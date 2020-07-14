Dünya basınında bugün | Kremlin havuzundan gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan eski meslektaşlarını savundu

The Washington Post | İşsizlik maaşlarındaki gecikme binlerce kişiyi zor durumda bıraktı

The Washington Post'un aktardığına göre Koronavirüs pandemisi sürecinde işini kaybeden binlerce kişi işsizlik maaşına başvurmasına rağmen henüz bir ödeme alamadı. Bu kişilerden Alexis Herdez, kirasını ödemekte zorlandığını, temsilcilere telefonlar ulaşamadığını ve ofise gittiğinde de sonuç alamadığını söyledi.

Moscow Times | Kremlin havuzundan gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan eski meslektaşlarını savundu

Devlete bağlı Rossiiskaya Gazeta, TASS ve Kremlin destekçisi Moskovsky Komsomolets'ten gazeteciler, vatana ihanetle suçlanan 30 yaşındaki meslektaşları Ivan Safronov'u savunan bir video yayımladı.

Le Figaro | 14 Temmuz: Ulusun anması

Fransa’da 14 Temmuz Ulusal Bayram’ı her yıl kalabalıklarla kutlanan günü sağlık krizi nedeniyle askeri bir tören ve maskeli bir anmayla geçirilecek.

Al Jazeera | Türkiye: Libya’da ateşkes Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin işine yaramaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya hükûmetinin ancak Halife Hafter'e bağlı güçler Sirte ve Cufra bölgelerinden çekilirse ve 2015'teki hatlarına dönerse ihtilafı sonlandıracak ateşkesi kabul edebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Hafter güçleri Sirte'den çekilmezse askeri hazırlık var." dedi.

Çavuşoğlu, "Sirte’ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter’i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Sarraj hükümeti. Çekilme olmazsa tabii ki askeri hazırlık zaten var” dedi.