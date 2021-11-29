Dünya basınında bugün | Koronavirüs'ün Omicron varyantı, seyahat kısıtlamalarını geri getirdi

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve daha sonra hızla pek çok ülkeye yayılan Koronavirüs'ün Omicron varyantı yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'endişe verici' olarak nitelediği varyant karşısında ülkeler seyahat kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe sokmaya başladı. Varyantın etkisi, hastalığın ağırlığı ve aşıların koruma etkisi hâlâ araştırılıyor.

29 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Aşılar, Omicron’u durdurur mu? Bilim insanları cevap bulmaya çalışıyor

Birçok ülke vaka sayılarında potansiyel bir artışı önlemek için birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirirken, pazar günü bilim insanları Omicron varyantının özelliklerini anlamak ve mevcut aşıların ne kadar etkili bir koruma sağladığını görmek için yoğun çalışma yürüttü.Uzmanlar, mevcut aşıların ağır hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlama ihtimali olduğunu, ancak birçok kişinin üçüncü doza ihtiyaç duyacağını düşünüyor. BioNTech ve Moderna, gerektiği takdirde aşılarını tekrar modifiye edebileceklerini belirtti.

The Washington Post | Vuitton tasarımcısı ve stil vizyoneri Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti

Louis Vuitton’un Erkek Giyim Artistik Direktörü ve Off-White’ın kurucusu Virgl Abloh, pazar günü 41 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Instagram hesabından yapılan açıklamada Abloh’un 2 yılı aşkın süredir ender görülen bir kanser türüyle mücadele ettiği ifade edildi. Abloh, jenerasyonunun en ilham verici tasarımcılarından biri kabul ediliyordu.

Moscow Times | Araştırma: Sputnik-V’nin bağışıklık tepkisi 6 ay sonra azalıyor

The Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre Rusya’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik-V’nin sebep olduğu bağışıklık tepkisi, aşının ikinci dozu olunduktan 6 ay sonra ciddi anlamda azalıyor. Araştırmacılar, bunun üçüncü dozun önemini gösterdiğini ifade etti.

The Guardian | Omicron varyantı sonrası Britanya, hatırlatıcı doz programını genişletebilir

Güney Afrika'da tespit edilen Koronavirüs'ün Omicron varyantı pek çok ülkenin salgınla mücadele stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Britanya'da iki doz aşı olanlara uygulanacak hatırlatıcı dozun, bugünden itibaren daha geniş bir grup için açılabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar belirli bir yaş grubu için uygulanan hatırlatıcı dozun, daha genç gruplar için de açılması bekleniyor.

The Independent | Barbados, monarşi sonrası yaşama hazırlanıyor

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek bugün 'Barbados Cumhuriyeti' olmaya hazırlanıyor. 1966'da tam bağımsızlığını kazanan Barbados'un ilk cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason isimli bir kadın olacak. Törene İngiliz tahtının varisi Prens Charles da katılacak.

Le Monde | Omicron varyantının tehditleri

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'endişe verici' olarak nitelediği Omicron varyantı kısa süre içinde çok sayıda ülkede tespit edilmeye başladı. Bilim insanları, varyantın salgının gidişatındaki etkisini anlayabilmek için birkaç hafta geçmesi gerektiğini belirtiyor. Pek çok ülke kısıtlamaları geri getirirken varyant nedeniyle hastanelerde yeniden yoğunluk yaşanması endişelere neden oluyor.

Al Jazeera | Omicron endişesi: Fas, ülkeye gelen bütün uçuşları durdurdu

Koronavirüs'ün Omicron varyantı sonrası Fas, ülkeye girecek bütün uçuşları iki hafta süreyle durdurduklarını açıkladı. İsrail ve Japonya da yabancıların ülkeye girişini durdurma kararı aldı.