Dünya basınında bugün | "Koronavirüs'ün ABD'de yayılması kaçınılmaz"

T24 Dış haberler

Britanya basını Avrupa'nın Koronavirüs endişesiyle sınavını gündemde tuttu. 11 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dan gelen öğrenciler nedeniyle ülkede pek çok okulun kapatıldığı manşete taşındı. Fransa'dan Le Monde ise dünyada pek çok şehirde moda haftası gerçekleşirken tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı inceledi. ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Koronavirüs'ün ABD'de yayılacağını söyledi. Demokrat Başkan aday adayları bir kez daha canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi.

26 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs Avrupa’ya yayılırken uzman tavsiyeleri kafa karışıklığı yaratıyor

İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde endişe yaratan yeni tip Koronavirüs’e ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamalar ve uzmanların tavsiyeleri kafa karışıklıklarına neden olmaya başladı. Britanya’da İtalya’nın kuzey bölgelerinde kayak tatilinden dönen pek çok okulda öğrencilere evlerine giderek kendilerini 14 gün karantinaya almaları söylendi. Fakat Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bir yandan 11 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’ya seyahatin güvenli olduğuna dair açıklama yapmaları kafaları karıştırdı. Dışişleri Bakanlığı son olarak İtalya’daki özellikle belirli 11 kente karşı seyahat uyarısı yaptı.

The Independent | Britanya’da pek çok okul kapıları kapattı

Britanya’da kış tatilinde İtalya’nın kuzeyine seyahat ettiği tespit edilen öğrencilerin bulunduğu en az 14 okul kapandı. Öğrenciler 14 gün boyunca evlerinde karantina altında duracak. İtalya’da Koronavirüs kaynaklı 11 kişi hayatını kaybederken dün Avrupa’da İsviçre ve Avusturya’da da ilk vakalar görüldü.

New York Times | Hakaretler ve laf kesmelerin ortasında Sanders, tartışmada gelen saldırıları savuşturdu

Demokrat Parti başkan aday adayları dün bir kez daha canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. Aday adayları sıklıkla yarışın lideri konumundaki Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı hedef aldı. Hedef alınan bir diğer isim de anketlerdeli yükselişi süren Michael Bloomberg oldu. Rakipleri Sanders'ın "ayrıştırıcı bir figür" olduğunu söylerken, Bloomberg'in de "mal varlığı" gündemdeydi.

The Washington Post | Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi: Koronavirüs, ABD'de yayılacak

ABD federal sağlık yetkilileri, ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasının "kaçınılmaz" olduğunu ve halkın "hazırlık" yapması gerektiğini vurguladı. Washington Post, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yetkililerinin yaptığı açıklamanın Beyaz Saray'ınkilerle çeliştiğine dikkati çekti.

Moscow Times | Rus polisi, müzisyenin dehşet verici biçimde kafasının kesilmesinden suçlu bulundu

Birkaç Sibiryalı polis memuru, "gücünü kötüye kullanmaktan" suçlu bulundu. Polislerin, 2 ay önce bir müzisyenin uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra kafasının koparılmasıyla ilgili olarak suçlu bulunduğunu aktarıldı.

Le Monde | Kirlilik: Gezegen tekstil sektörünün kurbanı

Her yıl dünya çapında 130 milyar giyim ürünü satılıyor ve tekstil sektörü dünyada sera gazı emisyonunun büyük bir parçası. Dünya çapında geleneksel moda haftası etkinlikleri sürerken çevrecilerin yıllardır moda sektörüne yaptığı çağrılar yeniden öne çıktı. Çevre örgütleri, bir kot pantolonun üretilebilmesi için 7 bin litre su harcandığını vurgulayarak sektöre sürdürülebilirlik konusunda adım atma çağrısı yaptı.

Al Arabiya | ABD, İran’ın Koronavirüs bilgilerini sakladığından endişeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin öldüğü İran’ın salgınla ilgili şeffaf olmadığını söyledi. Pompeo, İran’ın virüsle ilgili detayları sakladığından ‘endişeli’ olduklarını söyleyen Pompeo tüm ülkelere ‘gerçekleri söyleme’ çağrısı yaptı.