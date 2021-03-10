Dünya basınında bugün | Kraliçe, “ırkçılık iddialarının” özel bir şekilde çözüleceğini söyledi

T24 Dış Haberler
Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ses getiren Oprah Winfrey röportajının ardından yaptıkları açıklamalarda Buckingham Sarayı’na yöneltilen ırkçılık suçlamasına ilişkin yanıt verildi. Alaska, eyalette yaşayan 16 yaşın üzerindeki herkese aşı olma izni veren ilk ABD eyaleti oldu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davada kararın açıklanması Rus basınında geniş yer buldu. ABD, İranlı siyasi tutuklular ve eylemcilere yönelik insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) iki kişiyi kara listeye aldıklarını duyurdu.
11 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | Yerel yönetimlerin karşılaştığı mali krizin gerçek boyutları ortaya çıktı
Kamu harcamaları gözlemci kuruluşu National Audit’in yaptığı bir çalışma İngiltere’de yerel meclislerin yüzde 94’ünün gelecek yıl bütçelerini dengelemek için harcamalarını kısmaları gerekeceğini gösterdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte ağırlaşan durumda yerel meclislerin yarısının en az 10 yıl boyunca düzelmeyecek finansal yara alacağı öngörüldü. Bütçelerdeki bu kesintinin öncelikle yaşlı ve engelli yetişkinler için sosyal hizmetleri etkileyeceği daha sonra özel eğitim ve evsizlikle mücadeledeki bazı adımların kısılacağı belirtildi. Kesintilerin pek çok kütüphanenin, sosyal hizmet merkezinin kapanmasına, çöp toplama sıklığının düşmesine de neden olacağı uyarısı yapıldı.
The Times | Prens Harry-Meghan Markle röportajının ardından; Kraliçe, “ırkçılık iddialarının” özel bir şekilde çözüleceğini söyledi
Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ses getiren Oprah Winfrey röportajının ardından yaptıkları açıklamalarda Buckingham Sarayı’na yöneltilen ırkçılık suçlamasına ilişkin yanıt verildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth adına yapılan açıklamada ırkçılık iddialarının saray içinde özel olarak çözüleceğini söyledi. Açıklamada, Markle’ın Kraliyet ailesinden birinin bebeğinin “teninin renginin ne kadar koyu olacağını” sorduğunu söylemesinin ardından “ırkçılık iddialarının endişe verici” olduğu belirtildi. Kraliyet ailesinin “Prens Harry ve Markle’ın yaşadıklarını duymaktan üzüntü duyduğu” da eklendi. Buckingham Sarayı’nın iddialara yanıtı daha önce hazırladığı ancak Kraliçe Elizabeth’in biraz daha düşünmek için zaman isteyerek beklediği iddia edildi.
New York Times | Alaska, aşı erişiminin 16 yaşın üzerindeki tüm sakinleri ve çalışanlarına açan ilk eyalet oldu
Alaska, eyalette yaşayan 16 yaşın üzerindeki herkese aşı olma izni veren ilk ABD eyaleti oldu. Nüfusunun yüzde 16'sını aşılayan Alaska, ABD'de bu alanda lider konumda bulunuyor. New York ve Minnesota gibi diğer eyaletler de aşıya erişimi artırma planları yapıyor.
The Washington Post | Teşvik paketi kurumları zorlayabilir
Kongre'nin kısa süre içinde 1.9 trilyonluk teşvik paketine yeşil ışık yakması bekleniyor. WaPo, paket kabul edildikten sonra Washington'un ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım paketlerinden birini dağıtabilmek için harekete geçeceğine dikkat çekti. Bazı politikacıların yapılması planlanan diğer ödemeler de göz önünde bulundurulunca bu paketin federal kurumları zor duruma sokabileceği konusunda endişeleri olduğu belirtildi.
Moscow Times | Öldürülen büyükelçi için Türkiye'de 5 kişiye müebbet hapis cezası
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davada karar açıklandı.
Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karlov'la ilgili bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.
Suikast davasında 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, aralarında Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.
Le Monde | Koronavirüs aşıları: Avrupa, gecikmeyi nasıl telafi etmeyi planlıyor?
ABD’de vatandaşların yüzde 17,1’i Britanya’da ise yüzde 32’si Koronavirüs aşılarının en az ilk dozunu olurken Avrupa Birliği’nde bu oran yüzde 6’de kaldı. Avrupa Birliği, onay süreçleri ve lojistik problemleri aşarak aşılama programlarını hızlandırma kararı aldı. AB ekonomisinin yeniden toparlanmasının aşı sürecine bağlı olduğu bilinirken OECD’nin dünya ekonomisi için 2021’de yüzde 5,6’lık büyüme öngörüsü yavaş ilerleyen süreçle riske giriyor.
Al Jazeera | ABD’den iki İranlı yetkiliye “büyük hak ihlalleri” gerekçesiyle yaptırım
ABD, İranlı siyasi tutuklular ve eylemcilere yönelik insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) iki kişiyi kara listeye aldıklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'daki siyasi mahkumlara ve protestoculara 2019 ve 2020 yıllarında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda (IRGC) sorgu görevlisi olan Ali Hemmatian ve Masoud Safdari'nin kara listeye aldığını açıkladı. Blinken, Hemmatian ve Safdari ile yakın aile üyelerinin ABD’ye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.