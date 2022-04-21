Dünya basınında bugün | Kremlin'in uyarısı

T24 Dış Haberler

Britanya’da muhalefetteki İşçi Partisi’nin önergesiyle milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için oylama yapacak. Fransa’nın gelecek beş yıl görev alacak cumhurbaşkanı, 24 Nisan’da yapılacak ikinci tur seçimiyle belli olacak. İkinci tura kalan iki aday Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen, dün neredeyse üç saati bulan bir canlı yayında karşı karşıya geldi. Rusya, nükleer cephaneliğine yeni eklediği Sarmat kıtalararası balistik füzesini denediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya düşmanlarına ''üzerine kafa yoracak bir şey verdiğini'' söyledi.

21 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, Partygate soruşturmasını engellemeyi başaramadı

Britanya’da muhalefetteki İşçi Partisi’nin önergesiyle milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için oylama yapacak. Hükûmet söz konusu oylamanın ertelenmesi için, Londra polisinin Covid kapanması döneminde Downing Sokağı’nda gerçekleşen partilerle ilgili soruşturmayı tamamlamasını beklemeyi önerdi. Muhafazakâr Partili milletvekillerinden de oylamanın ertelenmesi yönünde destek istendi. Hükûmet Avam Kamarası’nda çoğunlukta olsa da Muhafazakâr Partililerin Johnson’ın soruşturmadan kaçınmasına dair bir açıklama yapılmasının zor olduğu görüşünde olduğu belirtildi.

The Independent | Fransa’nın cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

Fransa’nın gelecek beş yıl görev alacak cumhurbaşkanı, 24 Nisan’da yapılacak ikinci tur seçimiyle belli olacak. İkinci tura kalan iki aday Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen, dün neredeyse üç saati bulan bir canlı yayında karşı karşıya geldi. Adaylar, ekonomi, dış politika, göçmenler, güvenlik, iklim krizi gibi başlıklarda kozlarını paylaştı. Adayların canlı yayın tartışmalarındaki performanslarının seçim sonucu için kritik bir öneme sahip olabileceği belirtiliyor.

New York Times | Kremlin, uyarı yaparak yeni kıtalararası balistik füze denedi

Rusya, nükleer cephaneliğine yeni eklediği Sarmat kıtalararası balistik füzesini denediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya düşmanlarına ''üzerine kafa yoracak bir şey verdiğini'' söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre ordu yetkililerinin Putin'e kuzeydoğudaki Plesetsk'ten fırlatılan füzenin ülkenin en doğusundaki Kamçatka'yı vurduğunu bildirdiği anlar devlet televizyonunda yayınlandı.

Putin, ''Yeni kompleks en yüksek seviyede taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füze savunma sistemlerini aşabilir'' dedi.

Rus lider, ''Gerçekten özel olan bu silah, Rusya'yı dış tehditlere karşı koruyacak; agresif söylemler içinde kendini kaybedip ülkemizi tehdit edenlere üzerine kafa yoracak bir şey verecektir'' dedi.

ABD, Rusya'nın füze denemesinden önce kendilerini bilgilendirdiğini ve testin rutin olduğunu; ABD'ye tehdit oluşturmadığını düşündüklerini aktardı.

Wall Street Journal | Netflix hisseleri yüzde 35 değer kaybetti; rakipleri de düşüş yaşadı

Streaming servisi Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybettiğini açıkladıktan sonra çarşamba günü hisselerinde yüzde 35 değer kaybı yaşadı. Bu vesileyle Netflix, 2004'ten bu yana piyasalardaki en kötü gününü geçirmiş oldu. Netflix'le birlikte diğer streaming platformları da değer kaybı yaşadı.

Moscow Times | Tutuklu Kremlin muhalifi Navalni, Fransızlara Macron için oy verme çağrısında bulundu

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Fransa halkına bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yaptı ve rakibi Marine Le Pen'in partisinin Rus lider Vladimir Putin'le bağlantıları olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından avukatları aracılığıyla hem Fransızca hem de İngilizce paylaşımda bulunan Navalni, ''Kafamda hiçbir soru işareti olmadan Fransa halkına 24 Nisan'da Macron'a oy verme çağrısı yapıyorum'' ifadelerini kullandı.

Navalni, Le Pen'in partisinin 'Putin'in para aklamacısı' diye nitelendirdiği Rus bankasından 9 milyon Euro kredi almasının kendisini şoke ettiğini belirtti.

''Bu insanlarla yapılan müzakerelerin karanlık bir siyasi tarafı olduğuna dair hiçbir şüphem yok'' diyen Navalni, ''Buna yozlaşma denir. Putin'e siyasi etki satılıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Le Monde | İkinci turda Macron’dan kırılgan zafer beklentisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk karşılaştıkları 2017’den beş yıl sonra yeni bir ikinci tur karşılaşması için canlı yayına çıktı. Seçimin ikinci turuna günler kala, Ipsos-Sopra Steria’nın Le Monde için gerçekleştirdiği bir anket, Macron’un oyların yüzde 56’sını alarak rakibi Le Pen’in yüzde 44’te kalabileceğini gösteriyor. Macron’un zaferinin bir parçasının Le Pen’i istemeyen bu nedenle Macron’u desteklemese de oy veren sol seçmenden gelebileceği belirtiliyor.

Al Jazeera | İsrail-Filistin gerilimi: İsrail bir haftada ikinci kez Gazze’yi vurdu

İsrail’de arka arkaya meydana gelen terör saldırıları sonrası İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği operasyonlarla süren gerilim tırmanıyor. Görgü tanıkları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne bu hafta ikinci defa hava saldırıları düzenlediğini söyledi. İsrail ordusu, Gazze’de roket motoru üretilen bir yer altı tesisinin vurulduğunu açıkladı. Hamas, hava saldırıları üzerine yapılan açıklamada, İsrail’in bombalamalarının “Filistinlileri işgale direnmeye ve Kudüs ve halkı için desteklerini artırmaya iteceğini” söyledi.