Dünya basınında bugün | Koronavirüs salgını büyüyor

T24 Dış haberler
The Independent manşetine Türkiye’nin sığınmacılara Avrupa’ya giden sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan sınırında yaşanan gerilimi taşıdı. The Guardian ve Le Monde gazeteleri ise Britanya ve Fransa’nın dünyada 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni Koronavirüs’le mücadelesine yer verdi. Al Arabiya’da aylardır hükûmet karşıtı protestolar yaşanan Lübnan’da başbakanın yaptığı özeleştiri manşetteydi. ABD'de Demokrat Parti'nin ön seçim yarışının en önemli günü geldi çattı. Yarıştan çekilen üç Demokrat Parti aday adayı, 'Süper Salı'dan bir gün önce Joe Biden'a desteğini sundu. Moskova'da Kremlin'in anayasa değişikliği teklifleri tartışma yaratıyor.
3 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Britanya, Koronavirüs’e karşı harekete geçti; süpermarketlerden “Milleti besle” adımı
Yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 39’a çıktığı Britanya’da Başbakan Boris Johnson bugün hükûmetin yeni ‘mücadele planını’ açıklayacak. Hazine Bakanlığı da gelecek haftanın bütçesinin odağında virüsle mücadele için harcamalar olacağını açıkladı. Ülkedeki süpermarketler ise virüsün yarattığı panikle vatandaşların evlerinde stok yapmaya başlayacağını düşünerek “Memleketi besle” hareketi başlattı. Marketler tedarikçilerle anlaşarak temel gıda ürünlerinin stoğunu oluşturacak.
The Independent | Yunanistan sınırında sığınmacılara göz yaşartıcı gaz sıkıldı
Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin ölümüne neden olan saldırının ardından ülkenin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını sığınmacılar için açması ardından sınırda gerilim sürüyor. Yunanistan sınırında yığılan binlerce sığınmacı ülkeye girmeye çalışırken Yunanistan polisi göz yaşartıcı gazla müdahale yapmaya başladı. Yunanistan’ın çağrısı üzerine Avrupa Birliği, Frontex’i sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman göndermek üzere görevlendirdi.
The New York Times | Buttigieg ve Klobuchar, Sanders'ı yavaşlatmak amacıyla Biden'a destek verdi
Yarıştan çekilen üç Demokrat Parti aday adayı, ön seçim sürecinin en önemli günlerinden 'Süper Salı'da oy verme merkezlerinin açılmasına saatler kala eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a desteklerini açıkladı. Ön seçim süreci başlamadan kampanyasına son veren eski Temsilciler Meclisi üyesi Beto O'Rourke, yarıştan dün çekilen eski South Bend Beldiye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar, birkaç saat arayla seçmenlerine Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. New York Times, merkeze yakın demokratların, Bernie Sanders'ın kazanmasını önlemek için Biden'ın arkasında birleştiğini yazdı.
The Washington Post | ABD'de 6 ölü, salgın büyüyor
Dün dört kişinin daha hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi. En az 15 eyalette hastaların tedavi gördüğü belirtildi.
Moscow Times | Putin, Tanrı'yı ve heteroseksüel evliliği anayasada kutsal ilan etmek istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoya yaptığı anayasa değişikliği tekliflerinden birinde Tanrı ve heteroseksüel evliliğin kutsal sayılmasıyla ilgili maddeler olduğu belirtildi.
Le Monde | Fransa’da hükûmetin yeni Koronavirüs önlemleri
100’den fazla yeni Koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa’da hükûmet yeni önlemler almaya başladı. Ülkede Koronavirüs’ten en çok etkilenen sektörün turizm olduğu belirtilirken başkent Paris’te ünlü Louvre Müzesi önlem olarak kapatıldı. Kültürel pek çok etkinlik Avrupa çapında iptal edildi.
Al Arabiya | Lübnan Başbakanı: Devlet artık vatandaşlarını koruyamıyor
Aylar boyunca hükûmet karşıtı protestoların yaşandığı Lübnan’da Başbakan Hassan Diab, vatandaşların devlete olan güvenini kaybettiğini söyledi. Ekonomik sıkıntıların ortasındaki ülkede Ocak’ta kurulan hükûmet sokaklardaki protestocuları tatmin edecek adımlar atmakta yetersiz kaldı. Diab, “Açıkça söylemek gerekirse bu durumda devlet vatandaşlarını koruma kapasitesine sahip değil” dedi.