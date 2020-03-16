Dünya basınında bugün | "Koronavirüs milyonları etkileyebilir"

T24 Dış haberler
Britanya Kamu Sağlığı Birimi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir yıl kadar sürebileceğini ve Britanya'da milyonlarca kişiyi etkileyebileceğini ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sıfıra yakına çekti. ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, ülkenin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniye 'acil durum' şartlarında olduğu sırada seyircisiz bir stüdyoda karşı karşıya geldi.
16 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Koronavirüs gelecek yıla kadar etkili olabilir ve yaklaşık 8 milyon insanı hastanelik edebilir
Britanya Kamu Sağlığı Birimi’nin (PHE) yeni tip Koronavirüs’e ilişkin hazırladığı belge ortaya çıktı. Belgede, Britanya’da halkın 5’te 4’ünün Koronavirüs’ten etkilenmesi beklenirken salgının da 2021’in bahar aylarına kadar sürebileceği öngörülüyor. Belgeye göre virus 12 ay daha yayılmaya devam edebilir ve Britanya hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.
The Independent | 10 Numara, Koronavirüs konusunda daha çok bilgilendirme yapması için gelen baskılarına boyun eğdi
Dünyanın pek çok yerinde yeni tip Koronavirüs’e ilişkin sert önlemler alınırken Britanya’nın virüsle ilgili olarak ‘kontrollü yayılma’ sistemi üzerinde durması tepki çekti. Hükûmetin Koronavirüs konusundaki bilgilendirmeleri yetersiz bulunurken Başbakan Boris Johnson, her gün canlı yayında salgınla ilgili bilgilendirme yapmayı kabul etti. Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları en son 35’e yükseldi.
New York Times | Fed faiz oranlarını neredeyse sıfıra çekti; virüsün bedeli tırmanıyor
ABD Merkez Bankası (Fed), Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faizleri neredeyse 0'a çekerken 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gideceğini açıkladı. Fed’in faiz kararı vermesi beklenen toplantısında, Mart ayı içerisindeki ikinci faiz indirimi kararı verilirken, fonlama faizinde 100 baz puan indirime gidildi ve 0-0,25 seviyesine çekildi. Faiz kararının 9’a karşı 1 oy çokluğuyla alındığı vurgulandı.
The Washington Post | Biden, kadın başkan yardımcısı seçeceğine dair söz verdi; Sanders kesin konuşmadı
ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, ülkenin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniye 'acil durum' şartlarında olduğu sırada seyircisiz bir stüdyoda karşı karşıya geldi. CNN tarafından organize edilen canlı yayın tartışmasının en dikkat çeken anlarından biri Biden'ın Demokrat Parti bakan adayı seçilmesi durumunda başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçeceğine söz vermesiydi. Sanders, bu açıklamadan sonra kendisinin de "büyük ihtimalle" bir kadını başkan yardımcısı adayı olarak seçeceğini ifade etti. ABD'deki salgının büyümesiyle halkın dikkati ön seçimlerden Koronavirüs'e dönerken, kampanya yöntemlerinde büyük değişiklikler yapma durumunda kalan aday adayları sağlık sistemi konusundaki görüşlerinden bahsederek seçmenin dikkatini çekmeye çalıştı. Sanders, ekonomik reform talep ederken, devletin halka sağlık sigortası sağlayacağı bir sistem yaratılması gerektiğini ifade etti. Biden, şu anda görevde olsaydı salgının büyümesini engellemesi için orduyu göreve çağıracağını ve milyar dolarlık bir ekonomik kurtarma paketi üreteceğini ifade etti.
Moscow Times | Rusya, pazartesiden itibaren Avrupa ile uçuşları sınırlandırıyor
Rusya, Koronavirüs salgınının büyümesini önlemek için Avrupa'dan gelen ve Avrupa'ya giden uçuşları sınırlandırma kararı aldı. Karar, Avrupa Birliği ülkelerini etkileyecek.
Le Monde | Koronavirüs salgınının merkezi olan Avrupa kendini kapattı
Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’yı yeni tip Koronavirüs’ün merkezi olarak belirlemesi üzerine pek çok Avrupa ülkesinde virüse ilişkin ciddi önlemler alındı. İtalya’nın ardından Fransa, Almanya ve İspanya’da da vaka sayısında artışlar yaşanırken Schengen ülkeleri için pek çok ülke sınırlarını kapadı. Avrupa Komisyonu, salgının Avrupa’yı resesyona sürükleyeceğini öngörüyor.
Al Arabiya | Suudi Arabistan’da Koronavirüs vaka sayısı 118’e çıktı
Suudi Arabistan 15 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini doğruladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığına göre ülkede vaka sayısı 118’e çıktı. Suudi Arabistan’da şu ana kadar tedavi edilen hasta sayısı ise 3 olarak belirlendi.