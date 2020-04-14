Dünya basınında bugün | Koronavirüs nasıl ayrımcılık yapar?

T24 Dış haberler

Britanya gazetesi The Independent, yeni tip Koronavirüs salgınının halkın daha yoksul kesimlerini nasıl etkilediğiyle ilgili bir haber hazırladı. ABD'de Beyaz Saray ile eyaletler arasındaki fikir ayrılıkları daha görünür hale geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde salgının kötüye gittiğiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

14 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, koruyucu ekipman stoklayabileceği 3 şansı nasıl kaçırdı?

Britanya’da ön cephede yeni tip Koronavirüs’le mücadele eden sağlık çalışanları salgının ülkede patlak verdiği ilk günlerden bu yana maske, eldiven, koruyucu giysi gibi ekipmanların yetersizliğini vurguluyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson, hastanedeyken yerine vekillik eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab da koruyucu ekipman sağlamak konusunda yetersiz kaldıklarını itiraf etti. Bu sırada Avrupalı doktor ve hemşireler bu hafta içinde kendileri için ayrılan 1.3 milyar Euro değerindeki koruyucu ekipmanın bir bölümünü alacak. Avrupa Birliği aynı zamanda üye ülkelerde koruyucu ekipman stokları biriktirmeye başladı. Britanya hükûmeti, AB’nin sürece dair sunduğu tedarik planlarının hiçbirine katılamayacağını, davet maili gelmediğini belirtti.

The Independent | Koronavirüs nasıl ayrımcılık yapar?

The Independent ve BMG Anket tarafından yapılan araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği kesimleri ortaya koydu. Buna göre, etnik azınlıklar ve yoksul gençler salgının en fazla vurduğu grubu oluşturuyor. Anket aynı zamanda Britanya genelinde hane halklarının en az üçte birinin gelirlerinde kesilme olduğunu ve insanların 20’de birinden fazlasının maaşlarının yarısından fazlasını kaybettiğini ortaya koydu.

The New York Times | Eyaletler Trump'a ekonomiyi tekrar başlatma konusunda katılmadı; Cuomo, "En kötüsü geride kaldı" dedi

Dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyalet olan New York'un Valisi Andrew Cuomo, "En kötüsünün geride kaldığını" söyledi. Günlük Koronavirüs basın brifinginde konuşan Cuomo, "Yayılmayı kontrol altına alabiliriz, bu konuda pozitifim" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin kısa süre içinde iş başı yapması gerektiği söylemlerine de göndermede bulunan Cuomo, "En kötüsü geride kaldı, tabii eğer ilerleyen günlerde akıllıca davranmaya devam edersek. Elimizi vanada tutmalıyız. Vanayı açarsak, geçen günlere döneriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'nin farklı bölgelerindeki eyaletler, Beyaz Saray'ı takip etmek yerine kendi aralarında iş birliği yapmaya başladı.

The Washington Post | Eyaletler iş başı yapma planlarını inceliyor

ABD'nin iki kıyı bölgesinde de valiler ekonomiyi açmak için kendi planlarını oluştururken Başkan Donald Trump, nasıl iş başı yapılacağı konusunda "tam yetkinin kendisinide olduğunu" söyledi. The Washington Post, çelişen açıklamaların ABD'nin gelecekte salgına karşı daha bölünmüş bir mücadele vereceğinin işareti olabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Putin uyardı: Rusya'da Koronavirüs salgını kötüye gidiyor

Pazartesi günü Rusya'nın en ciddi yeni tip Koronavirüs vakası artışını görmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki sagının kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

Le Monde | Bundan sonraki dünyayı düşünmek

Le Monde gazetesi ekonomistler, psikatristler ve romancıların oluşturduğu bir bölüm hazırlayarak dünya genelinde 2 milyona yakın insanı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin bırakacağı etkilere ilişkin öngörüleri derledi. Pandemi nedeniyle ağır darbe yiyen dünya ekonomisinden sosyal hayatın nasıl değişeceğine pek çok konuda “Koronavirüs sonrası dünya” ele alındı.

Al Arabiya | Sokağa çıkma yasağı olan Dubai’de işletmelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme

Dubai Ekonomik Kalkınma Departmanı, ülkede süren Koronavirüs izolasyonunda yeni düzenlemelere gitti. Buna göre, gıda sektöründeki bazı ticari aktiviteler için yeni çalışma saatleri düzenlenecek. Et, sebze meyve, tahıl, çikolata, şekerleme, balık, kahve gibi ürünleri satan mağazalar sabah 8 akşam 8 arası açık kalacak. Açık olacak işletmeler için belirli hijyen kuralları uygulanacak. Dubai, 4 Nisan’da ülkede dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması için 24 saatlık sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.