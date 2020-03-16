Dünya basınında bugün | "Koronavirüs milyonları etkileyebilir"

T24 Dış haberler

Britanya Kamu Sağlığı Birimi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir yıl kadar sürebileceğini ve Britanya'da milyonlarca kişiyi etkileyebileceğini ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sıfıra yakına çekti. ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, ülkenin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniye 'acil durum' şartlarında olduğu sırada seyircisiz bir stüdyoda karşı karşıya geldi.

16 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs gelecek yıla kadar etkili olabilir ve yaklaşık 8 milyon insanı hastanelik edebilir

Britanya Kamu Sağlığı Birimi’nin (PHE) yeni tip Koronavirüs’e ilişkin hazırladığı belge ortaya çıktı. Belgede, Britanya’da halkın 5’te 4’ünün Koronavirüs’ten etkilenmesi beklenirken salgının da 2021’in bahar aylarına kadar sürebileceği öngörülüyor. Belgeye göre virus 12 ay daha yayılmaya devam edebilir ve Britanya hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.

The Independent | 10 Numara, Koronavirüs konusunda daha çok bilgilendirme yapması için gelen baskılarına boyun eğdi

Dünyanın pek çok yerinde yeni tip Koronavirüs’e ilişkin sert önlemler alınırken Britanya’nın virüsle ilgili olarak ‘kontrollü yayılma’ sistemi üzerinde durması tepki çekti. Hükûmetin Koronavirüs konusundaki bilgilendirmeleri yetersiz bulunurken Başbakan Boris Johnson, her gün canlı yayında salgınla ilgili bilgilendirme yapmayı kabul etti. Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları en son 35’e yükseldi.

New York Times | Fed faiz oranlarını neredeyse sıfıra çekti; virüsün bedeli tırmanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faizleri neredeyse 0'a çekerken 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gideceğini açıkladı. Fed’in faiz kararı vermesi beklenen toplantısında, Mart ayı içerisindeki ikinci faiz indirimi kararı verilirken, fonlama faizinde 100 baz puan indirime gidildi ve 0-0,25 seviyesine çekildi. Faiz kararının 9’a karşı 1 oy çokluğuyla alındığı vurgulandı.