacağı konusunda tahminler yaptırmaya devam ettiğini yazdı.

The Washington Post | Biden, Ukrayna Rusya'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi durduracağına söz verdi

Pazartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı alması durumunda Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak olan 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesini durduracağına söz verdi. Bir gazeteci, "Bu kararı verecek olanlar Berlin'deki yetkililer değil mi?" diye sorunca Biden, "Söz veriyorum; yapabiliriz" dedi.

eKathimerini | Atina, Sümela Manastırı'ndaki müzikli dans etkinliğini kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda elektronik müzik eşliğinde dans edildiğini gösteren görüntüler sebebiyle Türk yetkililere tepki gösterdi.

Atina, görüntülerin "rahatsız edici" olduğunu ve "tarihi bir kutsal yapıya saygısızlık yapıldığını" ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerden "kutsal yapıya saygı göstermelerini" ve "gelecekte benzer bir olayın yaşanmamasını" istedi.

Moscow Times | Putin, Macron'la Ukrayna konusunda görüşmesinden sonra taviz vermeye hazır olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron'la görüşmesinden sonra taviz vermeye hazır olduklarını ve Fransız liderin tekliflerini değerlendireceklerini belirtti.

Macron'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal olasılığını düşürmek hedefiyle gerçekleştirdiği Batı-Moskova diplomasi trafiğinin son zincirinde süreçte ilerleme kaydedilemedi.

Macron görüşmeden önce de "mucize beklenmemesi gerektiğini" söylemişti.

5 saat süren görüşmenin ardından Macron, iki tarafın da gerilimini önlemesi için hızlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Şu anda tansiyon ve destabilizasyon riski yükseliyor" diyen Macron, "Rusya da Avrupalılar da kaos veya istikrarsızlık istemiyor. Ülkeler Koronavirüs salgınından yeterince çekti. Katı önlemler üzerine anlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Macron, salı günü de Kiev'de Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı, bu görüşmeden sonra Putin'i bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Görüşmeden sonra liderler şarap eşliğinde yedi çeşit yemek olan bir akşam yemeğine katıldılar.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı adayları sağ seçmene yöneliyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin aşırı sağcı adayları Marine Le Pen ve Eric Zemmour, orta sınıf seçmeni etkilemek için uzaktan bir mücadele içine girdi. Le Pen’in gözardı edilmiş Fransızların çıkarlarının savunucusu olarak kampanya yürüttüğü, Zemmour’un ise seçmeni kimlik değerleriyle etkilemek için çalıştığı belirtildi. Merkez sağ adayı Valerie Pecresse’in partisi Cumhuriyetçiler’in 2017 cumhurbaşkanı adayı eski başbakan François Fillon’un aldığı oy miktarını garantilediği tahmin ediliyor. Le Monde, sağ seçmenin bir bölümünün Eric Zemmour’a destek verdiğini ancak büyük çoğunluğun cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yöneldiğini aktardı.

Al Jazeera | BAE Ulusal Konseyi delegasyonundan İsrail’de Knesset’e ilk ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Konseyi’nden üç üye, normalleşme sürecinden sonra ilk kez İsrail parlamentosuna ziyarette bulundu. İsrail parlamentosunun dış ilişkiler ve savunma komitesinde konuşan BAE Ulusal Konseyi Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ali Rashid Al-Nuami “Abraham Anlaşmaları’ndan bahsettiğimizde, daha büyük bir fotoğrafa bakmanızı istiyoruz. Bu yalnızca siyasi bir anlaşma değil, sadece güvenlik ve savunmayla ilgili bir mesele de değil. Bu, tüm bölgedeki bir değişim unsuru” dedi.