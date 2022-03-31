Dünya basınında bugün | "Kremlin'de gerilim var"

Rusya, gerilimi düşürme mesajları verdikten bir gün sonra, çarşamba günü Ukrayna'daki saldırılarını artırdı ve barış olasılığı hakkında karmaşık mesajlar verdi. ABD istihbaratı, Kremlin'in içinde gerilim olduğunu belirtti ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtti. Britanya'nın istihbarat servislerinden Hükûmet İletişim Merkezi (GCHQ), Ukrayna'da Rus askerlerin kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve yanlışlıkla kendi uçaklarından birini düşürdüğünü belirtti.

31 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | NHS kadın doğum skandalı: Polis 600 vakayı daha araştırıyor

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içinde tarihinin en büyük kadın doğum üniteleri skandalı ortaya çıkıyor. Polis, hastane çalışanları kaynaklı hataların yaşandığı 600 vakayı inceliyor. NHS’ye bağlı iki hastanede yapılan bağımsız soruşturma, yüzlerce vakada sağlık çalışanlarının bebek ölümlerini görmezden geldiği ya da yeterli soruşturmayı yapmadığını gösterdi. Hastanelerde kayıp yaşayan ailelerin kayıtları incelemesine izin verilmediği ya da bebeğin ölümünden annenin sorumlu tutulduğu belirtildi. Araştırmalar, NHS daha iyi bakım sağlasaydı 201 bebeğin ve 9 annenin hayatta kalabileceğini gösterdi.

The Independent | Putin’in saldırılarıyla yok edilen Harkov’da

The Independent muhabiri Kim Sengupta, Rus güçlerinin saldırıları altındaki Ukrayna’nın Harkov şehrinden aktardı. Harkov sakinlerinin neredeyse aralıksız bir biçimde saldırı altında oldukları aktarılırken şehirde 1100’den fazla binanın yok edildiği belirtildi.

New York Times | Rusya, müzakerelere rağmen saldırıları artırdı; ABD, Kremlin'in içinde gerilim olduğunu belirtti

Rusya, gerilimi düşürme mesajları verdikten bir gün sonra, çarşamba günü Ukrayna'daki saldırılarını artırdı ve barış olasılığı hakkında karmaşık mesajlar verdi. ABD istihbaratına göre Vladimir Putin'in danışmanları; Rus liderin göstereceği tepkiden çekindikleri için savaşın gidişatı hakkında Putin'e yanlış bilgiler verdi. İstihbarata göre Putin, giderek daha izole olmaya başladı ve Savunma Bakanlığı ile arasında gerilim oluştu.

The Washington Post | ABD uyardı: Kremlin askerlerinin Kiev'den uzaklaşması gerilimin düşürülmesi değil

Pentagon, Rus askerlerinin Kiev'den uzaklaşmasının gerilimin düşürülmesi şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Pentagon, Rusya'nın yüksek ihtimalle bu askerlere tekrar teçhizat sağlayıp Ukrayna'da başka bir yere konumlandıracağını ifade etti.

Moscow Times | ABD ve Britanya, korkan danışmaların Putin'i Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirdiğini söyledi

ABD ve Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevresindekiler tarafından Rusya ordusunun sahadaki performası ve yaptırımların ülkeyi ne kadar etkilediği konusunda yanlış bilgiler verildiğini iddia etti.

Britanya'nın istihbarat servislerinden Hükûmet İletişim Merkezi (GCHQ), Ukrayna'da Rus askerlerin kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve yanlışlıkla kendi uçaklarından birini düşürdüğünü belirtti. GCHQ, yeni istihbarata göre Rus askerler arasında moralin düşük olduğunu ve emirleri uygulamayı reddettiklerini aktardı.

Le Monde | Ukrayna: Diplomasi cephesinde çekingen umutlar

Ukrayna, Rus güçlerinin toprakları üzerindeki saldırılara direnmeye devam ederken diplomasi cephesinde de gelişmeler yaşanıyor. Rusya ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da yaptığı görüşmede Kiev tarafı, Moskova’nın talep ettiği tarafsızlık statüsü karşısında güvenlik talepleri önerisinde bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müzakere görüşmelerinin barışa ulaşacağı konusunda Kremlin açısından şüpheli olduğunu belirtti.

Al Jazeera | Tunus Cumhurbaşkanı, Meclis’i feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, daha önce çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Temsilciler Meclisi, dün bir çevrimiçi oturum düzenleyerek Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısını oylamıştı. Temsilciler Meclisi’ni feshetme kararını duyuran Said, Meclis’i “yasa dışı darbe yapmakla” suçladı.