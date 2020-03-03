Dünya basınında bugün | Koronavirüs salgını büyüyor

T24 Dış haberler

The Independent manşetine Türkiye’nin sığınmacılara Avrupa’ya giden sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan sınırında yaşanan gerilimi taşıdı. The Guardian ve Le Monde gazeteleri ise Britanya ve Fransa’nın dünyada 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni Koronavirüs’le mücadelesine yer verdi. Al Arabiya’da aylardır hükûmet karşıtı protestolar yaşanan Lübnan’da başbakanın yaptığı özeleştiri manşetteydi. ABD'de Demokrat Parti'nin ön seçim yarışının en önemli günü geldi çattı. Yarıştan çekilen üç Demokrat Parti aday adayı, 'Süper Salı'dan bir gün önce Joe Biden'a desteğini sundu. Moskova'da Kremlin'in anayasa değişikliği teklifleri tartışma yaratıyor.

3 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Koronavirüs’e karşı harekete geçti; süpermarketlerden “Milleti besle” adımı

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 39’a çıktığı Britanya’da Başbakan Boris Johnson bugün hükûmetin yeni ‘mücadele planını’ açıklayacak. Hazine Bakanlığı da gelecek haftanın bütçesinin odağında virüsle mücadele için harcamalar olacağını açıkladı. Ülkedeki süpermarketler ise virüsün yarattığı panikle vatandaşların evlerinde stok yapmaya başlayacağını düşünerek “Memleketi besle” hareketi başlattı. Marketler tedarikçilerle anlaşarak temel gıda ürünlerinin stoğunu oluşturacak.

The Independent | Yunanistan sınırında sığınmacılara göz yaşartıcı gaz sıkıldı

Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin ölümüne neden olan saldırının ardından ülkenin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını sığınmacılar için açması ardından sınırda gerilim sürüyor. Yunanistan sınırında yığılan binlerce sığınmacı ülkeye girmeye çalışırken Yunanistan polisi göz yaşartıcı gazla müdahale yapmaya başladı. Yunanistan’ın çağrısı üzerine Avrupa Birliği, Frontex’i sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman göndermek üzere görevlendirdi.

The New York Times | Buttigieg ve Klobuchar, Sanders'ı yavaşlatmak amacıyla Biden'a destek verdi

Yarıştan çekilen üç Demokrat Parti aday adayı, ön seçim sürecinin en önemli günlerinden 'Süper Salı'da oy verme merkezlerinin açılmasına saatler kala eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a desteklerini açıkladı. Ön seçim süreci başlamadan kampanyasına son veren eski Temsilciler Meclisi üyesi Beto O'Rourke, yarıştan dün çekilen eski South Bend Beldiye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar, birkaç saat arayla seçmenlerine Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. New York Times, merkeze yakın demokratların, Bernie Sanders'ın kazanmasını önlemek için Biden'ın arkasında birleştiğini yazdı.