Dünya basınında bugün | “Koronavirüs’ün akıl sağlığına etkileri yıllar sürecek”

T24 Dış Haberler

Britanya’nın önde gelen psikiyatristleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra akıl sağlığına en büyük tehditi oluşturacağını söyledi. Tennessee eyalet yetkilileri, Nashville'de Noel sabahı 3 kişiyi yaralayan ve şehir merkezindeki tarihi bazı yapılara zarar veren patlamayı 63 yaşındaki Anthony Warner'ın gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, günlerce süren gecikmenin ardından Covid-19 yardım ve harcama tasarısını imzaladı. Britanya Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Britanya’nın Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

28 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | “Koronavirüs’ün akıl sağlığına etkileri yıllar sürecek”

Britanya’nın önde gelen psikiyatristleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra akıl sağlığına en büyük tehditi oluşturacağını söyledi. Britanya’da buluna Royal College of Psychiatrics’in Başkanın Dr. Adrian James, pandeminin sosyal ve ekonomik sonuçlarının uzun yıllar sürecek akıl sağlığı sorunlarına yol açacağını söyledi. Kriz sonrası en az 10 milyon insanın psikiyatrik yardıma ihtiyacı olacağı belirtildi.

The Independent | Britanya’da Koronavirüs sağlık çalışanı krizine yol açan hatalar

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi, Koronavirüs salgının başından bu yana sağlık çalışanları yetersizliğiyle karşı karşıya kaldı. Eski hemşireleri yeniden göreve çağırma çabası başarısız oldu ve hazırlanan rapora göre hastanelerde 4 bin hemşire eksik bir şekilde çalışıldı. Ulusal Sağlık Sistemi İngiltere’nin verilerine göre ise 71 bin eski hemşire arasında yalnızca bin kişi geri döndü.

The New York Times | Yetkililer Nashville patlamasının bir intihar görevi olduğunu söyledi

Tennessee eyalet yetkilileri, Nashville'de Noel sabahı 3 kişiyi yaralayan ve şehir merkezindeki tarihi bazı yapılara zarar veren patlamayı 63 yaşındaki Anthony Warner'ın gerçekleştirdiğini duyurdu. Bilgi teknolojisi sektöründe çalışan ve elektronik sistemler konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Warner'ın patlamada öldüğü belirtildi. NYT'nin aktardığına göre Warner, saldırıdan üç hafta önce bir müşterisine emekli olduğunu, eski sevgilisine de kendisinde kanser tespit ettiklerini söyledi.

The Washington Post | Trump, hükûmet kapanmasını önlemek için teşvik tasarısına imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, günlerce süren gecikmenin ardından Covid-19 yardım ve harcama tasarısını imzaladı. Böylece pandemi ortasında ABD hükûmetinin kapanmasının önüne geçildi. Trump'ın paketler için imza atmama ısrarının ardından pazar günü Başkan'a kendi partisinden birçok çağrı yapıldı. Paket imzalanmadığı sürece milyonlarca ABD'liye yardım çeki gönderilemiyordu. Trump, geçen hafta Kongre'de aylarca müzakere edilen paketleri imzalamadan önce revize edilmesini istemişti. Trump, Kongre'nin iki kanadını da büyük farkla geçen pakette daha fazla yardım ve daha az hükûmet harcaması olmasını talep etmişti. Trump, pazar akşamı geri adım atarak paketlere imza attığını duyurdu ve "Koronavirüs'ün sebep olduğu ekonomik yıkımdan halkı korumak benim sorumluluğumdur" dedi. Taleplerini karşılamamasına rağmen "İşsizlik maaşlarının tekrar ödenmesi, evden çıkarmaların durması, kiralara yardımcı olmak ve fazlası" için imzaladığını ifade eden Trump, açıklamasını "Daha fazla para geliyor" diye bitirdi. Paketteki para aşı dağıtımı için de kullanılacak.

The Moscow Times | Britanyalı Soğuk Savaş çifte casus George Blake, Moskova'da hayatını kaybetti

Eski İngiliz ve Sovyetler Birliği çifte casusu Britanya doğumlu George Blake 98 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz istihbaratında SSCB için "köstebeklik" yapan Blake, birçok Batılı ajanın kimliğini açığa çıkarmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Blake için bir taziye mesajı yayımladı.

Le Figaro | İlk aşılar, ilk umutlar

Avrupa Birliği’de Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşılarının onay almasının ardından üye ülkelerde aşılama kampanyaları başladı. Fransa’da öncelik yaşlı vatandaşlara verilmiş bir şekilde iki kurumda aşılamalar yapıldı. Aşıların ulaşması “uzun bir yolun başlangıcı” olarak yorumlandı.

Al Jazeera | Britanya, bu hafta Türkiye’yle serbest ticaret anlaşması imzalanacağını açıkladı

Britanya Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Britanya’nın Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu, Britanya’nın Brexit sonrası için AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak. Ankara ve Londra arasında mevcut ticaret koşullarının devamı sağlanacak.