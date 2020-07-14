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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Kremlin havuzundan gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan eski meslektaşlarını savundu

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

14 Temmuz 2020 09:24

ABD'de California'da Covid-19 vaka sayılarının tekrar yükselmesiyle birlikte valilik tekrar sert önlemler almaya başladı. Al Jazeera, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya ile ilgili sözlerini öne çıkardı. Kremlin havuzundan gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan eski meslektaşlarını savundu.

14 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Alışveriş yapacaklara çağrı: Maske takın ya da ceza ödeyin

İngiltere genelinde mağazalarda maske takmak zorunlu hâle geliyor. Konuya ilişkin hükûmetten gelen çeşitli açıklamaların sonunda alınan kararla yeni yönetmeliğin 24 Temmuz’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kurala uymamanın cezası 100 sterlin olarak belirlendi. Geçen hafta bazı bakanlar Başbakan Boris Johnson’la ters düşerek “Maske takmak zorunlu olmamalı” demişti.

The New York Times | California'da 82 bin 500 öğrenci internet üzerinden ders alacak

Vaka sayılarının artış göstermeye devam etmesinin ardından ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California'nın en büyük iki okul bölgesi Los Angeles ve San Diego, güz döneminde internet ortamından eğitim verme kararı aldı. Ayrıca California Valisi Gavin Newsom, eyalet çapında barların kapatılacağını ve restoranların içinde yemek yemenin yasaklanacağını açıkladı. California'da dün 8 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Eyalette pazartesi itibariyle 334 binden fazla vaka görüldü.

The Washington Post | İşsizlik maaşlarındaki gecikme binlerce kişiyi zor durumda bıraktı

The Washington Post'un aktardığına göre Koronavirüs pandemisi sürecinde işini kaybeden binlerce kişi işsizlik maaşına başvurmasına rağmen henüz bir ödeme alamadı. Bu kişilerden Alexis Herdez, kirasını ödemekte zorlandığını, temsilcilere telefonlar ulaşamadığını ve ofise gittiğinde de sonuç alamadığını söyledi.

Moscow Times | Kremlin havuzundan gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan eski meslektaşlarını savundu

Devlete bağlı Rossiiskaya Gazeta, TASS ve Kremlin destekçisi Moskovsky Komsomolets'ten gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan 30 yaşındaki meslektaşları Ivan Safronov'u savunan bir video yayımladı.

Le Figaro | 14 Temmuz: Ulusun anması

Fransa’da 14 Temmuz Ulusal Bayram’ı her yıl kalabalıklarla kutlanan günü sağlık krizi nedeniyle askeri bir tören ve maskeli bir anmayla geçirilecek.

Al Jazeera | Türkiye: Libya’da ateşkes Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin işine yaramaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya hükûmetinin ancak Halife Hafter'e bağlı güçler Sirte ve Cufra bölgelerinden çekilirse ve 2015'teki hatlarına dönerse ihtilafı sonlandıracak ateşkesi kabul edebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Hafter güçleri Sirte'den çekilmezse askeri hazırlık var." dedi.
Çavuşoğlu, "Sirte’ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter’i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Sarraj hükümeti. Çekilme olmazsa tabii ki askeri hazırlık zaten var” dedi.

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