Dünya basınında bugün | "Fransa’da maske krizi"

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) krizi büyüdükçe, ülkelerin sağlık sistemleri de zorlanmaya başladı. New York Times, ABD'deki doktorların gerekli mühimmatları bulmakta zorlandığını aktarırken, Moscow Times da Rusya'daki durumlar ilgili benzer bir haber hazırladı. Suudi Arabistan Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek için aldığı camilerde cemaatle namazı durdurma kararını Mekke ve Medine’deki kutsal camilere de taşıdı. Britanya’da Koronavirüs aşı denemeleri gelecek ay başlayacak

20 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs aşı denemeleri gelecek ay başlayacak

Britanya’da yeni tip Koronavirüs’le mücadele için aşı denemelerinin gelecek ay başlayacağı belirtildi. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının gelecek ay insanlar üzerinde güvenlik testi yapacağı belirtildi. Buna göre hayvanlar üzerinde aşı testi gelecek hafta başlayacak.

The Independent | Bir umut kırıntısı?

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada ülkenin yeni tip Koronavirüs’le mücadelede vaka artış hızını tersine döndürebileceklerini söyledi. Öte yandan Johnson vakaların artış hızında düşüşü Haziran sonuna kadar göremeyebileceklerini söyledi. Başbakan’ın açıkladığı plana göre Britanya’da Koronavirüs için 250 bin yeni test kiti hazırlanıyor.

New York Times | Bir ülke mücadele verirken doktorlar alarmları çaldı

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını giderek büyürken, New York Times ülkedeki sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekti. Gazetenin aktardığına göre ülkedeki doktorlar gerekli medikal maskeleri, önlükleri ve göz korumalarını bulmakta zorlanıyor, bu durum da hayatlarını tehlikeye atıyor.

The Washington Post | Sayılar da arttı, sınırlamalar da

ABD Dışişleri Bakanlığı, halka yurt dışına seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, yurt dışında bulunan vatandaşlarına da ya geri dönme, ya da oldukları yerde kalma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen yeni tip Koronavirüs vakası sayısı iki günde iki katına çıktı Koronavirüs dünyanın çoğu ülkesinde hızla yayılmaya devam ederken, ABD'de vaka sayısı 11 bin 500'ü aştı. Salı günü ülkede tespit edilen vaka sayısı yaklaşık 5 bin 700'dü.

Moscow Times | "Yeteri kadar yoğun bakım yatağımız yok": Koronavirüs Rusya'nın gıcırdayan sağlık sistemini test edecek

Moscow Times da Koronavirüs'ün ülkesinin sağlık sistemi üzerindeki etkisine dikkat çeken bir haberi manşetine taşıdı. Kurgan kentinde bir hemşire olan Svetlana Şihedrina, hastaların hastenelerin yığılması durumunda krizle başa çıkabilecek kaynaklara sahip olmadıklarını ifade etti.

Le Monde | Fransa’da maske krizi; sağlık çalışanları hükûmete tepki gösterdi

Yeni tip Koronavirüs vakalarının 11 binin üzerine çıktığı Fransa’da sağlık çalışanları koruma materyallerinin yetersizliğine tepki gösterdi. Bazı hastanelerde hastalarla doğrudan temas ettiği halde maskeye erişimi olmayan sağlık çalışanlarının olduğu belirtildi. Sağlık çalışanları Koronavirüs’la mücadelede hükûmetin vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

Al Arabiya | Suudi Arabistan, Mekke ve Medine’deki kutsal camilerde namaz kılınmasını durdurdu

Suudi Arabistan Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek için aldığı camilerde cemaatle namazı durdurma kararını Mekke ve Medine’deki kutsal camilere de taşıdı. Ülke, vatadaşlarına namazlarını evden kılma çağrısında bulundu.