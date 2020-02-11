Dünya basınında bugün | "Koronavirüs salgını global ekonomiyi de vurabilir"

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde yeni tip Koronavirüs salgını ile ilgili haberler geniş yer tutmaya devam ediyor. Oscarlara Güney Kore yapımı Parasite filminin damga vurması bazı gazetelerin ön sayfalarında kendisine yer buldu. ABD'de New Hampshire eyaletindeki seçmenler, başkan adayını belirleyecek ön seçim için oy verme merkezlerinin yolunu tutacak.

11 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Parasite, ‘En İyi Film’ ile Oscar’da tarih yazdı

Güney Kore yapımı Parasite filmi Pazar günü gerçekleşen 92. Oscar ödülleri töreninde 4 ödül topladı. Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir filmin ‘En İyi Film’ ödülünün sahibi olmasının dışında Parasite, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini de kazandı.

The Times | İki doktorda Koronavirüs çıkmasının ardından hastaların izi sürülüyor

Britanya’da Koronavirüs görülen kişi sayısı 8’e çıkarken salgına yakalananlardan ikisinin doktor olması sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Yetkililer, doktorlarda Koronavirüs çıkmasının ardından yakın zaman içinde muayene ettikleri hastaların izini sürmeye başladı. Britanyalı doktorların başka iki kişiyle birlikte Fransa’da bir kayak tatilinde virüsü kaptıkları biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Çin’e seyahat geçmişi olmadan virüse yakalanan kişi sayısındaki artışın tehlikenin boyutunu arttırdığı belirtilmişti.

New York Times | "Ortaçağ zamanında Avrupa'da olduğu gibi": Virüs, Çin'in ekonomisini yavaşlattı

New York Times'ın aktardığına göre Çin'de birçok işletme ve fabrika yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle çalışamıyor. Yetkililer fabrikaların açılmasına izin vermek için detaylı sağlık planları talep ediyor. NYT, dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin 'başı boş' kaldığını ve bu durumun biraz daha devam edebileceğini belirtti. Gazetenin Şanghay büro şefi Keith Bradsher, "Çin uzun süre düşük vitesle giderse global ekonomi de negatif etkilenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | New Hampshire'daki seçimden önce adaylar saldırılarını tekrar Başkan'a odakladı

Iowa'daki kaotik oylamadan sonra Demokrat Parti başkan adayını belirleyecek ön seçimlerin ikinci ayağı bugün New Hampshire eyaletinde yapılacak. İlk oylamadan sonra yapılan canlı yayın tartışmasında adaylar birbirlerini hedef almış, özellikle ilk turda başarılı sonuçlar alan eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Vermont Senatörü Bernie Sanders eleştirilmişti. Aday adayları, ikinci ayağa giden günde tekrar ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef almaya başladı.

Moscow Times | Tepkiye rağmen Rus faşizm karşıtları terör suçlamalarıyla hapse atıldı

Rusya'da bir anti-faşizm aktivist grubunun üyeleri terörizm suçlamalarıyla altı ila 18 yıl arası hapis cezalarına çarptırıldı. Karar. ülke çapında büyük tepkiye sebep oldu. İnsan hakları grupları kullanılan kanıtların gerçek olmadığını ve alınan ifadelerin işkence altında verildiğini ifade etti.

Le Monde | İrlanda’da milliyetçiler için tarihi sonuç

İrlanda’da hafta sonu gerçekleşen seçimde milliyetçi ve solcu parti Sinn Fein sandıkta birinci çıktı. Uzun yıllardır İrlanda Cumhuriyet Ordusu ile yakınlığı nedeniyle ‘marjinalize’ edilen milliyetçi parti yüzde 24.5 oy alarak en büyük partileri geride bıraktı. İrlanda’nın yeniden birleşmesi için kampanya yapan partinin lideri Mary Lou McDonald, Sinn Fein’in hükümet kurmak için tüm partilerle görüşeceğini ve başkalarından da bu sorumlu davranışı beklediğini söyledi.

Al Arabiya | Afganistan’ın başkentinde intihar saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün bir intihar saldırısı meydana geldi. Güvenlik yetkilileri yaşananın şehirde birkaç ay sonra ilk büyük saldırı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü saldırının ardından sivil kayıpların yaşandığını açıkladı. ABD ile Taliban arasında görüşmelerin devam etmesi beklenirken son aylarda Afganistan’daki kentlere saldırı düzenlenmediği dikkati çekiyordu.