Dünya basınında bugün | "Koronavirüs yeni bir küresel göçü körükledi"

Britanya'da hastaneler yeni tip Koronavirüs'le mücadelede ekipman kıtlığı çekmeye devam ediyor. Orta Doğu’nun yeni tip Koronavirüs’ten en çok etkilenen ülkesi olan İran’da alınan tedbirler hafifletilmeye başlandı. Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 8. defa üst üste rekor artış gösterdi. ABD'de salgına karşı alınan önlemlere yönelik protestolar büyüyor. Le Monde'un aktardığına göre Koronavirüs, "yeni bir küresel göçü" körükledi.

20 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hastanelerin ekipman kıtlığı nedeniyle hükûmete tepkisi büyüyor

Britanya’da sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliği sürüyor. Hastaneler ilk kez doğrudan hükûmete seslenerek kendilerine söz verilen ekipmanların gelmemesine tepki gösterdi. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Konfederesyonu ve NHS Sağlayıcıları açıklama yaparak ekipman eksikliğinin kısa süre içinde korkunç sonuçları olacağını vurguladı.

The Independent | İran’ın pandemi kumarı

Orta Doğu’nun yeni tip Koronavirüs’ten en çok etkilenen ülkesi olan İran’da alınan tedbirler hafifletilmeye başlandı. 82 binden fazla Covid-19 vakasının kaydedildiği İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nisan ortasından itibaren ülkenin normalleşmeye döneceğini söylemişti. Öte yandan uzmanlar ekonomik endişelerle alınan hafifletme kararının Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı körükleyeceğine dair uyarılarda bulundu.

The New York Times | 17 kişinin hayatını kaybettiği bakım evinin içinde

ABD'de Andover Subacute and Rehabilitation Center II isimli bir bakım evinde geçen pazartesi isimsiz bir ihbarın üzerine depoda 17 ceset bulundu. Dün, bakım evindeki ölü sayısının 70'e çıktığı belirtildi. New York Times, New Jersey'deki bakım evini araştırdı. Gazete, bakım evinin düzenli olarak denetlemelerden kötü not aldığını, yerlerin çok pis olduğunu ve yaşlı insanlarla temas halindeki personelin çoğunlukla koruyucu ekipman kullanmadığını tespit etti.

The Washington Post | Protestolar büyürken, sosyal medya destek sağlıyor

The Washington Post, ABD'deki "Koronavirüs sınırlandırmalarına karşı protestoların" organik olarak gelişmediğini, hareketin arkasında üç aşırı sağcı "provokatör" tarafından yönetilen bir Facebook grubu olduğunu belirtti.

The Moscow Times | Rusya'da 8. defa üst üste tek günlük rekor; 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Rusya'da pazar günü 6 bin 600 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede 8. defe üst üste tek günlük en fazla vaka sayısı rekoru kırıldı. Rusya'da şu ana kadar resmi olarak 42 bin 853 vaka tespit edildi ve 361 kişi hayatını kaybetti.

Le Monde | Koronavirüs yeni bir küresel göçü körükledi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle izolasyon süreçleri başlamadan önce milyonlarca insan ya bulundukları ülkeyi ya da büyük şehri terketti. Köyden kente göçün yerini kentten köylere göç aldı. Çin’de yabancı ülkelerden gelen 200 bin öğrenci, ülkelerine döndü. Fransa’da nüfusun yüzde 17’si Paris’ten ayrıldı.

Al Jazeera | ABD’de Koronavirüs ölümleri 40 bini aştı; protestolar yayılıyor

Dünyada yeni tip Koronavirüs’ten en fazla etkilenen ülke olan ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. New York eyaleti vakaların en yoğun olmasının yanısıra ülkedeki ölümlerin yarısının yaşandığı yer oldu. Öte yandan ABD’nin bazı eyaletlerinde Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkmama tedbirlerine tepki veren vatandaşlar protestolar gerçekleştirdi.