Dünya basınında bugün | Koronavirüs salgınında "kırılma noktası" korkusu

T24 Dış haberler

Britanya'nın günemin Dennis Fırtınası ve ardından verilen sel alarmı var. ABD gazetelerinin ön sayfalarında ise bir kez daha Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler var. ABD lideri Donald Trump'ın kızı Ivanka, Suudi Arabistan’ın kadınlara yönelik 'reformlarına' övgüler yağdırdı. Fransa'da Paris belediye başkanı adayının görüntülerini yayan kişi Rus muhalif bir sanatçı çıktı.

17 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da fırtınanın ardından sel alarmı verildi

Britanya’da son zamanların en şiddetli kış fırtınalarından biri yaşanıyor. Ülkenin pek çok bölgesinde fırtınanın ardından sele karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Galler ve İngiltere’nin belirli bölgelerinde Dennis Fırtınası’nın etkileri yıkıcı oldu. Fırtına nedeniyle şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti.

The Times | Avrupa ‘sert’ ticaret görüşmelerine hazırlanıyor

Fransa, Avrupa Birliği ve Britanya’nın Brexit ardından yapacağı ticaret görüşmelerinin ‘sert’ geçeceğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, tarafların görüşmelerde birbirlerini ‘parçalayabileceğini’ söyledi. Le Drian her tarafın kendi çıkarlarını kovalayacağını söyledi. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise ‘arkadaşca bir iş birliğinin’ mümkün olduğu konusunda ısrarcı

New York Times | Yetkililer cruise gemisindeki yolcuların dağılmasının Koronavirüs'ün 'kırılma noktası' olabileceğinden korkuyor

İçinde Koronavirüs taşıyan yolcular bulunduğundan şüphelenildiği için iskelede karantina altına alınan gemi içindeki kimsenin enfekte olmadığına dair güvencelerin ardından Kamboçya'da boşaltıldı. Gemiden inen yolcular ülkelerine döndü. Ancak daha sonra gemiden inen bir kişide Koronavirüs tespit edildi. Yoluclar üç ayrı kıtaya dağılırken, sağlık yetkilileri problemin boyutunu anlamaya çalışıyor.

The Washington Post | Başkan'ın Şi'yi övmesi danışmanlarını endişelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping'i Koronavirüs krizini idare etme biçimi nedeniyle tebrik etti. Washington Post, Trump'ın danışmanlarının Çin'in salgın konusunda saydam davranmaması konusunda memnun olmadıklarını ve Başkan'ın övgülerinden rahatsız olduklarını aktardı.

Moscow Times | Paris belediye başkanı adayının görüntülerini paylaşan Rus sanatçı tutuklandı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris belediye başkanı adayı Benjamin Griveaux'nun cinsel içerikli görüntülerini yayan Rus muhalif sanatçı Piyotır Pavlenski tutuklandı. Pavlenski görüntüleri Griveaux'nun "ikiyüzlülüğünü herkese göstermek için" yaydığını söyledi.

Le Monde | Macron’un ‘tehlikeli’ Rusya kampanyası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diplomatik ilişkileri geliştirme konusundaki adımları dikkati çekti. Le Monde, Putin-Macron arasındaki ilişkiyi ‘kumar’ olarak tanımlarken Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın kaynaklarını tüketen bu yakınlığın sonuçlar doğuracağını belirtti.

Al Arabiya | Ivanka Trump’tan Suudi Arabistan’ın kadınlara yönelik reformlarına övgüler

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, kadınların tek başına seyahat edebilmesi, futbol maçlarına gidebilmesi ya da restoranlarda erkeklerle aynı sırada bekleyebilmesi gibi yeni kararları nedeniyle Suudi Arabistan’ın kadın haklarına ilişkin reformlarını kutladığını söyledi. Suudi Arabistan’da Kadın Forumu’na katılan Trump, ülkenin ‘2030 vizyonu’ parçası olan reformları tebrik etti. Trump, Orta Doğu’nun pek çok ülkesinde böyle gelişmelerin yaşandığından bahsetti.